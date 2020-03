5 Carrie Pick Up Lines qui pourraient réellement fonctionner (et 5 qui ne fonctionneraient jamais)

Sex and The City a contribué à ouvrir la voie à la façon dont les femmes seraient perçues à la télévision et leur a donné une voix et une chance d’être en trois dimensions. Cela était dû en grande partie au fait que la série n’avait pas peur de montrer aux femmes qui voulaient passer une nuit ou prendre des décisions pour elles-mêmes en fonction de ce qu’elles voulaient par amour.

Au centre de Sex and the City se trouvait Carrie Bradshaw, jouée par Sarah Jessica Parker. Elle était sans vergogne elle-même, et avec cela est venu beaucoup de lignes emblématiques (et certaines dignes de grincer des dents) dont les gens se souviennent même des années après l’annulation du spectacle. Femme à la recherche du véritable amour, Carrie a fait de nombreuses tentatives pour courtiser des prétendants potentiels. Alors que certains ont peut-être travaillé sur la série, qui dira qu’ils le feraient dans la vraie vie. Voici quelques-unes des lignes de Carrie qui pourraient fonctionner dans le monde réel, et d’autres qui ne le feraient jamais.

10 Pourrait réellement fonctionner: “Peut-être que nous devrions nous voir moins et puis nous pouvons nous manquer plus”

Plus d’une ligne de rupture classique qu’une ligne de ramassage, celle-ci pourrait frapper quelqu’un plus profondément. Cependant, cela rendra la rupture moins difficile pour vous qu’elle ne l’aurait pu être, principalement en raison de sa formulation. Au lieu d’une connotation négative, il y a un sentiment positif et mignon là-bas si vous ne lisez pas entre les lignes.

Ça va prendre un moment pour frapper quelqu’un, et après quelques jours, ils pourraient se rendre compte que c’est en fait … fini entre vous deux. La meilleure partie de tout cela? Vous pouvez dormir tranquille en sachant que vous n’avez pas seulement fantôme quelqu’un.

9 Jamais: «Peut-être que certaines femmes ne sont pas censées être apprivoisées.

C’est beaucoup trop ringard et emporte-pièce pour vraiment fonctionner, non? C’est certainement plus un moment de monologue interne ou même quelque chose que vous pourriez griffonner dans votre journal. Certainement pas quelque chose à dire à quelqu’un avec qui vous sortez. Quoi d’autre à ce sujet ne fonctionne pas? Ce n’est même pas drôle.

Il y a ces terribles lignes de ramassage que vous connaissez depuis des années et que vous redoutez que quelqu’un utilise sur vous, mais au moins vous pouvez en étouffer le rire. Celui-ci se sent juste trop et volé directement sur un tableau Pinterest de 13 ans.

8 Cela pourrait fonctionner: “Je suis quelqu’un qui recherche le vrai amour. Ridicule, gênant, consommant. Ne peut pas vivre sans l’amour les uns les autres.”

Peut-être l’une des lignes Carrie Bradshaw les plus emblématiques et mémorables, celle-ci est définitivement émotionnelle et capable de réunir deux personnes. À la première date, cela pourrait être un peu trop.

Cependant, c’est une ligne de collecte solide pour quelqu’un que vous connaissez peut-être un peu plus et que vous souhaitez avoir un avenir avec ou une amitié avec laquelle vous essayez de devenir romantique. Cela montre un engagement envers la relation et une volonté de toujours la faire fonctionner. Surtout, cela montre également une compréhension qu’aucune relation n’est complètement parfaite. Carrie était vraiment sur quelque chose ici!

7 Jamais: “Une relation est comme la couture; si elle ne convient pas parfaitement, c’est un désastre.”

Beaucoup trop de niche pour vraiment travailler, l’amour de Carrie pour la mode l’a clairement emporté avec celui-ci. Au cas où la personne avec qui vous allez à un rendez-vous adore absolument la Fashion Week de New York et la Haute Couture, bien sûr. Ce serait le moyen parfait absolu pour entamer une conversation.

Bien que la probabilité de cela soit faible, et au lieu de cela, cela ne fera que tomber dans l’oreille d’un sourd et, finalement, rendre les choses très difficiles. Il n’y a pas de retour d’une ligne d’embarquement maladroite, il vous suffit donc de repartir avec dignité.

