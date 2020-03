5 blagues qui sont destinées à être intemporelles (& 5 qui ne vieilliront pas bien)

Rick et Morty est la création subversive et blagues caca de Justin Roiland qui a commencé comme une parodie de Back to the Future et est devenue l’une des comédies les plus intelligentes de la télévision. Le spectacle suit les aventures de Rick Sanchez, l’homme le plus intelligent du multivers, et de son malheureux petit-fils / acolyte Morty.

CONNEXES: Les 10 meilleurs de Rick et Morty Funko Pop!

Ensemble, ils parcourent le multivers en examinant des sujets relatifs à tout, de la famille à la responsabilité, du nihilisme à la place de l’homme dans le monde. Pendant trois saisons et demie, la série a proposé des blagues classiques dont on se souviendra à travers les âges, et d’autres puants qu’il vaut mieux oublier.

10 Intemporel: Guy écrivain sensible

Rick et Morty arrivent sur une planète traversant une purge périodique où les habitants se transforment en tueurs en série. Les deux cherchent refuge auprès d’un chat qui est écrivain. Après avoir invité Morty à écouter une lecture de son roman et avoir demandé des commentaires, l’écrivain est immédiatement offensé par la légère critique de Morty et essaie de le jeter, lui et Rick, de sa maison.

Morty souligne l’injustice du comportement de l’écrivain tout en réveillant sa purge intérieure, tuant son hôte. C’est une méta-blague ridicule et sombre au détriment des conteurs qui sont trop pleins d’eux-mêmes pour reconnaître les critiques de toute nature tout en produisant un travail médiocre.

9 Âge mal: battre Satan

Le diable lui-même fait une apparition dans la série et est battu à son propre jeu par Rick. L’été, cependant, prend goût au diable, l’aidant à créer une nouvelle entreprise et à devenir chef d’entreprise. Naturellement, le diable trahit Summer et la fait sortir de l’entreprise, ce qui conduit Summer et Rick à construire leur corps pour livrer une punition physique au diable devant tout le monde.

CONNEXES: Rick et Morty: 10 personnages qui méritent des émissions dérivées

C’est une séquence bizarre qui laisse tant de questions sans un résultat satisfaisant. Pourquoi le diable est-il blessé par la force physique? Quand Summer et Rick ont-ils eu le temps de devenir si crispés? Comment battre Satan était-il censé résoudre le problème?

8 Intemporel: Game of Roy

Morty joue à un jeu d’arcade spatial appelé “Game of Roy”. Dans ce jeu de réalité virtuelle, Morty joue le rôle de Roy, de sa naissance à ses années scolaires, en obtenant un emploi, en se mariant, en étant soigné pour une maladie mortelle, en vivant à un âge avancé et en mourant d’un accident, pour se réveiller et réaliser que tout cela avait été un jeu de rêve.

Avant que Morty ne puisse traiter la fausse vie qu’il venait de vivre dans son intégralité, Rick prend le relais et joue le rôle de Roy, retirant le personnage de la grille sociale et brisant chaque score que Morty avait fixé. Toute la séquence est à la fois triste, alarmante et hilarante. Il parvient même à battre le câble interdimensionnel en étant sérieux au lieu d’être simplement loufoque.

7 Âge mal: pas de poussins autorisés

Rick peut être assez impoli envers Summer, mais il est impoli envers tout le monde. Ce qui était moins acceptable, c’est quand il a spécifiquement déclaré qu’il ne partait pas à l’aventure avec des femmes lorsque Summer lui a demandé de l’emmener à l’aventure.

À ce moment, une séquence misogyne a émergé dans le personnage de Rick qui a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux téléspectateurs.

6 Intemporel: Wubba-Lubba-Dub-Dub

C’est le slogan que Rick prononce pour se faire aimer du public comme un personnage de télévision loufoque typique. La phrase a été répétée à l’infini par les fans de la série et restera toujours une partie de l’héritage de Rick comme un peu de charabia hilarant. Sauf que ce n’est pas du tout du charabia. En langage oiseau, cela se traduit par “Je souffre beaucoup, aidez-moi, s’il vous plaît”.

