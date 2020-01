5 acteurs comiques qui ont joué des rôles dramatiques incroyables (& 5 acteurs dramatiques qui ont joué des rôles incroyables dans les comédies)

La comédie et le théâtre sont deux styles de jeu différents et il est incroyablement difficile pour de nombreux artistes de faire les deux. Beaucoup ont essayé, mais peu ont réussi à franchir la frontière. La liste suivante célébrera les personnes qui ont glorieusement relevé ce défi.

Cinq d’entre eux étaient principalement des acteurs comiques avec au moins un rôle dramatique convaincant à leur actif, tandis que les cinq autres étaient des artistes dramatiques qui ont fait rire les gens dans un film une fois ou plus. Jouer est un métier difficile quel que soit le genre. Faire les deux est une réalisation vraiment monumentale et quiconque le fait mérite le plus grand respect.

10 comédien au drame: Robin Williams

Le défunt, grand, Robin Williams détenait un talent comique qu’aucun autre artiste ne pouvait égaler. Ses compétences d’improvisation et sa routine sur scène debout étaient mouvementées et fonctionnaient à un mile par minute. Malgré sa nature maniaque, il pouvait également jouer un beau rôle dramatique lorsque le besoin s’en faisait sentir. Des rôles dans des films comme Le monde selon Garp, Dead Poets Society et Good Will Hunting ont prouvé ses prouesses en matière de matériel plus sérieux.

9 acteur dramatique faisant de la comédie: Tom Cruise

Tom Cruise est maintenant connu comme l’une des stars de l’action les plus audacieuses dont le rôle principal dans la franchise Mission: Impossible semble pousser le bord de ce qu’un corps humain peut prendre pour une performance. Dans sa jeunesse, il a pris un drame sérieux avec des pièces dans des classiques tels que Rain Man et Born on the 4th of July. En 2008, la star légendaire a joué un rôle surprenant dans l’une des comédies les plus audacieuses de l’année, Tropic Thunder. Il y incarne un directeur de studio grossier couvert de maquillage et à peine reconnaissable.

8 Comédien dramatique: Jim Carrey

Les performances décalées de Jim Carrey font rire le public de tous âges jusqu’à ce qu’il mouille son pantalon. Ace Ventura, Lloyd de Dumb and Dumber et Stanley Ipkiss de The Mask ne sont que quelques-uns des personnages comiques emblématiques qu’il a transformés pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Il a également de nombreux rôles dramatiques célèbres à son actif.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind et son tour en tant que Andy Kaufman pour Man on the Moon ont montré comment il pouvait utiliser son talent pour des histoires plus sombres. Bien que ce dernier soit une biographie d’un comédien, il raconte toujours sa vie et sa fin tragique.

7 acteur dramatique faisant de la comédie: Robert De Niro

Robert De Niro a joué dans plusieurs des films les plus emblématiques des années 1970, y compris Taxi Driver et The Godfather Part II. Ses personnages sont généralement compliqués et signifient des parias. Bien que ses rôles les plus sombres soient les plus célèbres, il a également causé une grande joie aux gens avec certaines parties comiques. Le plus notable est Jack Byrnes dans Meet the Parents. Une performance comique plus orientée vers les adultes peut être trouvée dans Analyze This, une partie qui joue sur les attentes du public concernant ses rôles dans les films de gangsters.

6 Comédien faisant du drame: Adam Sandler

Les opinions sur Adam Sandler varient énormément, bien que la plupart conviennent que sa production comique ces dernières années a été moins que stellaire. Étonnamment, son rôle le plus vénéré depuis plus d’une décennie vient de Uncut Gems, un drame policier sur le commerce des bijoux.

Avant cela, il a joué avec Don Cheadle dans Reign Over Me, incarnant un homme en deuil de la perte de sa famille après les attentats du 11 septembre. Au début des années 2000, Punch-Drunk Love a montré des signes antérieurs de ses capacités dramatiques. Avec un palmarès comme celui-ci, il devrait peut-être concentrer son attention sur des projets sérieux.

5 acteur dramatique faisant de la comédie: Jeff Bridges

La filmographie de Jeff Bridges est large et variée. Un acteur peut rarement jouer un aussi large éventail de personnages et s’y fondre sans maquillage excessif. Rares sont ceux qui ont évité de transtyper comme il l’a fait. Malgré tout cela, il se produit rarement dans des comédies. La grande exception est The Big Lebowski, une comédie noire de Coen Brothers suivant ce qui est devenu le stoner le plus emblématique du cinéma. En juxtaposant son caractère décontracté avec le protagoniste de True Grit, il est facile de voir son immense talent.

4 Comédien faisant du drame: Marlon Wayans

Requiem For a Dream d’Hubert Selby Jr est l’une des représentations littéraires les plus dures de la toxicomanie et de la transmogrification du rêve américain. Lorsque Darren Aronofsky a transformé cette histoire tragique en film, il avait besoin d’un talent haut de gamme pour donner vie aux mots et aux personnages. La plupart des acteurs étaient déjà connus pour le drame, la principale valeur aberrante étant Marlon Wayans, qui est plus reconnaissable dans In Living Color et White Chicks. Malgré ce choix de casting apparemment étrange, Wayans réalise une magnifique performance.

3 acteur dramatique faisant de la comédie: Ben Kingsley

L’espian Ben Kingsley a été souligné comme le mandarin, l’adversaire le plus connu de Tony Stark, pour Iron Man 3. de Shane Black.Le changement est survenu lorsque le personnage a été révélé comme un hareng rouge tandis que le véritable méchant a adopté son véritable plan.

Beaucoup ont été bouleversés par ce tour, mais la performance de Kingsley en tant qu’idiot maladroit ignorant le grand schéma des choses est brillante. Le film, malgré ses thèmes sérieux, est encore plus comique que la plupart des autres offres MCU.

2 Comédien faisant du drame: Takeshi Kitano

Le reste du monde connaît Takeshi Kitano pour ses performances et ses efforts de réalisateur dans des films de gangsters japonais comme Sonatine et Outrage. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est sa carrière établie comme l’une des personnes les plus drôles du Japon. Pendant des années, sa patrie n’a pas pu le prendre au sérieux, aurait ri à haute voix lors de son apparition dans Joyeux Noël M. Lawrence. Kitano n’a cependant pas abandonné et est maintenant considéré comme l’un des meilleurs cinéastes du Japon au cours des trente dernières années.

1 acteur dramatique faisant de la comédie: Philip Seymour Hoffman

Le long de Came Polly se faufilera sur quiconque s’attend à un run de la comédie romantique du moulin. Non seulement il a le véritable cœur du genre fatigué, mais il sert également de délicieuses comédies. Philip Seymour Hoffman joue le meilleur ami du protagoniste et apparaît comme un point culminant. C’est loin de ses performances les plus remarquées dans des films comme Capote, mais cela montre simplement comment Hoffman a tout mis en œuvre dans tous les rôles, qu’il s’agisse d’un candidat aux Oscars ou d’une série de comédies.

