4 nouveaux jeux impressionnants que vous devriez essayer sur votre smartphone Android

Envie d’un nouveau jeu pour votre smartphone Android? Chez TecnoAndroid, nous avons sélectionné les meilleurs jeux récemment publiés sur le Google Play Store, qui ont réussi à nous conquérir en nous donnant de nombreuses heures de plaisir. Alternativement, si vous recherchez un jeu Android qui ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner, jetez un oeil à cet article!

Il s’agit de la version mobile de l’un des RPG les plus populaires de tous les temps, Dragon Quest. Au cours de l’aventure, vous vous retrouverez à explorer une planète entière et à combattre des monstres terribles seul ou en compagnie de vos amis, grâce au mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Avec un système de combat au tour par tour et des possibilités infinies de personnalisation et de croissance de personnage, Dragon Quest of The Star il vous garantira des heures de plaisir et d’exploration.

Jeu de rôle développé par King, créateur du célèbre Candy Crush. À partir de graphiques complètement uniques, chevalerie il se déroule dans un monde fantastique peuplé de monstres et d’autres menaces effrayantes que le joueur, dans le rôle d’un chevalier de la fureur, devra abattre pour devenir le chevalier le plus puissant et le plus célèbre de tout le royaume. Il est également possible de créer ou de rejoindre une guilde, ainsi que de discuter en temps réel avec des chevaliers du monde entier.

LEGO LEGACY: HEROES UNBOXED

Un RPG au tour par tour dans un univers LEGO fantastique à explorer. Vous vous retrouverez à combattre des ennemis puissants même dans des batailles multijoueurs asynchrones. en LEGO Legacy: Heroes Unboxed vous pouvez collecter les figurines LEGO les plus célèbres, toutes à améliorer pour débloquer de nouvelles compétences et devenir plus fortes, et créer de véritables ensembles de lego, tels que LEGO City, LEGO Castle, LEGO Ninjago, LEGO Pirates et LEGO Space.

Un jeu de tir à la première personne 5v5 avec des graphismes de qualité console. en Jeux de guerre Shadowgun War vous pouvez choisir entre différents héros, chacun avec son propre ensemble de compétences et un style de combat unique, tous personnalisables avec des skins et des emotes exclusifs. Différents modes de jeu et chat vocal sont disponibles directement dans le jeu.