CONNEXES: Wubba Lubba Dub Dub et 9 autres Rick et Morty-ismes à ajouter à votre vocabulaire

En surface, la blague fonctionne comme un commentaire sur les tendances stupides de la télévision, comme donner à un personnage un slogan; à un niveau plus profond, cela parle du niveau profond de douleur et de solitude que ressent Rick. Sa nature fière se rebelle à l’idée de demander de l’aide, transformant ses appels à l’aide en plaisanterie pour le public et ses proches. Wubba-Lubba-Dub-Dub est Rick et Morty à son meilleur morbide.

5 Âge médiocre: désossage familial

Rick et Morty ont une grande base de fans passionnés. Et quiconque sait quoi que ce soit sur les fandoms d’Internet sait qu’il existe une grande quantité de fanfictions et de fanarts consacrés à l’exploration des relations intimes entre les membres de la famille Smith. Là où les choses deviennent potentiellement épineuses, c’est que le spectacle lui-même se penche souvent sur ces possibilités avec des gags jetables.

Comme au moment où une version de rêve de Summer est venue à son jeune frère et grand-père. Ou quand une version de Morty peut être entendue souhaitant à haute voix que le porno inceste ait un attrait plus général. Le grand public de la série aurait un gros problème s’il devait être conscient de la quantité de fanart et de fanfiction extrêmement graphiques que ces scènes ont générées en ligne.

4 Intemporel: tout sur Pickle Rick

L’épisode où Rick se transforme en cornichon est un véritable classique et une représentation parfaite de la philosophie de vie de Rick. La pire peur de Rick est d’être émotionnellement vulnérable à ceux qu’il considère comme intellectuellement sous lui, qui est tout le monde. Afin d’échapper à une rencontre avec un thérapeute qui pourrait le forcer à confronter ses sentiments, Rick choisit de se transformer en cornichon littéral.

CONNEXES: Rick et Morty: 10 scènes qui mettent le génie de Rick en question

Le reste de l’épisode est Rick utilisant son intelligence de génie pour survivre à l’impuissance absolue d’être piégé dans un corps de cornichons et de revenir à sa forme habituelle.

3 Âge mal: Heistotron

Rick et Morty est un spectacle intelligent. Mais au pire, la série peut se présenter comme une conversation avec le public, et l’épisode où Rick et Morty doivent combattre un robot appelé Heistotron qui veut tirer le braquage parfait souffre du pire de cette tendance. L’épisode entier est une longue plainte à propos de la stupidité des films de braquage et de la façon dont toute personne qui les aime est un idiot.

Ce qui rend l’épisode particulièrement problématique, c’est qu’à un moment donné, Rick est responsable de la destruction d’une planète entière et de tous ses citoyens juste pour empêcher Morty de devenir un écrivain à succès. Bien que Rick ait toujours été insensible, cet incident le rend vraiment mauvais, ce qui ne correspond pas à ce qui avait été établi au sujet du personnage.

2 Intemporel: battre Einstein

Deux êtres extra-dimensionnels attaquent Albert Einstein, le prenant pour Rick, pour l’empêcher de découvrir le secret du voyage dans le temps. La blague fonctionne à tellement de niveaux. Les êtres extra-dimensionnels ont la forme de testicules, restant fidèles à l’humour grossier dans lequel la série se révèle. Doc Brown de Back to the Future, dont Rick a commencé comme une parodie, était également basé sur Einstein.

La scène est également une parodie d’innombrables films de voyage dans le temps qui vont à des longueurs si compliquées pour éviter une perturbation du flux du temps, qui dans ce cas implique deux monstres testicules battant l’enfer de l’un des plus grands esprits de l’histoire. Enfin, ce qui met le cap sur la perfection qu’est cette scène, c’est qu’Einstein se remet sur pied après le départ des monstres et déclare qu’il va jouer avec le temps. Parce que les humains n’apprennent jamais.

1 Âge mal: serpents Terminator

Cet épisode entier est une parodie des films Terminator, avec des serpents au lieu de personnes. Le problème est que le spectacle n’est pas assez intelligent pour faire ressortir la parodie pour une raison particulière.

Cela devient également rapidement fastidieux de voir les serpents siffler tandis que le public devine où mène l’histoire. Ce qui aurait dû être un bâillon jetable est devenu un épisode allongé et souvent sans intérêt.

SUIVANT: 10 choses que vous n’avez jamais remarquées sur la maison de Rick et Morty

Prochain

10 choses avec lesquelles les enfants en pleine maison se sont enfuis (pour lesquels nous aurions été punis)