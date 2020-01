42 serveurs ont été attaqués par des pirates

C’est arrivé en juillet de l’année dernière. L ‘Organisation des Nations Unies (ONU) a souffert une attaque par certains pirates qui a réussi à pénétrer 42 des serveurs de l’organisation, dans divers bureaux entre Vienne et Genève. La pire nouvelle est que, selon The New Humanitarian, la sécurité intérieure n’a remarqué cette attaque que le 30 août, plus d’un mois plus tard.

Que savons-nous de cette attaque et des dégâts qu’elle a causés

Malheureusement, les certitudes sont rares. Une telle attaque sophistiquée est très susceptible d’être financée par un état avec l’intention d’espionnage. Cependant, l’identité de cet état hypothétique est inconnue et il n’y a actuellement aucun élément pour le connaître. Stéphane Dujarric, porte-parole officiel de l’ONU, affirme que les dommages subis, bien qu’ils ne soient pas encore entièrement déterminés, auraient compromis les éléments clés de l’infrastructure de l’organisation.

L’étendue des dommages et la finalité des pirates n’ont pas encore été entièrement compris, cependant des formes de sécurité supplémentaires ont été prises pour l’avenir et les experts ont réussi à contenir les dommages au mieux de leurs capacités. Il est clair que le risque de futures attaques est concret et que la préoccupation, surtout Ian Richards, président du Conseil du personnel des Nations Unies, tant pour la sécurité des réseaux américains. Vous n’avez aucune idée de ce que pourrait être la prochaine attaque et du serveur qu’elle pourrait prendre. L’ONU a gardé ce silence longtemps non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur, c’est pourquoi le personnel avait été invité à changer tous les mots de passe sans recevoir d’explication précise. Plus de 400 Go de fichiers ont été téléchargés et nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé. Plus de détails à venir bientôt.