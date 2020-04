4 avantages et 1 chose ennuyeuse que j’ai apprise – .

Aaron Goldfeder.

Mes startups semblent être synchronisées avec l’effondrement du marché et la société de capital-risque de la Silicon Valley Sequoia partage une sorte de message de «fin de journée».

La dernière fois, c’était la Grande Récession et le jeu de Sequoia classique «RIP Good Times» avec une image réconfortante d’un couteau dans un porc abattu.

En mai 2008, j’ai quitté mon emploi à moindre coût chez Microsoft et j’étais un entrepreneur aux yeux de biche avec un grand rêve de lever des tas d’argent et peut-être d’acheter une entreprise pour démarrer. Nous avons fondé l’entreprise et nous nous sommes heurtés à un mur de briques. Le marché est mort avec mes délires de démarrage.

Avec beaucoup de grain, nous sommes finalement devenus une entreprise d’analyse SaaS d’entreprise prospère dans le domaine de l’énergie propre. Nous avons levé 30 millions de dollars, sommes devenus des leaders du marché dans notre créneau, avons bâti une équipe incroyable et avons été acquis l’an dernier. Nos produits, et plus important encore, notre culture prospèrent encore aujourd’hui.

Cette fois, c’est le crash de COVID-19 et le courriel «Black Swan» de Sequoia qui présente une molécule virale d’apparence inquiétante qui envahit la Terre.

Heureusement, ma prochaine startup se forme à l’incubateur AI2. Nous sommes quelques fondateurs expérimentés, fonctionnant en mode furtif, financés par l’incubateur. Notre technologie s’appuie sur des percées très récentes dans l’IA PNL pour résoudre un problème qui m’a rendu fou lors de la gestion de ma dernière entreprise. Et comme c’est formidable pour les équipes réparties, les économies de coûts et l’agilité, nous sommes encore plus impatients de commercialiser.

Bien que le fait d’être dans l’incubateur facilite énormément la tâche, cet accident m’a donné envie de partager certaines des choses que nous avons apprises lors de la récession.

Culture de grain dès le premier jour

Lorsque vous commencez dans un cratère, vous ne grossissez jamais.

Nous avons équipé notre premier bureau de meubles que nous avons achetés à une start-up qui avait échoué dans le couloir. Oui, les bureaux s’effondreraient spontanément, mais sauter pour sauver un collègue au milieu de la journée de travail ne faisait que créer des liens.

Nous n’avons pas fait d’embauches coûteuses. En fait, nous n’embauchions souvent pas du tout. Nous avons attendu jusqu’à ce que les choses soient surchargées, nous les avons laissées s’étirer jusqu’à un point d’arrêt, et seulement alors embauchés à contrecœur. Et nous n’avons pas embauché de personnes stratégiques et sophistiquées. Nous avons embauché des gens qui pouvaient construire des choses, vendre des choses ou exploiter des choses.

Tout cela a alimenté une culture authentique, frugale et axée sur les résultats qui a duré toute la vie de l’entreprise. Lorsque le monde fond, il n’y a plus de place pour le slop et il n’y a pas de temps pour jouer à la startup. Cela a toujours été un avantage que notre culture privilégie le grain et la course à pied.

Des gens brillants, à fort potentiel et fidèles entreront dans votre vie pour pas cher

Jusqu’à présent, l’embauche de technologie à Seattle a été horrible. C’est une vieille nouvelle que les salaires ont été élevés, mais c’est le taux de croissance qui fait vraiment mal. En période de récession, cette croissance galopante va se contracter.

Et, des milliers de nouveaux diplômés brillants et, malheureusement, de nouveaux sous-employés entrent sur le marché du travail. L’aura du droit est remplacée par celle de la faim. Des gens brillants, à fort potentiel et affamés sont soudainement prêts à vous montrer ce qu’ils peuvent faire si vous leur donnez juste une chance.

