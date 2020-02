25 meilleurs films sur Amazon Prime en ce moment (février 2020)

Dans le monde des services d’abonnement en streaming, il y a ce que l’on appelle les «trois grands». Netflix est toujours le plus grand kahuna du jeu, mais Hulu et Amazon Prime sont sur ses talons. Chaque service propose sa propre large sélection de films, avec des milliers de titres de différents calibres inclus. Actuellement, Amazon Prime possède la plus grande bibliothèque de films des trois, mais on pourrait affirmer que la quantité n’est pas aussi importante que la qualité.

Vous trouverez ci-dessous 25 des meilleurs titres de films proposés sur Amazon Prime, avec un mélange de succès à succès, de chouchous critiques primés, de comédies hilarantes, de films d’horreur effrayants et bien plus encore. La liste ci-dessous tente d’inclure quelque chose pour tout le monde, et heureusement, la sélection d’Amazon Prime abrite le regroupement assez robuste de choix de streaming intéressants.

Connexe: Quelle série originale Prime vous devriez regarder en fonction de votre type Myers-Briggs®

Avant que la liste ne commence correctement, il y a quelques notes importantes à prendre. Tout d’abord, les films ci-dessous sont disponibles en streaming sur Amazon Prime au moment de la rédaction de cet article. À mesure que les films expirent, la liste sera mise à jour et de nouvelles options intéressantes seront ajoutées. De plus, les 25 films ci-dessous, bien que numérotés pour plus de commodité, ne sont pas classés. Le film marqué numéro un n’est donc pas nécessairement considéré comme supérieur au film numéro 25.

Dernière mise à jour: 6 février 2020

25 avions, trains et automobiles

Bien qu’il existe de nombreux films emblématiques qui se déroulent pendant ou autour des vacances comme Noël, Halloween et le 4 juillet, une grande occasion avec moins de grands films qu’elle mérite est Thanksgiving. La comédie la plus aimée est probablement la comédie de 1987 Avions, trains et automobiles, écrit et réalisé par John Hughes. Steve Martin joue le rôle de Neal Page, un directeur marketing stressé qui essaie juste de rentrer à Chicago de New York à temps pour le grand jour. Malheureusement, ses tentatives pour le faire continuent d’être entrelacées avec le vendeur gentil mais gênant Del Griffith (John Candy). Les mésaventures des deux hommes forment le nœud du film, et les deux pistes sont à la hauteur. ce n’est peut-être pas novembre, mais Planes, Trains and Automobiles vaut un flux Amazon Prime à tout moment de l’année.

24 Héréditaire

La plupart des films d’horreur regorgent de menaces surnaturelles évidentes, qu’il s’agisse de vampires, de fantômes ou de démons. ou même le lutin sadique occasionnel. Parfois, cependant, un effort d’horreur vient renforcer le fait qu’à la fin de la journée, la peur de perdre un être cher est une réalité à laquelle le public ne peut pas échapper, même après la fin du dernier film effrayant. Un exemple récent de ce type est celui des critiques de 2018 (89% sur les tomates pourries) Héréditaire, réalisé par Ari Aster, et mettant en vedette Toni Collette comme Annie, une maman émotionnellement marquée qui trouve sa vie tourner de plus en plus hors de contrôle après la mort de sa propre mère. Héréditaire est devenu un peu source de division dans les cercles d’horreur, mais cela vaut la peine de regarder sur Amazon Prime et de juger par soi-même.

23 Zodiaque

L’histoire est pleine de tueurs en série brutaux, avec des monstres humains comme Charles Manson, Ted Bundy et Jeffrey Dahmer s’avérant des cibles populaires pour la couverture par le monde du cinéma. Ces noms partagent tous un point commun en dehors de leur prédilection pour le meurtre, étant qu’ils ont tous finalement été capturés. Cela ne peut pas être dit pour le Zodiac Killer, qui a terrorisé la région de la baie de San Francisco dans les années 1960 et 1970. Réalisé par David Fincher, 2007 Zodiaque jette un œil à la chasse à l’homme du meurtrier infâme et peut être diffusé à tout moment sur Amazon Prime. Le casting est plein de visages reconnaissables, dont Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Donal Logue, Chloe Sevigny et John Carroll Lynch.

