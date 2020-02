3 offres pour combattre immédiatement les promotions Iliad

l’opérateur 3 Italie a récemment décidé de prolonger jusqu’au 24 février 2020, sauf pour les autres extensions, leur propre offres et options supplémentaires dédié aux clients sélectionnés.

Les offres en question sont appelées Trois pour toi et ils peuvent offrir jusqu’à 100 Go de trafic Internet à un prix vraiment abordable. Découvrons tous les détails ensemble.

3 Italia étend les offres appelées Tre per Te

Commençons immédiatement avec les options de données de 3 Italia, qui se poursuivent également en février. Plus précisément, parlons de 8 Giga pour vous à 2,99 euros par mois, 10 Giga pour vous à 3,99 euros par mois, 12 Giga pour vous à 4,99 euros par mois e 15 Giga pour vous à 5,99 euros par mois. Les options en question ne prévoient aucun coût d’activation et le bonus est consommé à la fin de tout bundle déjà actif sur votre ligne. Le prélèvement sera effectué directement sur le crédit résiduel de la carte SIM ou sur le mode de paiement utilisé par l’option principale.

En cas de débit d’une carte de crédit ou d’un compte courant, le jour de l’activation correspondra à la date fixe de renouvellement des seuils, tandis que le débit aura lieu à la date de débit de l’option principale. Dans le cas où le débit sur le crédit restant est choisi, le jour du premier débit sur une base mensuelle correspondra à la date de renouvellement fixe.

Ils ont été aussi quelques offres de 3 Italia prolongées jusqu’au 24 février 2020 dédié aux clients déjà avec des obligations expirées ou expirant. Une offre intéressante pourrait être Puissance, tout compris et gratuit qui fournit minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 300 SMS à tous les numéros nationaux e 60 Go du trafic Internet pour le prix de seulement 11,99 euros par mois. Pour découvrir toutes les autres offres étendues, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.