La dernière fois, nous avons engagé un brillant écologiste, qui était auparavant biologiste à la NOAA et avait une maîtrise en écologie… pour répondre à notre téléphone! Elle a également évolué; au moment de notre acquisition, elle était chef des opérations, supervisant les finances, le juridique, les installations, les ressources humaines, la diligence des transactions, etc. Elle a été avec nous pendant près d’une décennie.

Nous avons engagé un ancien pompier, qui avait dirigé un cabinet de conseil informatique, avait été journaliste, et avait un MBA… pour répondre aussi au téléphone! Il était notre chef de produit lors de notre acquisition.

Nous l’avons fait maintes et maintes fois et avons apprécié la satisfaction et le privilège d’aider les gens à développer leur carrière avec nous.

Un cafard infaisable

Parce que nous sommes sortis d’un cratère, nous étions bon marché, granuleux et déterminés à réussir. Nous n’étions pas tuables. Et notre concurrence était largement faible en comparaison.

Nous étions un cafard qui avait rampé hors d’une friche nucléaire et ils n’allaient tout simplement pas nous tuer.

Nous n’avions pas vraiment beaucoup de concurrents en démarrage. La plupart des gens étaient trop rationnels pour démarrer une nouvelle entreprise dans cet environnement. Certains ont essayé et échoué. Les nouvelles entreprises qui ont trouvé la traction étaient tellement concentrées sur leur propre approche qu’elles étaient trop occupées pour s’inquiéter pour nous.

Et dans les moments difficiles, les grandes entreprises ont trié. Ils ont supprimé les activités non essentielles, ce qui signifie qu’ils n’ont pas innové. Donc, ils ne nous ont pas dérangés non plus.

Au moment où les opérateurs historiques nous ont remarqués, nous avions déjà des premiers clients qui nous aimaient. Nous n’allions pas partir. Nous étions un cafard qui avait rampé hors d’une friche nucléaire et ils n’allaient tout simplement pas nous tuer. Nous avons utilisé ces premiers clients pour bâtir une clientèle fidèle et prospère qui a duré toute la vie de l’entreprise.

Culture de l’amour du client

Nous avons commencé par la faim et nous avons donc * vraiment * aimé nos clients. Ils étaient notre bouée de sauvetage pour encaisser et nous en avions besoin pour prouver aux investisseurs que nous étions la vraie affaire. L’échec n’a jamais été une option. Les traiter avec arrogance était impensable. Nous étions de la vieille école en les servant bien et en les faisant se sentir appréciés. Nous avons enseigné ces valeurs à chaque nouvelle embauche que nous avons faite et cette culture est restée avec notre entreprise tout au long du processus.

La chose ennuyeuse

Ok, soyons réalistes. Il existe un certain nombre de «bons moments pour créer une entreprise», écrits en grande partie par des investisseurs qui ne sont probablement pas inquiets de payer les factures.

Comme je l’ai indiqué, je pense qu’il y a d’énormes avantages à tirer. Cependant, je préfère personnellement lancer une entreprise alors que nous ne sommes pas en période de crise tragique. Et lancer Zoom si vous ne connaissez pas déjà les investisseurs? Cela semble difficile. Je préfère vivre au pays des tournées de lancement de 10 millions de dollars sur des évaluations élevées avec juste un PowerPoint. C’est la vie.

Aussi rude que cela puisse être, les récessions sont souvent de courte durée, mais les avantages ci-dessus peuvent durer tout au long de la vie d’une entreprise.

Regarder vers l’avant

Je suis excité par la route à suivre. Nous prévoyons de nous aligner sur le plan éthique avec ce changement de marché et bien sûr de le coupler avec la sagesse de le faire une autre fois.

Bientôt, les choses iront de mieux en mieux. Et nous voyons notre thèse à travers une lentille à long terme basée sur des années d’expérience dans l’espace.

Au cours de la dernière récession, des dizaines de sociétés emblématiques ont connu un grand succès. Cela se reproduira et nous prévoyons de le faire par nous-mêmes. Comme le dit notre quart-arrière de la ville natale, “Pourquoi pas nous?”