5 choses à considérer lors de la construction de votre bureau à domicile

Le travail à domicile est une chose facile à dire, mais ce n’est pas toujours aussi simple que les gens l’espèrent. Cependant, vous pouvez rendre la transition beaucoup plus indolore si vous avez un petit plan en place. Nous avons également effectué une partie du travail acharné pour vous, après avoir élaboré une simple liste de contrôle en cinq points à prendre en compte lorsque vous construisez un bureau à domicile pour la toute première fois.

Pourquoi, vous vous demandez peut-être, avez-vous besoin d’un bureau à domicile de toute façon? Eh bien, de la même manière que beaucoup de membres de la famille, d’amis et de collègues de travail ne semblent pas penser que le travail à domicile implique de faire une journée de travail appropriée, vous devez être dans la bonne “ zone ” afin d’être productif, efficace et , n’oublions pas, heureux. S’installer sur le canapé avec un ordinateur portable peut sembler être l’option la plus simple, mais c’est loin d’être idéal.

Par conséquent, la meilleure option est de transformer une pièce de rechange en bureau à domicile. Vous n’avez pas non plus à réquisitionner toute la pièce, comme si c’était juste votre travail à domicile, alors il est surprenant de voir le peu d’espace dont vous avez réellement besoin. Mais la façon dont vous disposez et occupez cet espace est essentielle à la productivité.

Bien sûr, nous n’avons pas tous le luxe d’une pièce de rechange que nous pouvons transformer en bureau, mais il existe également des solutions. L’essentiel est de trouver ou de créer un espace dédié que vous pouvez appeler le vôtre pendant le temps que vous travaillez. Même si c’est la table de la cuisine, faites l’effort de la transformer en un espace de travail approprié. Faites un effort concerté pour conserver cette zone de productivité.

Donc, avec vos vues sur un espace potentiellement approprié, voici nos cinq meilleurs conseils à considérer lors de la construction de votre bureau à domicile.

1. Espace

Nous voulons tous plus d’espace et si vous construisez un bureau à domicile, vous en aurez besoin, mais pas autant que certaines personnes aiment le faire. Au cœur du thème du bureau à domicile se trouve votre espace de travail réel, ce qui impliquera idéalement d’avoir un bureau décent. Vous pouvez emprunter la voie du flatpack pour un seul, ou aller tout le porc, éclabousser beaucoup d’argent et obtenir une solution sur mesure sous la forme d’un bureau approprié.

Si vous prévoyez de travailler à domicile à long terme, cette dernière option peut être judicieuse. Il existe de nombreux magasins de meubles, physiques et en ligne, qui peuvent produire une solution de bureau sur mesure pour vous. Vous pouvez également obtenir un bureau décent dans toutes sortes de formes et de tailles, et certaines entreprises viendront les adapter si vous rechignez à l’idée de quoi que ce soit lié au bricolage. N’achetez simplement pas une offre bon marché et joyeuse, car les oscillations, les tremblements ou autres défauts deviendront bientôt trop ennuyeux à supporter.

Si vous cherchez un autre angle, pensez à vous procurer un bureau debout. Ces choses originales ne sont que cela; des bureaux qui peuvent être relevés et abaissés en fonction de votre taille et de votre position préférée tout en offrant tout l’espace de travail plat habituel que vous obtiendriez d’un équivalent conventionnel. Certains modèles peuvent vous permettre de vous asseoir ou de vous asseoir sur eux, ce qui est le meilleur des deux mondes.

2. Sièges

Une chaise de bureau de bonne qualité devrait être votre prochain objectif dans la liste des kits de bureau à domicile. Bien qu’il soit tentant d’utiliser une vieille chaise qui pourrait être excédentaire, cela ne sera pas seulement mauvais pour votre posture, mais avec le temps, cela commencera probablement à interférer avec votre productivité. Il est essentiel d’être à l’aise pendant que vous travaillez, il vaut donc vraiment la peine d’investir dans une chaise de bureau appropriée qui peut vous garder confortable et efficace pendant vos journées et, éventuellement, vos nuits de travail à domicile.

