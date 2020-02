3 nouvelles offres pour battre Iliad et TIM, à partir de 6 €

Vodafone au cours des dernières années a développé un chemin bien connu de tout le public. L’objectif était d’augmenter encore la qualité déjà excellente pour devenir le meilleur manager absolu sur tout le continent européen.

En effet, la société anglo-saxonne est reconnue comme la meilleure du secteur, notamment en ce qui concerne l’extension du Réseau 4G. Ces dernières fois, cependant, n’ont pas été aussi florissantes, iliad, un nouveau manager qui sape tout le monde depuis quelques années, lui a volé de nombreux utilisateurs. Précisément à cet égard Vodafone One et donc récupérer du terrain, et pour ce faire, il a décidé de lancer son promotions mieux. Nous parlons du maintenant connu spécial, qui cette fois a coûté très peu.

Vodafone: les trois meilleures promotions arrivent mais avec un prix que vous ne pouvez jamais refuser

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois