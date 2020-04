30 ans de Hubble, une merveille de l’astronomie

La NASA et l’ESA célèbrent ces jours 30 ans de Hubble et ils ont sélectionné l’image que vous voyez sur la couverture pour célébrer son lancement en orbite par la navette Discovery le 24 avril 1990. Le télescope spatial est un projet conjoint des agences spatiales américaines et européennes et a révolutionné tous les domaines de la recherche astronomique après avoir observé en détail des dizaines de milliers de corps célestes et nous avoir donné les plus belles images de l’Univers profond.

Et il continuera de le faire pendant la prochaine décennie, grâce aux mises à jour qu’il a reçues et aux opérations de réparation telles que le problème d’origine dans le polissage du miroir principal, qui, avec le retard dû à l’accident du Challenger, était sur le point d’en faire le plus grand fiasco en l’histoire. Heureusement, il a pu être réparé, et les images emblématiques du télescope spatial ont redéfini notre vision de l’univers et notre place dans le temps et l’espace.

La composition choisie pour célébrer les 30 ans de Hubble a été nommée “Cosmic Reef” et montre deux nébuleuses, la grande NGC 2014 (rouge) et la petite NGC 2020 (bleue). Ils se trouvent dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite en orbite autour de notre Voie lactée. À une distance de 163 000 années-lumière, nous ne pourrons pas le visiter bientôt, mais le télescope spatial nous offre une belle vue sur les zones éthérées de la formation des étoiles nuageuses.

Je veux dire

Bien que NGC 2014 et NGC 2020 semblent séparés dans cette image de lumière visible, ils font en réalité partie d’un gigantesque complexe de formation d’étoiles. Les régions vues sont dominées par l’éclat des étoiles au moins 10 fois plus massives que notre Soleil. Ces étoiles ont une courte durée de vie de quelques millions d’années, par rapport aux 10 milliards d’années estimées de notre Soleil. .

La pièce maîtresse étincelante de NGC 2014 est un groupe d’étoiles brillantes et massives où un cocon d’hydrogène gazeux (de couleur rouge) et de poussière est entrevu dans lequel il est né. Un torrent de rayonnement ultraviolet provenant de l’amas d’étoiles illumine le paysage environnant. En revanche, la nébuleuse bleue au-dessous de NGC 2014 a été formée par une gigantesque étoile qui est environ 200 000 fois plus brillante que notre Soleil. C’est un exemple d’une classe rare d’étoiles appelées étoiles Wolf-Rayet, qui serait qui sont les descendants des étoiles les plus massives. Dans quelques millions d’années, la star pourrait devenir une supernova, expliquent-ils de l’ESA.

30 ans de Hubble

La NASA et l’ESA ont publié à chaque anniversaire différentes compositions créées avec les images obtenues par le télescope. Nous vous laissons quelques-uns des plus populaires en hommage à cet instrument qui nous a rapprochés du Cosmos comme aucun autre.

NGC 4302 et NGC 4298. Image choisie pour célébrer le 27e anniversaire. Il montre deux galaxies à 55 millions d’années-lumière et s’étend sur environ 87 000 années-lumière, un peu moins que la Voie lactée. La NASA dit que bien qu’ils semblent très différents car ils sont inclinés à différentes positions dans le ciel, ils sont en fait très similaires en termes de structure et de contenu.

Jupiter – Io. La composition du 9e anniversaire comportait une image de la planète Jupiter, le plus grand corps céleste du système solaire après le Soleil et l’un de ses satellites, Io, découvert par Galileo en 1610.

Barnard 33 – Tête de cheval. Nébuleuse impressionnante qui a été choisie pour célébrer le 11e anniversaire de Hubble. Il s’agit d’un nuage de gaz froid et sombre, situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, au sud de la ceinture d’Orion.

Oméga – Nébuleuse du cygne. Il a été publié pour célébrer le 13e anniversaire de Hubble et montre une nébuleuse située dans la constellation du Sagittaire à 6000 années-lumière et d’environ 15 années-lumière de diamètre. On pense qu’il contient entre 8 000 et 10 000 étoiles qui y sont nées.

Carina. C’est l’une des compositions les plus détaillées de la nébuleuse Carina, l’une des plus grandes régions de naissance d’étoiles connues. La composition a été créée à partir de dizaines d’images Hubble et publiée pour célébrer le 17e anniversaire.

Westerlund 2. Un amas d’étoiles massives avec plus de 3 000 étoiles situé au sud de Carina à environ 26 000 années-lumière de la Terre qui contient certaines des étoiles les plus massives de la galaxie. La composition a été définie comme “un ciel de feux d’artifice” et a été choisie pour célébrer le 25e anniversaire de Hubble.

NGC 6751. La NASA a ouvert le 20e siècle avec la composition de cette nébuleuse planétaire située dans la constellation d’Aquila, à environ 6500 années-lumière de la Terre. La nébuleuse est constituée du vent stellaire et du rayonnement de l’étoile centrale. Le diamètre actuel du NGC 6751 est 600 fois supérieur à celui du système solaire.

Arp 273. Composition choisie pour célébrer le 21e anniversaire de Hubble. Il montre un groupe de galaxies spirales situées à 300 millions d’années-lumière dans la constellation d’Andromède. La plus petite galaxie montre des signes de formation d’étoiles actives dans son noyau et aurait traversé la plus grande galaxie vue sur l’image.

Tête de cheval 2. Plus détaillée la belle nébuleuse qui fait partie de la constellation d’Orion dans une composition publiée pour le 23e anniversaire.

Carina 2. Nous terminons avec une autre composition de la nébuleuse Carina car elle est l’une des plus belles créées par la NASA avec des images du télescope Hubble lorsqu’elle a célébré les 20 premières années dans l’espace. On parle de l’image mythique “les piliers de la création” où naissent les étoiles.

Et pour l’avenir: «James Webb»

Construit et exploité conjointement par la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, James Webb sera le successeur de Hubble et offrira une résolution et une sensibilité sans précédent dans l’histoire de la cosmologie. En astronomie la taille compte.

Le télescope aura 18 hexagones pour former le miroir primaire de 6,5 mètres, presque le triple de celui de Hubble. Il est si grand que nous n’avons pas de lanceurs spatiaux prêts et donc les hexagones se déploieront une fois le télescope ouvert en orbite. Un autre élément gigantesque est le parasol. Responsable de la protection de l’assemblage et du maintien des miroirs et des instruments scientifiques à des températures proches du zéro absolu sera la taille depuis un court de tennis.

James Webb disposera également d’un autre jeu de miroirs secondaires et tertiaires pour éliminer les aberrations optiques, et d’un miroir de direction supplémentaire, qui peut ajuster automatiquement sa position plusieurs fois par seconde pour assurer la stabilisation de l’image. Le projet aura un coût final proche de 10 000 millions de dollars et devrait être mis sur le marché le 21 mars 2021. avec des objectifs ambitieux: capturer la formation des premières galaxies après le Big Bang; la recherche d’empreintes chimiques de la vie et l’observation du groupe d’exoplanètes le plus prometteur.