40 applications et jeux temporairement gratuits et 47 en vente pour lundi

Bienvenue à lundi, tout le monde. La semaine dernière s’est terminée avec plus de quelques ventes de qualité, et la rafle d’aujourd’hui n’est pas en reste non plus. Donc, non seulement j’ai une solide liste d’applications à partager, mais la liste des jeux d’aujourd’hui contient également quelques exemples remarquables, tels que Icewind Dale, Death Squared et Gunslugs 3. Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres les plus intéressants de gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 40 applications et jeux temporairement gratuits et 47 en vente pour le début de la semaine.

Gratuit

applications

Activateur Bluetooth pour voiture 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Mega Call Recorder Advanced 4,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Rotation Lock Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

SnagID – Outil d’accrochage, d’audit et d’inspection du site 5,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Snipback – Enregistreur vocal intelligent Lifehacker PRO HD 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

90X Duplicate File Remover Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Camera 4K Pro – Parfait, Selfie, Vidéo, Photo 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Gestionnaire de fichiers CM 4,79 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Fedilab 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

VPN gratuit pour tous – VPN Proxy Master 2020 payant 5,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

GO Speed ​​Booster – Cleaner & Booster 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Contrôle du volume Knobby – Application de widget de volume unique 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Arrêtez de fumer 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Trueshot Swing Tempo 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

AuditBricks – Liste des sites d’audit, d’accrochage et de perforation 5,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Jeux

SnagBricks – Liste des sites d’audit, d’accrochage et de perforation 5,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 heures

Lootbox RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Mine World: VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Deadly Traps Premium – Adventure of Hell 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

AngL 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Bouncy Music 3D – Meilleur jeu relaxant hyper décontracté 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Grow Heroes Vip: Idle RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Robo Two VIP 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Rope Breaker 3D – jeu décontracté de puzzle de coupe de corde 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

The Rich King VIP – Amazing Clicker 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Animal Camp – Healing Resort 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Hero Knights (RPG inactif) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Légende du dessin animé 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

WordMix Pro – un jeu de mots croisés vivant 1,00 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Angel Fish: VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Devil Twins: VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

VR Army Museum (CardBoard) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Nexus Revamped Pro 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Cuticon Squircle – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Ciclo – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Dock 3D – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

MIUI 10 Pixel – pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Word Clock – Watchface 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Vente

applications

Quiz informatique et informatique (Pro) 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Ghost Paid VPN Super VPN Safe Connect – Easy VPN 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Devis de l’entrepreneur 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Qui est sur mon WiFi Pro (sans publicité) – Scanner réseau 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

WiFi Signal Meter Pro Pro (sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Vocabulaire et grammaire pour Cambridge First® B2 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Voix au texte 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

NoteLynX Pro Outliner Mindmap Wiki 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Dictionnaire des maladies 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Magic Flames: bac à sable et papier peint de simulation d’incendie 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Conditions médicales (HORS LIGNE) 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

My Lifetime Diary Pro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Net TuneUp PRO 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Bloqueur de notifications rapides PRO 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Vérification de l’orthographe PRO 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Weather Forecast Pro 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

WiFi Thief Detector Pro (sans publicité) – Qui utilise mon WiFi? 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

LiquidPlayer Pro – musique, égaliseur, mp3, radio, 3D 3,99 $ -> 1,39 $; La vente se termine dans 6 jours

Bluetooth Commander Pro 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Natural Soccer – Fun Arcade Football Game 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Jeu hors ligne de stratégie BattleTime Premium en temps réel 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

BattleTimeOS – Jeu de stratégie hors ligne en temps réel 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Tennis au bout des doigts 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Gunslugs 3 5,49 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Kolumno 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Shieldwall Chronicles: Swords of the North 5,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Vallées entre 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Dark Rage – Action RPG 1,99 $ -> 1,35 $; La vente se termine dans 5 jours

Death Squared 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Objets perdus: Time Machine 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

OTTTD: Over The Top TD 7,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Solitaire Halloween Story 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Châteaux du roi fou Ludwig 7,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 heures

Chess Repertoire Manager PRO – Construire, s’entraîner et jouer 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Freebloks VIP 3,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Icewind Dale: Enhanced Edition 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Speccy – Émulateur de spectre Sinclair ZX complet 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

SpecTrek 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Voyage de cuisine: retour sur la route 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jardin des gnomes: Halloween 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Gnomes Garden: The Lost King 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Mahjong Solitaire Blast 5,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Prison Run and Gun 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pyramid Solitaire Asia Pro 5,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

The Angry Banana 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Flora: Material Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Kraken – Dark Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours