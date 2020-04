25 jeux PC avec peu d’exigences et de bons graphismes

La semaine dernière, nous avons publié un guide avec 18 jeux PC dont nous pouvons profiter gratuitement. Ce fut un grand succès, et nous ne sommes pas surpris, après tout, beaucoup de nos lecteurs recherchent des jeux avec lesquels égayer les jours qu’il nous reste de l’enfermement, et je sais que la plupart d’entre vous utilisent le PC pour jouer.

Pour cette raison, j’ai été encouragé à partager avec vous un nouveau guide des jeux PC, bien que cette fois-ci je me suis concentré sur la collecte d’un total de 25 jeux avec peu d’exigences et de bons graphismes qui en valent la peine. Tous ne sont pas gratuits, mais la plupart ont du temps et peuvent être achetés pour très peu d’argent, ce qui en fait une option fortement recommandée.

Ce n’est pas le bon moment pour mettre à jour les composants d’un PC, c’est clair, mais ne vous inquiétez pas, si vous cherchez des jeux PC et que vous avez un équipement un peu puissant il existe de nombreux titres au choix. Cette sélection de 25 titres n’est qu’une petite partie de l’immense catalogue qui est disponible sur de nombreuses plates-formes, telles que Steam, par exemple.

En général, presque tous les jeux sortis jusqu’en 2016 fonctionneront sans problème sur un PC plus ancien, à condition configuration minimale des composants qui correspond à ce modèle de base:

Windows 7 64 bits.

Processeur Core 2 Quad Q6600 ou AMD Phenom II X4 900.

4 Go de RAM.

Carte graphique GTX 460 avec 1 Go de mémoire graphique ou Radeon HD 5850 avec 1 Go de mémoire graphique.

La configuration que nous avons mise en exemple a été considérée comme milieu de gamme en 2010, date de lancement de la série GTX 400, nous parlons donc d’un PC typique qui a plus de dix ans et dont le coût est aujourd’hui Il n’atteindrait même pas 100 euros.

C’est la base que nous avons utilisée comme référence pour cette sélection de jeux avec peu d’exigences. Ils fonctionneront tous en douceur sur un PC qui répond à ces spécifications minimales, certains peuvent même fonctionner sur des ordinateurs avec un matériel moins puissant, mais ce niveau garantira une expérience vraiment bonne.

Je sais que vous attendez avec impatience la liste des jeux que nous avons choisis, donc je ne vous divertirai plus. Pour que vous soyez clair si vous pouvez le déplacer sur votre ordinateur, dans le cas où il est inférieur au PC de référence que nous avons défini, je vous laisserai également les exigences minimales de chaque jeu. Mettez-vous à l’aise, nous commençons.

Des jeux PC avec peu d’exigences et de bons graphismes à ne pas manquer

1.-Chiens endormis

L’un des meilleurs jeux “de type GTA” que j’ai jamais vu. Il ne se contente pas de copier la formule de franchise Rockstar, cherche à aller plus loin et à innover dans un genre très galvaudé, et il y parvient grâce à un cadre unique, une histoire intéressante qui vous tiendra jusqu’au bout et un gameplay fantastique.

Si vous ne l’avez pas joué, vous devriez, il offre beaucoup de contenu et de nombreuses heures de plaisir. Un des meilleurs Jeux PC avec peu d’exigences que vous trouverez.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2 à 2,4 GHz.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8800 GT ou Radeon HD 3870 avec 512 Mo de mémoire graphique.

20 Go d’espace libre.

2.-Castlevania: Lords of Shadow 2

Il reste l’un des meilleurs jeux PC pour son excellente conception artistique, ses bons graphismes et sa bande originale fantastique. Le gameplay et le récit ne sont pas loin derrière, heureusement.

C `est vrai que rompt avec l’essence classique de la célèbre franchise Konami, mais le résultat est très bon. Ça vaut le coup, n’hésitez pas.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

10 Go d’espace libre.

3.-Guild Wars 2

Non seulement c’est l’un des meilleurs jeux PC avec peu d’exigences et de bons graphismes, mais il reste l’un des meilleurs jeux gratuits que nous pouvons trouver aujourd’hui.

Il a très bien vieilli, offre une énorme quantité de contenu et nous pouvons le lire sans problème sur le type de PC que nous avons indiqué. Je vous rappelle que ce jeu besoin d’un processeur quad core pour offrir des performances vraiment optimales.

Exigences minimales:

Windows XP SP3.

Core 2 Duo ou Athlon X2 64.

4 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 7600 ou Radeon X1600 de 256 Mo.

50 Go d’espace libre.

4.-Asile Batman Arkham

Le premier versement de l’une des meilleures franchises dédié à bat man est également l’un des meilleurs jeux PC avec peu d’exigences. Il maintient une excellente facture technique, une histoire bien pensée et un gameplay de première classe qui nous permet de vivre une expérience simple mais stimulante sans entrer dans des complications inutiles.

Avoir moments très épiques, comme la confrontation avec l’épouvantail. Fortement recommandé, même si vous n’êtes pas fan de Batman.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Pentium 4 3 GHz ou Athlton 64 3000+.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 6600 GT ou Radeon X1600 avec 256 Mo de mémoire graphique.

8 Go d’espace libre.

5.-FEAR 2

Le deuxième volet du classique Monolith Productions a fait la tâche délicate de réussir un titre devenu un jeu culte.

Reste concentré dans la terreur et le sang et présente une histoire intéressante pleine de peurs. Il offre une expérience de jeu unique et rien de mauvais n’a vieilli graphiquement.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Pentium 4 3,2 GHz ou Athlon 64.

1,5 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 6800 GT ou Radeon X1600 XT 0 avec 256 Mo de mémoire graphique.

12 Go d’espace libre.

6.-The Witcher II

Ne pouvait pas manquer la deuxième partie des aventures de Geralt de Rivia, un personnage devenu l’un des plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo après la présentation de la série Netflix.

Cet épisode est l’un des jeux PC avec le meilleur équilibre entre les exigences et section graphique. En plus d’un beau côté technique, il raconte une belle histoire et offre de nombreuses heures de plaisir.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8800 GT ou Radeon HD 3870 avec 512 Mo de mémoire graphique.

25 Go d’espace libre.

7.-GRID II

Nous sommes confrontés à un simulateur de conduite d’arcade bien connu qui est devenu à lui seul l’un des meilleurs jeux PC de sa catégorie.

Il conserve une très bonne qualité graphique, il peut être joué sans problème, même si nous n’avons aucune expérience préalable avec ce type de titres, et c’est très bien optimisé, à tel point qu’il fonctionne à merveille dans l’équipement standard que nous avons indiqué, et même dans des configurations inférieures.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

15 Go d’espace libre.

8.-Fallout 3

Probablement le meilleur versement de la franchise qui existe aujourd’hui. Fallout 4 offre une qualité graphique supérieure et maintient généralement la même formule, mais Fallout 3 est plus fidèle aux piliers centraux des épisodes classiques.

Sa finition graphique continue d’avoir des détails qui atteignent un bon niveau, elle a des exigences très abordables et nous rend disponibles une énorme aventure qui nous maintiendra accroché pendant des heures. Indispensable, surtout si vous aimez le genre (rôle d’action avec un cadre post-apocalyptique).

Exigences minimales:

Windows XP ou supérieur.

Pentium 4 2,4 GHz ou Athlon 64.

1 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 6600 GT ou Radeon X1300 avec 256 Mo de mémoire graphique.

7 Go d’espace libre.

9.-Demi-vie 2

Avec la sortie de Half-Life Alyx, l’intérêt pour la célèbre franchise Valve a connu une croissance exponentielle. Si vous ne pouvez pas profiter de ce nouvel opus mais que vous souhaitez revenir dans l’univers mythique créé par Valve, il se peut un bon moment pour sauver Half-Life 2.

Le temps a passé, mais Half-Life 2 a vieilli comme du bon vin. Il reste l’un des meilleurs jeux PC de l’histoire, et garde tout son charme intact, à la fois techniquement et jouable. Il est difficile de croire qu’il a presque 16 ans.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Processeur 1,7 GHz.

512 Mo de RAM.

Carte graphique GeForce ou Radeon avec 64 Mo et compatibilité DirectX 8.1.

6,5 Go d’espace libre.

10.-Diablo III

Son lancement a été difficile, mais au fil du temps, il est devenu l’un des meilleurs jeux PC RPG d’action avec perspective isométrique.

