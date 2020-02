5 camées que nous voulons voir (& 5 que nous ne voulons pas)

Jusqu’à présent, Star Trek: Picard se présente comme une série assez divertissante et une nouvelle approche du personnage que nous connaissons et aimons tous. À travers les épisodes, il y a beaucoup de références de nouvelle génération, ainsi que quelques camées comme Commander Data.

Plus sont entrants, et c’est une bonne chose, mais la série pourrait s’enliser dans sa propre tradition si elle essaie de payer trop de services aux fans. C’est pourquoi nous examinons 5 camées que nous aimerions voir dans Star Trek: Picard, et 5 dont nous pourrions facilement nous passer.

10 NOUS VOULONS VOIR BRUCE MADDOX

Bruce Maddox est le gars qui a lancé toute cette intrigue, et qui a commencé bien en arrière dans l’épisode pivot de la saison 2 de The Next Generation “The Measure Of A Man”. Maddox a tenté d’armer le commandant Data pour qu’il subisse une procédure potentiellement dangereuse afin de créer plus d’androïdes de type Soong. Les données ont refusé, forçant Starfleet à annuler sa décision et à prétendre qu’il était leur propriété. Picard s’est battu pour les droits de son équipier, remportant finalement la bataille pour des raisons morales et éthiques très importantes, forçant Maddox à retirer son ordre de transfert.

Au cours des années suivantes, il a été laissé entendre que Data et Maddox étaient devenus de bons amis, grâce à leur nouvelle compréhension mutuelle. La mort de Data dans Star Trek: Nemesis a mis Maddox sur une voie pour reproduire la création d’êtres synthétiques, y compris les jumeaux Dahj et Soji. Les trois premiers épisodes de l’émission ont laissé tomber le nom de Maddox plusieurs fois, et il est clair que Picard veut retrouver cet homme. Nous voulons vraiment voir Brian Brophy reprendre son rôle, et nous espérons que les showrunners ne nous ont pas menés dans une chasse aux oies sauvages!

9 NOUS NE VOULONS PAS VOIR WORF

Autant que nous aimons Worf, nous ne voyons pas sa présence ajouter quoi que ce soit à l’histoire globale. On pourrait faire valoir que le complot centré sur Romulien pourrait être épicé avec un officier klingon jeté dans le mélange, en particulier à la suite de la disparition de Romulus, mais c’est un long chemin.

Le spectacle parle de Picard. Jusqu’à présent, les showrunners ont judicieusement décidé de réduire au minimum les camées précédents. S’il y a une saison 2, nous pourrions peut-être revisiter l’idée, mais pour le moment, nous préférerions laisser cette histoire se dérouler d’elle-même.

8 NOUS VOULONS VOIR PHILLIPA LOUVOIS

L’officier du JAG chargé de superviser la bataille dans la salle d’audience de Data devrait avoir un caméo. Amanda McBroom pourrait facilement revenir dans le rôle, ayant peut-être mérité les rayures de l’amiral grâce à son ambition inhérente.

De plus, ce serait bien de voir Picard renouer avec son ancien procureur, juge et source de tension sexuelle! La prise de Louvois sur l’attaque de Mars, et le refus de Starfleet d’aider à l’évacuation romulienne seraient intéressants, car c’est sa décision qui a inévitablement mis ces choses en mouvement.

7 NOUS NE VOULONS PAS VOIR LA REINE BORG

Autant nous aimons l’idée que Picard se retrouve face à face avec le Borg, nous espérons que le spectacle ne descendra pas dans un sous-complot “Réveillez-vous Borg et menacez la galaxie”. Cela signifie garder le Borg à l’arrière-plan et laisser les ex-drones comme Hugh prendre les rênes.

Nous ne voulons pas de camées Borg Queen, c’est sûr. Pas de flashbacks, pas de rêves, pas d’apparitions d’invités. Picard a déjà vu Data dans ses rêves, et c’est une bonne connexion. Rien de plus serait exploiteur.