Connexes: les 10 scènes les plus troublantes de David Fincher, classées

22 Les Vengeurs

Alors que le MCU l’a dépassé à plusieurs reprises depuis, 2012 Les Vengeurs a été le premier grand test de Marvel Studios, le point culminant de la phase 1. Heureusement, le film réalisé par Joss Whedon a passé avec brio, donnant naissance à de nombreux moments qui restent encore emblématiques du cinéma de super-héros. Voir Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye et Black Widow s’associent pour affronter l’armée extraterrestre de Loki et Thanos était vraiment magique pour les fans de Marvel, dont beaucoup avaient passé des années à espérer voir quelque chose de proche de cela sur le grand écran. Les Avengers deviendront probablement exclusifs à Disney Plus à terme, mais pour l’instant, il est disponible sur Amazon Prime.

21 huitième année

Le premier long métrage et réalisateur du comédien Bo Burnham, Huitième année en a impressionné beaucoup en 2018 avec sa description très relatable et souvent très franche de ce que c’est que de faire la transition vers l’adolescence. La plupart des films et des émissions de télévision ont tendance à dépeindre l’enfance et le jeune âge adulte comme cette fois pleine d’idéalisme amusant et insouciant, mais en réalité, beaucoup de gens passent leur jeunesse à lutter contre la maladresse sociale, à gérer l’anxiété et à lutter pour s’intégrer. excellente performance de plomb d’Elsie Fisher, et renforcée par l’un des meilleurs discours jamais prononcés par un parent à leur enfant à l’écran, la huitième année n’est pas toujours facile à asseoir, mais c’est toujours gratifiant. Une autre offre impressionnante d’Amazon Prime.

20 Certains l’aiment chaud

Ceux qui cherchent à regarder une comédie classique sur Amazon Prime n’ont pas besoin de chercher plus loin que les années 1951 Certains l’aiment chaud, réalisé par l’icône hollywoodienne Billy Wilder, helmer d’autres succès de l’âge d’or comme Double Indemnity et Sunset Boulevard. Tony Curtis et Jack Lemmon incarnent deux musiciens de Chicago forcés de prendre l’identité féminine pour quitter la ville après avoir été témoin d’un meurtre dans un gang. Les deux remarquent rapidement la chanteuse de leur nouveau groupe entièrement féminin, joué par Marilyn Monroe près de la hauteur de sa célébrité. Some Like It Hot comprend des moments problématiques par rapport aux normes actuelles, mais ceux qui souhaitent le voir à travers un objectif historique trouveront encore beaucoup à apprécier.

Connexes: 22 meilleures comédies romantiques, selon les tomates pourries (et 3 coincées avec 0%)

19 12 hommes en colère

Hollywood aime lui-même un bon drame d’audience, et le film qui a solidifié à quel point ils pouvaient être valables était 12 Angry Men de 1957, prêt à être diffusé à tout moment sur Amazon Prime. Réalisé par Sidney Lumet, l’histoire de 12 Angry Men est simple, mais convaincante. Un groupe de jurés, contraints de délibérer ensemble pendant des heures dans la même pièce, doit parvenir à un verdict unanime sur la culpabilité ou l’innocence d’un jeune de 18 ans accusé de meurtre. Des poids lourds de films classiques tels que Henry Fonda, Martin Balsam, Jack Klugman, E.G. Marshall et Lee J. Cobb star.

18 Sherlock Holmes

Ce film de 2009 du réalisateur Guy Ritchie a permis de réinventer la renommée mondiale Sherlock Holmes personnage pour une nouvelle génération de cinéphiles, tout en remettant à Robert Downey Jr. une autre franchise populaire pour incarner le détective titulaire. Jude Law joue le rôle du Dr John Watson, le fidèle compagnon de Sherlock, dans un film qui amènerait la propriété dans une direction beaucoup plus orientée vers l’action. Alors que Sherlock Holmes 3 se profile à l’horizon 2021, pourquoi ne pas essayer l’original sur Amazon Prime?

