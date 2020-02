3 Italie, pour la Saint-Valentin, cette offre spéciale comprend 100 Giga

Aujourd’hui c’est Saint Valentin, la journée dédiée à la fête des amoureux. Pendant ces heures, comme d’habitude, les opérateurs téléphoniques proposeront à leurs utilisateurs des initiatives et promotions spéciales à moindre coût. Parmi les prestataires les plus actifs pour célébrer la Saint-Valentin, nous trouvons 3 Italie.

3 Italie, une double offre pour le couple à 100 Giga pour 11,99 euros

Cette année, l’équipe commerciale de 3 Italia a développé une initiative très spéciale qui n’a jamais été vue auparavant. Les clients qui, au cours des prochaines heures, voudront rendre la portabilité des numéros de TIM, Vodafone et Iliad pourront choisir la promotion Amour tout compris.

Les seuils de consommation de l’offre sont très avantageux. Les utilisateurs auront des appels illimités plus 200 SMS et à leur disposition 100 Giga pour surfer sur Internet sous le réseau 4G. Le coût de renouvellement mensuel pour la recharge est au lieu de euro 11,99 auxquels s’ajoutent 6,99 euros supplémentaires à régler une seule fois pour les frais d’activation du réseau et pour toute mise à disposition de la carte SIM.

Cependant, ce qui rend All-In Love unique est méthode d’activation. En effet, à la Saint Valentin, la promotion ne peut être activée que par un couple. 3 Italia autorise l’activation de All-In Love uniquement aux personnes qui se sont inscrites pour un All-In Love supplémentaire. En cas de carte SIM partagée, All-In Love peut également être activé par deux numéros avec le même en-tête.

Pour choisir cette initiative 3 Italia, vous devez vous rendre dans l’un des magasins officiels sur le sol italien. Il est possible d’activer All-In Love jusqu’à la prochaine 16 février.