Au point d’être confortable, vous devriez également considérer tout autre accessoire qui vous mettra dans une position meilleure et plus saine. Si vous avez un ordinateur de bureau, vous pouvez être prudent avec un écran de contrôle de qualité. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être émuler l’environnement de bureau de travail que de nombreuses personnes utilisent et disposer de deux moniteurs, selon le type de travail que vous effectuez évidemment. Si vous utilisez un ordinateur portable, un support pour ordinateur portable peut être un autre moyen d’améliorer votre position de travail.

3. Connectivité

Bien que nous soyons tous connectés lorsque nous sommes en déplacement grâce aux smartphones, tablettes et ordinateurs portables, le bureau à domicile peut vous présenter un tout nouvel ensemble de défis. Le besoin d’Internet décent est une évidence de nos jours, mais ce n’est pas toujours dans la pièce que vous voudrez appeler votre nouveau bureau à domicile. Si vous êtes dans une petite propriété, il est probable que le signal du routeur Wi-Fi atteindra où que vous soyez. Si vous vivez dans un endroit plus grand, cela peut valoir la peine de renforcer votre signal. Les fournisseurs de large bande et les solutions matérielles tierces méritent toutes deux d’être étudiées sur ce point.

L’autre option, si vous rencontrez des problèmes techniques tels que le fait d’être trop éloigné de la bourse, qui est un problème courant avec certains fournisseurs, est le haut débit mobile. De même, certaines propriétés ont le haut débit par câble dans la rue à l’extérieur, mais les fournisseurs peuvent ne pas avoir exécuté de ligne dans votre propriété. Les appartements et les appartements peuvent souvent en tomber. Si cela est insurmontable, c’est une bonne idée d’envisager d’utiliser le haut débit mobile, car il existe de nombreuses options et en faisant le tour, vous pourrez trouver les meilleures offres en cours en fonction de vos besoins. Les dongles et les options MiFi sont également nombreux.

4. Matériel et logiciel

Votre bureau à domicile sera également la base de tout votre matériel qui vous transformera en une centrale de productivité. Cependant, les maisons plus anciennes peuvent souvent avoir un manque évident de points d’alimentation, alors intégrez une multiplication dans votre équation budgétaire. C’est une petite chose, mais vitale si vous allez charger des choses comme des ordinateurs portables et des téléphones, ainsi qu’alimenter des imprimantes et d’autres périphériques de bureau. Investir dans une lampe décente peut être un autre achat solide, car avoir un espace de travail correctement éclairé peut faire une énorme différence sur votre productivité.

Avoir une imprimante n’est pas un élément essentiel dans un monde dominé par les e-mails, les documents numériques tels que les PDF et tout le reste. Cependant, même une imprimante à petit budget peut être pratique pour les moments occasionnels où vous avez un besoin urgent d’une copie physique de quelque chose. N’oubliez pas les fournitures d’encre et de papier qui vont avec. Et, en parlant des e-mails et des PDF, vous voudrez avoir le logiciel correct et légal en place pour rester productif.

Si vous avez un budget serré, il peut être utile d’étudier les nombreuses et diverses options de logiciels gratuits disponibles. Il existe des alternatives efficaces à Microsoft Office et Adobe Creative Cloud. Dans certains cas, ils sont en fait meilleurs, selon votre volonté de vous adapter à une façon de travailler légèrement différente.

5. vous-même

Bien qu’il soit facile de maximiser votre carte de crédit en commandant tout et n’importe quoi pour créer le bureau à domicile parfait, il est facile de vous ignorer dans tous les jeux et divertissements. Pensez à ce que vous aimez dans l’espace de travail de bureau ordinaire et essayez peut-être de recréer cela à la maison. Bien que votre bureau à domicile manque de collègues, il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir une machine à café décente à portée de main, ou même un refroidisseur d’eau d’ailleurs.

Avoir un espace de travail dédié qui ressemble à un bureau de bonne foi vous rendra finalement beaucoup plus productif. Cela fera également beaucoup pour confirmer à la famille, aux amis et aux autres collègues de travail à distance que vous effectuez en fait une journée de travail à domicile. Quelque chose que vous pourrez confirmer lorsque ce dernier groupe se connectera pour une vidéoconférence du lundi matin. N’oubliez pas de mettre un lien pour terminer la position «comme d’habitude».