17 La cabane dans les bois

2012 La cabane dans les bois, réalisé par Drew Goddard, est un film résolument unique. C’est à la fois une déconstruction et un hommage amoureux aux nombreux tropes et clichés qui font fonctionner le genre d’horreur, et alors que d’autres films l’ont fait avant et depuis, peu ont également réussi l’exploit. Il serait criminel de gâcher les rebondissements du film pour ceux qui ne sont pas familiers, mais il suffit de dire que la séquence de fin laissera tout fan d’horreur sourire d’une oreille à l’autre.

Connexes: Pourquoi Cabin In The Woods 2 ne s’est pas produit

16 Peloton

Alors que le réalisateur Oliver Stone est le plus étroitement associé de nos jours à son penchant pour les théories du complot et à son franc-parler politique, cela ne signifie pas que ses films ne sont pas encore généralement brillants et méritent d’être consultés sur Amazon Prime. L’un des meilleurs est le peloton de 1986, qui est basé sur les propres expériences de Stone pendant la guerre du Vietnam. Le casting est chargé de talents, dont Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, Keith David, Forest Whitaker et même Johnny Depp dans un premier rôle. La guerre est vraiment l’enfer, et Platoon présente cette réalité plus clairement que la grande majorité des films.

15 Rain Man

L’un des nombreux triomphes à sortir des années 1980 du réalisateur Barry Levinson, Homme de pluie raconte l’histoire improbable d’un arnaqueur luisant et rapide Charlie Babbitt (Tom Cruise, dans l’un des premiers rôles qui a prouvé au public qu’il était capable de bien plus que des titres de pop-corn en vedette comme Top Gun), qui est choqué de découvrir son Le patrimoine considérable de son père est transmis presque entièrement au savant autiste Raymond (Dustin Hoffman), un frère aîné qu’il n’a jamais connu. Chéri critique, Rain Man a remporté quatre Oscars, dont le meilleur film et le meilleur acteur pour Hoffman.

14 Le machiniste

Alors que Christian Bale, lauréat d’un Oscar, est devenu célèbre pour sa capacité à se transformer physiquement pour des rôles dans des films acclamés comme The Fighter et Vice, l’une des premières transformations de Bale s’est produite pour un film qui n’a même pas reçu une large sortie en salles. Cependant, cela ne signifie pas 2004 Le machiniste ne vaut pas la peine d’être regardé sur Amazon Prime. Réalisé par Brad Anderson, The Machinist met en vedette Bale dans le rôle de Trevor Reznik, un homme dont les problèmes d’insomnie chronique l’ont rendu horriblement émacié. Après que Trevor a causé un accident au travail et ait perdu son emploi, son état mental se détériore rapidement. Jennifer Jason Leigh et Michael Ironside jouent également le rôle principal.

Connexes: 10 des mesures les plus extrêmes prises par les acteurs

13 WarGames

Allons-nous jouer à un jeu? L’une des lignes de cinéma les plus connues des années 1980, cette question définit l’intrigue de 1983 Jeux de guerre en mouvement. Matthew Broderick joue le rôle du jeune hacker David Lightman, qui – sans s’en rendre compte – accède à un supercalculateur militaire américain appelé WOPR. Une fois à l’intérieur du système, David commence à jouer à un “jeu” appelé Global Thermonuclear War, pour découvrir trop tard que l’ordinateur maintenant confus est sur la bonne voie pour provoquer une vraie guerre mondiale III. Ally Sheedy joue le rôle de Jennifer, l’amie de David, tandis que Dabney Coleman joue un ingénieur des systèmes du NORAD qui est finalement convaincu que l’histoire de David est vraie. WarGames mérite toujours d’être joué sur Amazon Prime.

12 La zone morte

Une adaptation cinématographique de Stephen King qui a tendance à être injustement négligée parmi le lot est celle de 1983 La zone morte, réalisé par David Cronenberg, et maintenant disponible sur Amazon Prime. Christopher Walken incarne Johnny Smith, un enseignant qui est tombé dans le coma après un accident de voiture particulièrement grave. Des années plus tard, Johnny se réveille pour trouver sa vie en lambeaux, avec son véritable amour marié à un autre homme et son corps gravement endommagé. Cependant, son cerveau a désormais la capacité de voir le passé ou l’avenir d’une personne en la touchant.

