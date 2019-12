35 applications et jeux temporairement gratuits et 117 en vente pour lundi

Bienvenue à lundi, tout le monde. À quelques jours de Noël, il se trouve qu'il y a plus que quelques ventes disponibles sur le Google Play Store. Comme toujours, j'ai mis en évidence les titres les plus excitants en gras pour faciliter la découverte, la majorité se trouvant dans la section Sale Games. Il existe également des applications solides dans la liste des applications de vente, telles que Nova Launcher Prime et Moon + Reader Pro. Alors sans plus attendre, voici 35 applications et jeux temporairement gratuits et 117 en vente pour le début de la semaine. Oh, et n'oubliez pas de vérifier le résumé des ventes de vendredi dernier, car il y a aussi une cargaison de ventes de qualité.

Gratuit

applications

Panorama Camera4K, vidéo 4K et Selfie parfait 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 9 heures Identify Dog Breeds Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours USMLE Clinic 4,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Connect – jeu casual coloré 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour cress pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour Vol Parkour 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour Parkour Flight 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour 3DCARP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours Art d'échecs pour les enfants (sans publicité) – Moteur Bagatur 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours Fishing Odyssey 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours Hero Galaxy – Space Wars Premium: Alien Defender 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours Bejazzled 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Cat town (Tap RPG) – Premium 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Forest Clicker – 2020 nouveau jeu hors ligne 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Man-Eating Plant VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Stick Shadow: War Fight 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Warriors 'Market Mayhem VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Assassin Lord: Idle RPG (Magic) 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Halloween Bounce | Dogme 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Sudoku Zen 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d'icônes et personnalisation

Volcano 3D Live Wallpaper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures Cerco Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour Magic Greenhouse 3D Pro lwp 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour Nadeon – Un pack d'icônes néon 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour Le pack d'icônes Azulox (version sombre) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Croc – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Gold & Black Icon Pack 9010+ icônes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Grinst KWGT 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Pack d'icônes KAMIJARA 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Pack d'icônes MOCI 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Ruggy – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Pack d'icônes SAVITENX 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Simplo – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Vinty – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Cuillères 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 8 heures Formules personnalisées 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour Enregistreur de données quotidien pratique 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour Livre de coloriage + 7,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours Formation en mots anglais 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Little Piano Pro 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Mobi Calculator PRO. Solde -50%! 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours Sun Locator Pro 5,49 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 3 jours Chakra Frequencies 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 4 jours NFC ReTag PRO 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Le Livre des Ombres 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 4 jours 3D Geeks 🤓: Licence Premium pour l'impression 3D 4,49 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours Optimiseur automatique 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours VISUALISATION CLUB POWERAMP 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Pencil Sketch HD 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 5 jours QR & Barcode Scanner Pro. 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Sketch Master Pro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Stravomatic 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Assistant d'audit – Audit de site, accrochage, inspection 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Cryptomator 9,49 $ -> 5,49 $; La vente se termine dans 6 jours lecteur de musique doubleTwist Pro (FLAC / ALAC & Gapless) 7,99 $ -> 5,59 $; La vente se termine dans 6 jours Lecteur de loupe 4 Pro 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Nova Launcher Prime 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Liste de contrôle du site: inspections de sécurité et de qualité 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Serveur SSH 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours JPEG Optimizer PRO avec support PDF 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Moon Writer Pro Key 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Mute Camera Pro 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Rotation Control Pro 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours Screen Master Pro: capture d'écran, balisage photo 6,99 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 7 jours Scanner PDF mains libres SkanApp Plus 7,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Caméra 4K – Filmmaker Pro Camera Movie Recorder -> 2,99 $ Appareil photo manuel: Appareil photo reflex numérique professionnel (Procam) -> 3,49 $ Moon + Reader Pro (50% OFF) -> 2,49 $

Jeux

Spider Solitaire 3D 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 8 heures SUBURBIA City Building Game 6,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 8 heures Cookies vs Claus 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours 3DCARP2 2,88 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Funfair Ride Simulator 4 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours Omar Sharif Bridge, jeu de cartes du pont supérieur 6,49 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 4 jours 6 prises! 1,59 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Battlevoid: Sector Siege 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Botanicula 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours BotSumo: Battle Arena 2 joueurs 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Count Logica 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Lieux oubliés: Lost Circus (Full) 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Lieux oubliés: Château retrouvé (complet) 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours LIMBO 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Nelly Cootalot: The Fowl Fleet 4,49 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours Nomades de l'étoile déchue 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 5 jours QB – l'histoire d'un cube 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Ascendants RPG: Power Rising 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours She Sees Red – Thriller interactif 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours Star Nomad 2 (Oreo +) 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 5 jours Sudoku Samurai HD 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours The Tiny Bang Story Premium 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 5 jours When Silence Fell – A Dark Interactive Story 2,49 $ -> 1,69 $; La vente se termine dans 5 jours Vous êtes Hope 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours Baldur's Gate II 9,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours Baldur's Gate: Enhanced Edition 9,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours Constructeur de ponts 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours GeoExpert – Géographie mondiale 7,99 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 6 jours Legacy 3 – The Hidden Relic 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours MechaNika 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours My Child Lebensborn 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Pixel Soldiers: Bull Run 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Pixel Soldiers: Gettysburg 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Pixel Soldiers: Saratoga 1777 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Pixel Soldiers: The Great War 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Pixel Soldiers: Waterloo 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours RPG Knight Bewitched 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Stardew Valley 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 6 jours Les yeux d'Ara 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours La Maison de Da Vinci 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours This War of Mine 13,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Type II: FPS 3D hardcore avec éléments TD 5,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 6 jours Agent A: Un puzzle déguisé 6,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours Super Squad des animaux 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours DEAD CITY 🔥 Text Adventure & Cyoa 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Doom & Destiny 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Doom & Destiny Advanced 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Galaxy Trader 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Gamebook Adventures Collected 1-3 10,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 7 jours Gamebook Adventures Collected 4-6 10,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 7 jours Goat Simulator 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Goat Simulator GoatZ 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Goat Simulator MMO Simulator 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Goat Simulator Payday 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Goat Simulator Waste of Space 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Brisons les trucs! Premium 2,12 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours One Up – Limonade Rush! 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Numéros et quantités préscolaires Anglais et allemand 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours ReactionLab 2 – Sandbox à particules 2,77 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Space Marshals 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours SpellKeeper 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Takoway – Un casse-tête trompeusement mignon 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Les sagas de feu * Loup 10,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours Être ou ne pas être 7,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours Qui êtes-vous, M. Cooper? 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Amaranthine Voyage: The Obsidian Book (Full) -> 2,99 $ Jeux dangereux: Prisoners of Destiny (Full) -> 2,99 $ Farming Simulator 16 -> 0,99 $ Flux Family Secrets (Full) -> 0,99 $ Ghosts: Bones (Full) -> 2,99 $ Grim Tales: The Heir (Full) -> 2,99 $ Passé hanté (complet) -> 0,99 $ Mystery of the Ancients: Black Water (Full) -> 0,99 $ Hors enregistrement: tromperie (complète) -> 2,99 $ Record d'ambition RPG -> 3,99 $ (Premium) RPG Marenian Tavern Story -> 3,99 $

