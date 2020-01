3 Italia présente de nouvelles offres pour les moins de 30 ans

l’opérateur 3 Italie lancé hier, mercredi 29 janvier 2020 nouvelles offres dédié à tous les utilisateurs Moins de 30 ans qui veulent changer d’opérateur avec la portabilité contextuelle de leur numéro.

Les offres lancées font partie de la gamme Young et s’appellent Jouer à Young et 3Cube Young. Découvrons les forfaits et le prix proposé pour chaque nouvelle offre.

3 Italia lance de nouvelles offres pour les moins de 30 ans

Commençons immédiatement avec le Jouer jeune qui comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 100 SMS envers tout le monde et bien 80 Go du trafic Internet uniquement 11,99 euros par mois avec frais d’activation gratuits. Pour cette offre, l’opérateur exige des frais sur le crédit restant. L’offre nommée 3Cube Young au lieu de cela, il prédit 80 Go du trafic Internet avec l’appareil WebCube Wi-Fi et le mode Night Free, qui ne vous permet pas de consommer du Giga de minuit à 8 h, un 8,99 euros par mois. Encore une fois, le coût d’activation est gratuit.

Comme indiqué précédemment, les nouveaux clients pour activer l’une des deux offres qui viennent d’être décrites devront être âgés entre 18 et 30 ans. L’activation, dans les deux cas, n’est possible qu’en ligne sur le site officiel de l’opérateur. Pour procéder à l’achat, il vous suffit de compléter la commande en saisissant les données requises et d’effectuer la procédure de reconnaissance.

Les modes de paiement dans le cas de l’achat de SIM ne proposent que sans restriction, peuvent être par carte de crédit, virement bancaire ou Paypal et le paiement de la recharge obligatoire pour les commandes passées en ligne s’effectue à la fin de la procédure d’achat. Pour plus d’informations, visitez la page officielle de l’opérateur.