34 satellites en orbite pour la constellation à large bande de OneWeb, au milieu de questions sur les finances – .

Le troisième lot de satellites de OneWeb pour sa constellation Internet à large bande a été mis en orbite aujourd’hui sur une fusée russe Soyouz lancée depuis le Kazakhstan avec l’aide du consortium européen Arianespace.

Le décollage du cosmodrome de Baïkonour, qui est loué par la Russie pour les lancements de Soyouz, est arrivé à 22 h 06. heure locale (10 h 06, heure du Pacifique). Les 34 satellites rejoignent six vaisseaux spatiaux qui ont été lancés en février 2018 et 34 autres qui ont été envoyés le mois dernier. Arianespace était en charge de la logistique de lancement.

À terme, OneWeb prévoit de déployer un réseau de 650 satellites pour fournir un accès Internet haut débit mondial. Un service limité axé sur les régions arctiques pourrait commencer dès cette année, avec un service aux secteurs maritime, aérien, gouvernemental et des entreprises prévu pour 2021.

OneWeb, basé à Londres, est considéré comme le concurrent le plus proche du projet de large bande par satellite Starlink de SpaceX. Il a reçu des milliards de dollars d’investissement de SoftBank Group et d’autres bailleurs de fonds, mais cette semaine, Bloomberg News a rapporté que OneWeb réfléchissait à un éventuel dépôt de bilan pour faire face à une crise de trésorerie. Dans un communiqué, OneWeb a déclaré qu’il réduisait ses effectifs en raison de la crise économique et sanitaire mondiale actuelle et que les retards de lancement semblent «inévitables».