6 NOUS VOULONS VOIR DR. BROYEUR

Les liens romantiques de Picard avec le docteur Beverly Crusher sont évidents, et le sont depuis un certain temps. Bien que l’émission télévisée ait flirté avec l’idée de les assembler, cela ne s’est jamais produit. Au lieu de cela, Picard trouverait une brève romance dans Star Trek: Insurrection, et c’était tout.

Étant donné que Picard n’a clairement pas été en mesure de le faire fonctionner à long terme, il pourrait être sage de revoir sa relation avec le Dr Crusher. Après tout, elle est médecin (intelligente, à ce sujet), et si quelqu’un peut trouver un remède à sa maladie inquiétante, qui n’a pas encore été nommée, c’est bien elle.

5 NOUS NE VOULONS PAS VOIR WESLEY CRUSHER

Ce n’est pas un coup porté au personnage de Wesley Crusher. Nous ne voyons tout simplement pas un camée faire quoi que ce soit pour le spectacle ou l’histoire. Wesley a quitté la série pour se lancer dans de fantastiques aventures, avec l’aide du mystérieux voyageur. Star Trek: Nemesis l’a présenté dans un bref rôle de camée lors de la célébration du mariage de Riker et Troi, où il semblait être de retour en uniforme de Starfleet.

Va-t-il prêter quelque chose de substantiel ou de valeur à l’histoire? Non. Malheureusement, les showrunners ont écrit son personnage dans l’obscurité au moment où la 4e saison s’est terminée, ce qui l’a poussé à ne plus être pertinent.

4 NOUS VOULONS VOIR Q

Oui, John de Lancie est un peu long dans la dent pour jouer à Q, mais une petite technologie de vieillissement du visage pourrait le voir revenir à son rôle de Dieu le plus ennuyeux de la galaxie. Nous ne savons pas exactement quand Q devrait faire un caméo, mais nous pensons certainement qu’il devrait le faire.

Peut-être qu’à la fin du spectacle (selon le nombre de saisons prévues), Picard pourrait se retrouver à la porte de la mort. Ne serait-ce pas quelque chose si Q décidait d’accorder à Picard les pouvoirs du Continuum, en récompense de tout ce qu’il a fait pour la galaxie? Juste une pensée!

3 NOUS NE VOULONS PAS VOIR JANEWAY

Nous aimons le capitaine Janeway, mais encore une fois, elle ne contribuera pas à l’histoire. Nous ne savons toujours pas à 100% comment la présence de Seven of Nine va affecter le spectacle et ce qu’elle a à offrir, mais deux connexions Voyager sont deux de trop à notre goût. En outre, toutes les indications indiquent que Janeway est passé à autre chose depuis qu’il est rentré du Delta Quadrant.

À ce stade, moins il y a de doigts dans la tarte, mieux c’est. Et n’oublions pas, il n’y a pas assez de place pour deux anciens capitaines de Trek!

2 NOUS VOULONS VOIR TOMALAK

Tomalak, l’ennemi romulien de Picard, ferait un caméo fantastique! Après tout, ces deux anciens ennemis sont maintenant dans des endroits très différents, Picard démissionnant de Starfleet et Tomalak n’ayant plus de maison à défendre. Leurs affrontements à l’écran sont parmi les meilleurs moments de Star Trek: The Next Generation.

Malheureusement, le rôle devrait être refondu, car l’acteur d’origine Andreas Katsulas est décédé en 2006 après une bataille contre le cancer du poumon.

1 NOUS NE VOULONS PAS VOIR BARCLAY

Reginald Barclay est un grand personnage. Il est l’incarnation de l’insécurité en chacun de nous, et l’inclusion de son personnage dans The Next Generation nous a montré comment nous pouvons vaincre nos peurs et apprendre à être confiants.

Cela étant dit, Barclay a passé beaucoup de son temps en tant que personnage lié à Star Trek: Voyager, et ce fut un appariement fantastique. Le ramener dans une autre histoire semble plutôt redondant à ce stade. De plus, le public ne dépend plus de Barclay comme élément associatif. Nous avons Picard pour ça.

