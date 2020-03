3 entreprises de Seattle figurent sur la liste de CB Insights des startups de l’IA les plus prometteuses au monde – .

(Image CB Insights)

CB Insights a publié sa liste annuelle des 100 startups d’intelligence artificielle les plus prometteuses au monde et trois entreprises de la région de Seattle ont fait le saut. Ils incluent:

Algorithmie: Fondée en 2013, la startup de Seattle accélère l’adoption de l’IA de quelques mois à quelques jours et heures, aidant des clients tels que Google, Vistaprint, les Nations Unies et autres. Algorithmia a levé un investissement de série B de 25 millions de dollars l’an dernier et est classé n ° 101 sur le . 200. La société est dirigée par l’ancien employé de Microsoft Diego Oppenheimer, finaliste du PDG de démarrage de l’année aux . Awards de cette année.

Lexion: Cette spin-off de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) a permis aux équipes juridiques internes de maîtriser des montagnes de contrats papier avec l’aide de l’IA. L’entreprise est dirigée par Gaurav Oberoi, Emad Elwany et James Baird. L’année dernière, elle a levé un cycle de démarrage de 4,2 millions de dollars dirigé par Madrona Venture Group, avec la participation de Wilson Sonsini, Goodrich et Rosati, un conseiller juridique des sociétés de technologie et des sciences de la vie. Madrona est également investisseur dans Algorithmia.

WellSaid Labs: Autre spin-off de AI2, WellSaid Labs développe une écurie de voix alimentées par l’IA personnalisées pour différents contextes, et qui sonnent si réalistes que vous ne croiriez pas qu’elles sont des robots. Dirigée par les co-fondateurs Michael Petrochuk – finaliste aux . Awards pour le jeune entrepreneur de l’année – et le PDG Matt Hocking, la technologie de l’entreprise a un large éventail d’applications potentielles.

Méthodologie: La liste était basée sur plusieurs facteurs, notamment l’activité des brevets; relations d’affaires; profil d’investisseur; analyse du sentiment des nouvelles; partitions Mosaic exclusives; potentiel de marché; paysage concurrentiel; force d’équipe; et la nouveauté technologique.