À bien des égards, il représente un point de départ important contre Diablo II, mais il a gameplay anti-bombe et une conception et un cadre artistiques exceptionnels. Si vous ne l’avez pas encore joué, vous devriez l’essayer.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

25 Go d’espace libre.

11.-Révélations de Resident Evil

L’un des meilleurs versements de la célèbre franchise d’horreur de survie Capcom, et aussi l’un des plus abordables au niveau des exigences matérielles.

Ce “spin-off” était à l’époque exclusif à la Nintendo 3DS, mais son adaptation à la compatibilité était si bonne qu’il est devenu l’un des meilleurs jeux PC. Sa qualité graphique est toujours très bonne, l’histoire est intéressante et sauver avec succès cette touche de terreur qu’il avait la saga dans ses premiers versements. Très bon.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

8 Go d’espace libre.

12.-Devil May Cry (DmC)

Bien que ce ne soit pas le meilleur versement de la franchise, la vérité est que parvient à maintenir parfaitement l’essence de celui-ci, et a une section technique qui a assez bien vieilli.

Il nous offre de grandes doses d’action frénétique, un cadre de première classe et une très bonne finition graphique malgré le temps dont vous disposez.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

9 Go d’espace libre.

13.-Tomb Raider 2013

Il a marqué un tournant important à l’époque, supposé le redémarrage de l’une des plus grandes franchises du monde des jeux vidéo.

Cet épisode a été un succès et a réussi à se positionner comme l’un des meilleurs jeux pour PC et consoles. Comme il s’agit d’un titre de transition générationnelle, il a une très bonne qualité graphique, mais assez abordable en termes de matériel.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

12 Go d’espace libre.

14.-Déshonoré

L’un de mes jeux de tir à la première personne préférés, et probablement le meilleur développement qu’Arkane Studios ait jamais fait. Il est basé sur Unreal Engine 3, ce qui lui permet d’offrir une très bonne qualité graphique sans que le matériel ne monte en flèche, en fait il fonctionne à merveille dans les équipements que nous avons mis en référence.

Il combine action avec des touches de furtivité et de rôle qui nous permettent de personnaliser notre personnage. L’histoire et le cadre sont excellents. Vous ne devriez pas le manquer.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

3 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

9 Go d’espace libre.

15.-Wolfenstein le nouvel ordre

Nous sommes confrontés à un autre jeu de transition générationnel qui utilise le moteur graphique idTech 5, la version antérieure à idTech 6, utilisée, comme nous le savons, dans des jeux comme DOOM 2016 et Wolfenstein II: The New Colossus, entre autres.

Wolfenstein The New Order nous amène à un passé dystopique dans lequel les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Le cadre est fantastique, il offre de grandes doses d’action et il a une très bonne qualité graphique. Nous pouvons le déplacer sans problème avec l’équipe de base.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 260 ou Radeon HD 4870.

50 Go d’espace libre.

16.-Crysis 2

Il n’a pas eu le même succès que le premier opus, ni fait le même saut que celui-là sur le plan technique, ce qui a été une conséquence directe de son développement, concentré sur les consoles de l’époque. Malgré toute sa facture technique, il est excellent, et il reste l’un des jeux PC avec une meilleure qualité graphique et moins d’exigences.

Je sais que parler de Crysis et dire “peu d’exigences” semble étrange, mais dans ce cas, c’est, comme je l’ai dit, en raison de son développement axé sur les consoles. L’histoire est bonne et le gameplay aussi, ce qui en fait un titre recommandable.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8600 GT ou Radeon HD 2600XT avec 512 Mo de mémoire graphique.

9 Go d’espace libre.

17.-Metro 2033 Redux

Un jeu unique. J’ai eu la chance de profiter du premier à l’époque (sur un PC avec une modeste GeForce 9600 GT) et il a été totalement enregistré dans ma mémoire.

Cette version améliore considérablement la section graphique, bien qu’il augmente considérablement les exigences par rapport à l’original. Dans l’ensemble, nous pouvons facilement le déplacer en ajustant les paramètres.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8800 GT ou Radeon HD 3870 avec 512 Mo de mémoire graphique.

10 Go d’espace libre.

18.-Shadow Warrior

Ce fut l’un des jeux d’action à la première personne plus original et mieux conçu que j’ai eu la chance de jouer ces dernières années. Je le considère comme l’un des meilleurs jeux PC de son genre, et c’est aussi l’un des plus amusants.

Il a une touche voyou qui, avec son atmosphère et son design, lui donne une touche d’air frais. Très bon.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8800 GT ou Radeon HD 3870 avec 512 Mo de mémoire graphique.