11 Pour tuer un oiseau moqueur

Souvent cité comme l’un des plus grands films de tous les temps, le classique de 1962 du réalisateur Robert Mulligan Tuer un oiseau moqueur est une adaptation du roman du même nom de l’auteur Harper Lee de 1960. Gregory Peck joue le rôle de l’avocat de l’Alabama, Atticus Finch, un homme de principe qui accepte la tâche de défendre Tom Robinson (Brock Peters), un homme noir accusé d’avoir violé une jeune femme blanche. Les tensions raciales locales éclatent, conduisant peut-être au drame par excellence de la salle d’audience, bien que To Kill a Mockingbird offre aux téléspectateurs d’Amazon Prime bien plus que cela.

Connexes: 20 meilleurs monologues de l’histoire du cinéma

10 Un plan simple

Dans une carrière qui comprend des franchises à succès comme Evil Dead et Spider-Man, Un plan simple n’a jamais été le travail le plus apprécié du réalisateur Sam Raimi, malgré le fait qu’il soit à 90% sur Rotten Tomatoes. Avec maintenant sur Amazon Prime, c’est le moment idéal pour découvrir le thriller néo-noir de Raimi en 1998, qui a été adapté d’un roman de Scott B. Smith. Bill Paxton et Billy Bob Thornton incarnent les frères Hank et Jacob Mitchell, qui trouvent un avion écrasé avec des millions de dollars à bord. Avec la femme de Hank, Sarah (Bridget Fonda), une tentative est faite pour dissimuler ce qui s’est passé et conserver leurs gains mal acquis. Malheureusement, les choses tournent horriblement mal.

9 Les Goonies

L’un des films les plus appréciés des années 80, Les Goonies incarne le style spielbergien de la décennie des films d’aventure pour enfants plus que tout autre. Une influence évidente sur Stranger Things, le film du réalisateur Richard Donner se concentre sur le groupe titulaire, dirigé par la future star Sean Astin et Corey Feldman, alors qu’ils recherchent un trésor pirate légendaire pour tenter de sauver les maisons de leurs familles. Pour compliquer les choses, une famille de criminels veut aussi du butin. Un jeune Josh “Thanos” Brolin joue le frère aîné d’Astin dans ce trésor d’Amazon Prime.

8 Ne laisser aucune trace

L’un des films les plus acclamés par la critique de 2018, le réalisateur Debra Granik Ne laisse aucune trace est un ajout récent à Amazon Prime et mérite d’être vérifié. Leave No Trace est l’histoire de Will (Ben Foster) et de sa fille Tom (Thomasin McKenzie), qui commencent le film à vivre dans un parc public à Portland, Oregon. Le couple passe la plupart de son temps isolé, mais après avoir été découvert et arrêté par la police, Will et Tom sont forcés d’essayer de s’adapter à la vie au sein d’une société normale. Tom se retrouve séduit par les charmes d’une vie américaine standard, mais le SSPT induit par la guerre de Will ne lui permettra pas de changer si facilement.

Connexes: 10 meilleurs films de 2018 que vous avez probablement manqués

7 L’artiste du désastre

Chaque cinéphile averti sait que parfois un film peut être si mauvais qu’il est divertissant. Une production incroyablement incompétente peut toujours être une œuvre d’art issue de bonnes intentions et d’une passion pour le projet, et qui parfois transparaît à l’écran, même si le film en question pue objectivement. Un de ces films est The Room de 2003, réalisé par et mettant en vedette le célèbre excentrique Tommy Wiseau. Tommy est tout à fait un personnage, à tel point que 2017 est acclamé L’artiste du désastre a transformé son histoire en un film vraiment bon et un excellent choix d’Amazon Prime. James Franco joue le rôle de Wiseau et a également réalisé The Disaster Artist.

6 Captain America: le premier vengeur

Le film qui a finalement préparé le terrain pour le film Avengers 2012 susmentionné, Captain America: le premier vengeur va probablement également migrer vers Disney + exclusivement à un moment donné, mais pour l’instant, les clients Amazon Prime peuvent toujours en profiter. Chris Evans joue dans le rôle qui a fait de lui un nom connu, le jeune Steve Rogers de la Seconde Guerre mondiale, qui devient le super-héros titulaire à la suite d’une expérience. Pur de cœur et toujours en quête de justice, Steve était le choix parfait pour devenir Captain America et mener le combat contre les méchants Hydra. Malheureusement, il aurait fallu plusieurs décennies pour enfin obtenir la danse qu’il voulait avec Peggy Carter.

