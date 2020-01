32 nouvelles applications gratuites sur la boutique Android

Les applications que le Google Store nous fournit chaque jour sont les plus disparates et il arrive souvent qu’il soit possible de les télécharger gratuitement. Les fonctions de ces applications sont nombreuses et peuvent aller des effets de caméra aux applications de fitness, jusqu’à ce que vous arriviez à fonds d’écran, jeux, thèmes et rien d’autre.

Quelles sont les applications gratuites d’aujourd’hui et comment les essayer

Déjà le week-end, Google avait proposé une série d’applications gratuites à essayer et ce début de semaine n’est pas loin derrière avec ben 32 applications gratuites téléchargeables depuis la boutique google gratuitement. Voici la liste pour vous:

En ce qui concerne les packages de personnalisation, les icônes et les thèmes, voici deux nouvelles applications:

Fledermaus – Pack d’icônes

Prism Live Wallpaper

Mais il existe également de nombreuses applications liées à la caméra, à la vidéo et à d’autres choses de ce genre:

Gallery Plus : Lecteur vidéo et galerie de photos

Partage d’écran – Partager la capture d’écran de la tuile

Lecteur vidéo tout format – OPlayer

Star Rover – Guide d’observation des étoiles

Développement Web PRO (HTML, CSS)

AVS : Any Video Converter

ProCam 7

L’App – Plus de décisions difficiles!

Autoroid – Paramètres du périphérique d’automatisation

connexe – Journal de santé et journal de la vie

Serveur DroidMote (Root)

Les applications les plus nombreuses sont celles des jeux, qui ne manquent jamais sur la boutique:

Eclidus

2048 – Jeu de puzzle

Concrete Defense 1940: Siège de la tour de la seconde guerre mondiale

Chute du Reich – Siège allié de la Seconde Guerre mondiale

Labyrinthe laser

Dead Bunker 3: Sur une surface

Dungeon & Pixel Hero VIP

Empire Warriors Premium: Jeux de Tower Defense

Dieu de l’attaque VIP

Tap Tap Fist VIP

Artisanat de dessin animé

Duck Warfare

Ombre de la mort: Dark Knight – Stickman Fighting

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game

L’arbre céleste VIP

Tour de l’infini VIP

Tap Town – Événement Soul

Tic Tac Toe Jumbo Pro

Wonder Knights VIP: RPG de tir rétro

La liste est longue et lorsque Google publiera de nouvelles applications, vous n’aurez probablement pas encore fini de les essayer toutes, amusez-vous!