10 Go d’espace libre.

19.-Outlast

Il existe de nombreux jeux PC axés sur le genre d’horreur de survie, mais aucun n’a été répété. cette atmosphère unique et oppressante celui d’Outlast, un titre devenu un jeu culte à part entière.

L’un des meilleurs jeux PC. Son cadre est parfait, son gameplay est bien résolu et la qualité graphique reste très bonne malgré le temps.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 9800 GT ou Radeon HD 4850 avec 512 Mo de mémoire graphique.

5 Go d’espace libre.

20.-Le roi des combattants XIII

On change un peu les genres et on y va un jeu de combat 2D classique il n’a pas besoin d’être présenté. Avec cet acompte, SNK a donné une nouvelle vie à l’une de ses franchises les plus connues, et le résultat a été excellent.

Gameplay conserve tout le charme des classiques des années 90 et la finition graphique est excellente, tant pour le niveau de détail des personnages et des paramètres que pour les animations. Je grince juste un design un peu trop musclé pour certains personnages, mais c’est plus une question de goût qu’autre chose.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Pentium 4 ou Athlon 64.

1,5 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 9500 GT ou Radeon HD 3650 avec 512 Mo de mémoire graphique.

5 Go d’espace libre.

21.-Ultra Street Fighter IV

Je sais que Capcom a déjà Street Fighter V sur le marché, mais la tranche précédente maintient un niveau technique exceptionnel, il a des exigences beaucoup plus raisonnables et offre des heures et des heures de plaisir.

L’un des meilleurs jeux PC de son genre. Il a très bien vieilli, et peut être acheté à un prix très bas avec tout le contenu supplémentaire.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Pentium 4 ou Athlon 64 à 2 GHz.

1 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 6600 GT ou Radeon X1600 avec 256 Mo de mémoire graphique.

4,5 Go d’espace libre.

22.-Dead Space

Un autre des meilleurs jeux PC du genre horreur. C’était un lancement très curieux à l’époque, car il a placé le décor dans un vaisseau spatial et s’est éloigné de l’idée de tuer des ennemis avec des tirs à la tête pour parier sur une approche beaucoup plus sauvage: les démembrer.

Grâce à son bon cadre et son excellente direction artistique, il a assez bien vieilli.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Pentium 4 ou Athlon 64 à 2,8 GHz.

1 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 6600 GT ou Radeon X1600 avec 256 Mo de mémoire graphique.

7,5 Go d’espace libre.

23.-Resident Evil Remaster HD

Le remake du premier Resident Evil était, à l’époque, une exclusivité Game Cube. L’édition HD remasterisée a atterri sur une multitude de plateformes, et je dois dire que la finition graphique Capcom a atteint c’était presque parfait.

Les scènes remasterisées en HD et les personnages présentent un degré de détail si bon que dans certaines scènes il est hypnotique. Essentiel.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 260 ou Radeon HD 4870.

20 Go d’espace libre.

24.-BioShock Infinite

Il a marqué un tournant important dans la franchise et la vérité est que tout le monde n’a pas aimé, mais il présente une excellente facture technique, une histoire intéressante et permet de jouer à merveille avec la configuration de base que nous avons donnée.

Peu importe que vous ayez joué les précédents ou non, car ce n’est pas directement lié à eux, bien que l’idée de ville en décomposition comme un pilier central où l’action se déroule.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 8800 GT ou Radeon HD 3870 avec 512 Mo de mémoire graphique.

20 Go d’espace libre.

25.-Dark Souls II

L’un des meilleurs jeux de la franchise, et aussi l’un des plus complets, en particulier en raison de l’énorme quantité de DLC qu’il a reçus. Au niveau graphique, il ne semble pas aussi bon que Dark Souls III, mais en retour, il est beaucoup moins exigeant et a toujours un design fantastique et de très bons graphismes.

Comme n’importe quel titre de la saga Souls propose un très grand défi avec des moments de frustration qui nous garderont accrochés pendant des heures. Il reste l’un des meilleurs jeux PC.

Exigences minimales:

Windows 7 ou supérieur.

Core 2 Duo ou Athlon 64 X2 à 3 GHz.

2 Go de RAM.

Carte graphique GeForce 9600 GT ou Radeon HD 3870 avec 512 Mo de mémoire graphique.

12 Go d’espace libre.