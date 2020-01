36 applications et jeux temporairement gratuits et 48 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. La fin de la semaine de travail est enfin arrivée, ce qui signifie qu’il est de nouveau temps de consulter toutes les ventes d’applications et de jeux actuellement disponibles sur le Google Play Store. La liste d’aujourd’hui est longue, avec plus de quelques applications notables et une multitude de jeux de qualité, tels que Meteorfall: Journeys, River Legends et Out There: Ω Edition (qui vient de recevoir une mise à jour de contenu importante, alors assurez-vous de ne manquez pas cette vente). Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres les plus intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 36 applications et jeux temporairement gratuits et 48 en vente pour la fin de la semaine.

Gratuit

applications

Nature Sound Simulator 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

LED Scroll Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Little Magnet BT Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Spacewatch – Un explorateur de système solaire 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Fake GPS Location PRO 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Votre Voice Calculator Pro (Vente de Noël 🎄) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

secret letter pro – (Sans publicité) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Boundo: Ensemble d’outils système 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Star Rover – Guide d’observation des étoiles 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Lecteur de musique Augustro 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Nettoyant par Augustro 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

RAM & Game Booster par Augustro 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Projet Alnilam 1,39 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

ToaZZle 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Jumpies 3 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Ruby Square: jeu de puzzle logique (700 niveaux) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Stone Of Souls 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Frontier Wars: Defense Heroes – Jeu TD tactique 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

IQ Test – Premium IQ Test 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Riddle Me 2019 – Un jeu d’énigmes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Cannon Master VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Cytus II 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Mystic Guardian VIP: Old School Action RPG 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Sword Knights: Idle RPG (Premium) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Superhero War Premium: Robot Fight – Action RPG 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Cartoon Dungeon VIP: Age of cartoon 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Hunter Rush – Premium 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Histoires: Escape from Paradise 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

TranzBi – Fond d’écran transparent sur votre écran 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures

Launcher XP – Lanceur Android 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Pocket PC 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Rapid Launcher XP 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Planets Live Wallpaper Plus 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Earth 3D Live Wallpaper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Vente

applications

Lunescope 🔭🌘 Moon Viewer 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

PolarAligner Pro (Astro Tool) 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Musific Pro – Application musicale, lecteur MP3 et audio 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Niveau à bulle / niveau à bulle PRO – pas de publicité 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Bluetooth Splitter Pro 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Maladies infantiles 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

National Anthems PRO 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Gestionnaire de mode immersif 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pie Controls – Navigation Gestures 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Demonstar: Android Edition (complet, sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Funny Bunny Adventures: Fairy Tale 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Meteorfall: Journeys 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Lil Big Invasion: A Rescue Adventure 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Monster RPG 2 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Monster RPG 3 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Wanna Survive 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours

ACE Academy 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Bon voyage! 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Bright Memory Mobile 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Cristallin 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Fairy Knights: Story Based RPG 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Football Manager 2020 Mobile 8,99 $ -> 6,29 $; La vente se termine dans 6 jours

Kaori After Story 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Knight of Heaven: Finding Light RPG 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Ma soi-disant future petite amie [Visual Novel] 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

PixelTerra 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

PowBall Renaissance 2,49 $ -> 1,60 $; La vente se termine dans 6 jours

River Legends: A Fly Fishing Adventure 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Super8Pro (émulateur NES) 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Z.O.N.A Shadow of Lemansk Tireur post-apocalyptique 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Despotisme 3k 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

HexRoller 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Marble Monster 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Noch mal! 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Le jeu! 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Bas du 9e 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine?

Enfer, le donjon à nouveau! 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine?

One Deck Dungeon 6,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine?

Out There: Ω Edition 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine?

La loi de Sally 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine?

Packs d’icônes et personnalisation

Fiction REBORN 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Flamingo KWGT 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Flat Square – Icon Pack 1,99 $ -> 1,19 $; La vente se termine dans 6 jours

Flat TearDrop – Icon Pack 1,99 $ -> 1,19 $; La vente se termine dans 6 jours

KWGT sans défaut 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Frizzy KWGT 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pack d’icônes Juno – Icônes carrées arrondies 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Terre et Lune en HD Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper 7,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours