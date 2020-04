3 masques différents, AirPods Pro, protecteurs d’écran iPhone, Bose 700, plus – .

Il n’y a pas de meilleur moyen de clôturer le week-end et de vous préparer mentalement à la semaine que de profiter de la synthèse d’aujourd’hui des meilleures offres quotidiennes. Les stars de l’émission sur la liste de dimanche incluent trois types de masques différents qui sont tous en stock et prêts à être expédiés: les masques à 3 couches les plus vendus par Jointown pour 0,78 $ chacun, les masques à 3 couches Pacli pour 0,80 $ chacun, et Masques faciaux 4 plis Anntuk qui offrent une protection encore meilleure.

Les autres meilleures offres incluent un désinfectant pour smartphone UV-C populaire qui est de retour en stock et prêt à être expédié, les vrais écouteurs sans fil TOZO avec 23000 notes 5 étoiles pour 35,99 $, AirPods Pro à leur prix le plus bas sur Amazon, le plus grand Fire Vente de tablette HD 8 que nous avons jamais vue, une vente rare qui réduit le casque sans fil antibruit Bose 700 à son prix le plus bas, l’aspirateur robot Roomba 960 à 650 $ le plus vendu pour seulement 399 $, et une grande vente d’une journée qui réduit Protecteurs d’écran et chargeurs de voiture pour iPhone à certains des meilleurs prix que nous ayons vus toute l’année. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Jeramey Lende / Shutterstock

.