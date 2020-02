3 Italia séduit les clients avec des opérateurs virtuels, voici les détails

l’opérateur 3 Italie a récemment décidé d’essayer, non seulement les clients des plus importants opérateurs italiens, mais aussi ceux des opérateurs virtuels. En fait, il leur propose des offres très avantageuses.

Selon les dernières rumeurs, le les offres sont réservées aux clients actuels des opérateurs virtuelshors Fastweb Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Kena Mobile et ho.Mobile. Découvrons ensemble.

3 Italia séduit ses clients avec des opérateurs virtuels

La première offre qu’il propose s’appelle Jouer à 50 Super, qui comprend minutes illimitées à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 50 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible uniquement 5,99 euros par mois. L’offre prévoit que le tarif soit débité de votre crédit résiduel et n’inclut aucun frais d’activation à condition que la carte SIM reste active pendant au moins 24 mois. Sinon, 2,04 euros seront facturés pour chaque mois manquant deux ans après l’activation.

Pour tous les clients qui choisissent débit sur carte de crédit ou compte courant, l’offre changera le nom en All-In 100 Super et fournira les mêmes conditions contractuelles que celle qui vient d’être décrite, à l’exception du volume de trafic de données mensuel, qui il passera de 50 Go à 100 Go. Je vous rappelle que l’opérateur en question a récemment lancé le Play 50 Unlimited qui vous permet d’obtenir des minutes, SMS et Giga à un prix très avantageux.

Cette offre en détail comprend des minutes illimitées vers tous les numéros nationaux et 50 Go de trafic Internet au prix de 6,99 euros par mois, qui peuvent également être activés par tous les clients actuels d’Iliad. Les frais d’activation sont également dans ce cas de 0 euros, auxquels s’ajouteront les 10 euros du coût de la nouvelle SIM. Pour plus d’informations, il vous suffit de consulter le site officiel de l’opérateur.