5 Highlander

Bien que ce ne soit pas exactement un chéri critique, celui de 1986 Highlander est très certainement un classique culte et a engendré une franchise durable de films et d’émissions de télévision. Dans le film original du réalisateur Russell Mulcahy, Christopher Lambert incarne Connor MacLeod, le guerrier immortel titulaire. Entraîné à combattre par le nom extravagant de Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez (Sean Connery), MacLeod sait qu’il devra éventuellement participer à “The Gathering”, dans lequel tous les immortels se battent à mort, tués uniquement par décapitation. Opposer à Connor est The Kurgan (Clancy Brown). Bénéficiant d’une chanson à thème rock de Queen, Highlander est un excellent ajout à la bibliothèque Amazon Prime.

Connexes: Highlander: 10 détails cachés que tout le monde a manqués dans le film original

4 os Tomahawk

L’horreur traverse de nombreux autres genres, les plus courants étant la science-fiction et la comédie. Moins commun est le mashup d’horreur / western, mais l’un des meilleurs exemples de ce combo est celui de 2015 Boma Tomahawk, réalisé par S. Craig Zahler. Avec un taux impressionnant de 91% sur Rotten Tomatoes, Bone Tomahawk n’a jamais été largement diffusé dans les salles, ce qui fait que sa diffusion en continu sur Amazon Prime est la première occasion que beaucoup auront eu à le voir. Comme, de Dusk Till Dawn, Bone Tomahawk fait un virage serré à gauche dans un pays d’horreur, et il est préférable de le laisser intact. Le casting formidable comprend des noms comme Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox et Richard Jenkins.

3 Hellraiser

Tout fan d’horreur dévoué a sûrement eu son âme déchirée plusieurs fois par Hellraiser‘s Pinhead (Doug Bradley) par ce point. Le réalisateur Clive Barker (adaptant sa propre nouvelle) a conçu l’un des récits de terreur les plus persistants des années 80, engendrant également l’une des franchises d’horreur les plus anciennes. Hellraiser ne peut avoir qu’une note de 68% sur Rotten Tomatoes, mais c’est un classique certifié du genre, et doit être regardé par tous ceux qui apprécient un bon film d’effroi. La suite directe Hellbound: Hellraiser II fait également partie de la liste d’Amazon Prime.

2 C’est une vie merveilleuse

Il y a certains films que presque tout le monde associe à Noël. Vacances de Noël de National Lampoon. Seul à la maison. La clause du Père Noël. Pour les moins joyeux, Silent Night, Deadly Night. Sans doute le film de Noël le plus emblématique de l’histoire est le classique de 1946 du réalisateur Frank Capra C’est une vie magnifique. C’est probablement le film le plus édifiant sur le suicide jamais réalisé, It’s a Wonderful Life met en vedette Jimmy Stewart dans le rôle de George Bailey, un homme dont la tentative de mort est déjouée par son ange gardien. George est alors montré à quel point la vie de ceux qui l’entouraient serait pire s’il n’était jamais né, une prémisse qui a depuis été arrachée à l’infini. Noël peut être dans plusieurs mois, mais c’est toujours un moment merveilleux pour regarder It’s a Wonderful Life sur Amazon Prime.

1 Invasion des voleurs de corps

Basé sur un roman de Jack Finney de 1954, 1956 Invasion des voleurs de corps présente l’un des récits d’invasion extraterrestre les plus durables de l’histoire de la culture pop, maintenant sur Amazon Prime. Le film a déjà été refait trois fois, et une quatrième mise à jour est en cours de développement. Au lieu de vaisseaux spatiaux et de pistolets laser, les extraterrestres de Body Snatchers envahissent de manière beaucoup plus subtile, remplaçant les êtres humains pendant qu’ils dorment avec des doublons physiquement identiques, mais dépourvus d’émotion et de la complexité qui rend les humains humains.

Plus: Les 25 meilleurs films sur Netflix en ce moment

Prochain

Les 25 meilleurs films sur Netflix en ce moment



A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC, et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy