5 applications payantes sont GRATUITES aujourd’hui dans le Play Store

Google décide volontairement de gâcher la journée en accordant aux utilisateurs une utilisation gratuite des applications payantes célèbres androïde. Tous ceux qui souhaitent optimiser l’utilisation de leur smartphone peuvent accéder à la téléchargement gratuit des meilleures applications à choisir parmi celles qui sont les propositions du jour. Ils ne seront pas valables indéfiniment avec la possibilité d’être exploités pendant quelques heures à compter de la publication de ce billet.

Les nouvelles applications Android à télécharger pour 0 euros dans ces heures

Ce sont des heures cruciales pour Remises Android des utilitaires et des jeux payants qui deviennent mystérieusement gratuits. Il n’y a pas de truc et il n’y a pas de tromperie, juste savoir comment faire bon usage de son temps. Avant que tout ne revienne à la liste, il faut faire un tour et profiter du moment de ces 5 applications gratuites que BigG accorde à tous ses utilisateurs.

Ai. Galerie: une galerie hors ligne pour des photos et des vidéos avec la particularité du système d’intelligence artificielle qui détecte les choses et les lieux dans les prises de vue de l’auteur. Contient de l’intimité casier, éditeur de photos avancées tout en supprimant le la publicité.

Word Clock – Watchface: un cadran pour smartwatches Porter OS qui devient gratuit à l’occasion des remises Play Store. Un cadran de montre unique qui offre plusieurs options conception à personnaliser à volonté.

Trueshot Swing Tempo: enregistre et analyse les oscillations de mouvement dans le golf au practice en utilisant une smartwatch Android ou une sangle Trueshot. Il s’adresse aux amateurs et professionnels du sport. analyser les données de mouvement capteurs pendant un swing.

90X Duplicate File Remover Pro: supprime efficacement i fichiers en double analyser le contenu des téléphones via un algorithme d’IA qui efface les données des fichiers, photos et vidéos répliqués. Il ne suit pas les activités et n’inclut pas la publicité dans l’application.

Contrôle du volume Knobby: nous clôturons cette revue avec un contrôleur de volume avec bouton numérique. Il offre des options intéressantes pour l’utilisation et la personnalisation des commandes à l’écran. Une solution élégante pour placer les niveaux de sonnerie, d’alarme et d’appel sur l’axe.