6 pourrait effectivement fonctionner: “Dans une ville comme New York, avec ses possibilités infinies, la monogamie est-elle devenue trop attendue?”

Commencer une ligne de ramassage avec une question est le moyen idéal pour poursuivre une conversation. Même si ce n’est pas la question la plus intéressante, elle pourra toujours fonctionner.

Celui-ci, en particulier, crée également une opportunité pour votre date potentielle de flirter avec vous en réponse, ou même d’indiquer qu’ils recherchent également une relation monogame. Quoi qu’il en soit, celui-ci est lié à fonctionner d’une manière ou d’une autre et New York peut facilement être remplacé par n’importe quelle autre ville dans laquelle vous vivez.

5 Jamais: “Peut-être que tous les hommes sont une drogue. Parfois, ils vous abattent et parfois, comme maintenant, ils vous mettent si haut.”

Relier les hommes à un ajout de drogue à la première date, ou même à la première réunion? Cela n’irait probablement pas aussi facilement que vous le pensiez dans votre tête. Celui-ci est certainement quelque chose à garder dans votre journal pendant que vous écrivez vos sentiments à propos de quelqu’un … mais ne le laissez pas quitter le papier.

Carrie Bradshaw avait tendance à dire des choses qui auraient dû rester dans sa chronique, mais cela ne veut pas dire que c’est ce que tout le monde devrait faire. Réfléchissez bien aux choses avant de les dire, et cette ligne de ramassage en est un exemple.

4 pourrait réellement fonctionner: “Bonjour ….. Amant”

Celui-ci est vraiment juste un mouvement simple mais efficace. C’est une introduction rapide avec le flirt. C’est facile à faire en personne avec une ambiance sensuelle, ou sur Tinder, ce qui lui donne un aspect ludique qui ne manquera pas de donner à quelqu’un le sourire.

C’est le type de ligne de ramassage que vous voulez faire lorsque vous effectuez également le mouvement, ce qui ajoute déjà un bonus qui montre que vous êtes aventureux et prêt à prendre le contrôle de la situation. Il s’agit, sans aucun doute, d’une solide ligne de reprise.

3 Jamais: “Sommes-nous devenus intolérants aux romances?”

Imaginez que vous essayez d’être romantique ou perspicace, mais de faire immédiatement penser à l’intolérance au lactose à la personne avec qui vous êtes en rendez-vous. Ce n’est pas que Carrie n’ait pas fait de point lorsqu’elle a dit cela, c’est simplement que le libellé était tout faux. En 2020, il semble que tout le monde soit intolérant au lactose, il n’y a donc pas moyen d’échapper aux comparaisons, même si vous essayez vraiment fort.

Prends plutôt les mots de Carrie et tourne-les un peu. Essayez “Sommes-nous devenus étroits d’esprit en matière de romance?” Cette version sonne mieux et un estomac dérangé n’y sera pour rien.

2 Pourrait réellement fonctionner: “En matière d’amour, les actions parlent-elles plus fort que les mots?”

Cette ligne de ramassage comme un message sur Tinder, ou d’une personne qui vient à vous dans un bar … ça fonctionne. Il a juste le bon niveau de fromage, mais il est également assez intelligent.

En faisant le premier pas, vous montrez que les actions parlent plus fort que les mots. Peu importe ce que vous dites, la personne en face de vous (ou derrière l’écran) sera impressionnée et flattée. Vous êtes soudain drôle, charmant et preneur de risques à leurs yeux. C’est le package complet pour certaines personnes, donc elles sont obligées de vous donner une chance!

1 Jamais: “Soul Mate. Deux petits mots, un grand concept.”

Encore une fois avec les affaires trop tôt. Carrie Bradshaw était assez bonne pour tomber amoureuse rapidement ou croire que chaque relation était destinée.

En réalité, mettre ces éléments en ligne de ramassage? Ça ne va pas bien finir. C’est le moyen le plus simple de faire peur à quelqu’un, même si vous demandez peut-être simplement ce qu’il pense de la question. Si vous avez formulé cette citation comme une question, cela pourrait fonctionner à une deuxième date … mais certainement pas à une première, et certainement pas comme une ligne de collecte. C’est une pression à laquelle personne ne peut faire face.

