3 fonctions secrètes désormais accessibles à tous

WhatsApp il comprend un flot de fonctions très intéressantes qui ont changé l’objectif principal de l’application. Si avant que tout le monde télécharge WhatsApp pour avoir une suite de messagerie disponible, ils le font maintenant à des fins de communication en général.

Les appels, les appels vidéo, les messages vocaux et tout l’ensemble que la plate-forme met à la disposition de l’utilisateur ont amené tout au plus haut niveau. Plusieurs utilisateurs ne font alors qu’attendre les nouvelles mises à jour, celles qui les implémentent fonctions. En même temps, quelqu’un parcourt le Web à la recherche de solutions alternatives à ajouter à WhatsApp et apparemment, quelque chose hésiterait. Ce sont des solutions pour tiers qui offrent des possibilités sans précédent sur WhatsApp et qui résultent avant tout juridique et gratuit.

WhatsApp: les utilisateurs peuvent avoir trois fonctionnalités fantastiques mais uniquement en externe à l’application de couleur verte

Il y a des fonctionnalités que les utilisateurs découvrent récemment grâce à la présence sur le marché mobile de certaines applications.

Le premier est certainement Quel est Tracker, une solution qui vous permet de découvrir à tout moment l’heure d’entrée et de sortie du chat. L’utilisateur surveillé par vous sera traçable à tout moment avec une notification instantanée.

Voici également la solution pour lire les messages sans être vu en ligne et sans dernier accès. Il s’agit invisible, une application qui permet à tout le monde d’avoir accès aux messages sans jamais ouvrir WhatsApp.

Enfin la solution pour récupérer des messages spécialement supprimés: WAMR. Cette application vous permet de récupérer tous les messages supprimés en enregistrant les notifications entrantes. Il n’y aura donc pas de secrets.