3 heures d’énergie gratuites pour les clients

Enel Spa est une très grande multinationale italienne, qui traite de la principal approvisionnement énergétique du pays. Elle est actuellement active dans le domaine de la production d’électricité, de sa fourniture, de la distribution ainsi que de l’éclairage public. Les utilisateurs d’Enel sont nombreux dans toute l’Italie, des particuliers aux entités de toutes sortes. Nous utilisons tous de l’électricité tous les jours, dans presque tous les aspects de notre vie, donc, où il y a la possibilité d’économiser un peu sur le prix des factures, aucun d’entre nous ne souffrirait sans aucun doute. A ce moment, Enel propose une offre pour laquelle il est possible d’obtenir jusqu’à 3 heures d’énergie gratuite par jour, tous les jours.

Voici comment obtenir ces trois heures d’énergie gratuite chaque jour

Cette offre est valable pour ceux qui possèdent un compteur de nouvelle génération, et qui se sont inscrits ou décident de s’inscrire à l’offre appeler HOURS FREE d’Enel Energia, qui offre une série d’avantages pratiques aux utilisateurs. Voici les principaux points de cette offre publiée directement sur le site Internet d’Enel:

flexibilité: vous pouvez choisir librement les trois heures pendant lesquelles le prix de la composante énergétique est nul € / kWh (hors TVA et taxes)

commodité: vous bénéficiez d’une remise de 100% sur le prix de la composante énergétique dans les trois heures choisies

Le prix monétaire de la composante énergétique est bloqué pendant 12 mois dans les heures restantes égal à 0,088 € / kWh (TVA et taxes exclues)

Gestion de l’offre en ligne via l’App ou sur le site enel.it

Suivi de la consommation tous les jours en temps réel

Aidez l’environnement n’utiliser que de l’énergie provenant de sources renouvelables

Grâce à une APP, il est également possible de changer votre plage horaire tous les jours, jusqu’à 15 minutes avant l’heure prévue.