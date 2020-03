5 choses dont vous avez besoin pour éviter de devenir fou – .

Le taux de nouvelles infections à coronavirus s’accélérant dans de nombreuses régions des États-Unis, les gens sont invités à s’auto-mettre en quarantaine afin de ralentir la propagation du virus mortel qui cause COVID-19.

Il est facile de vouloir être responsable et de rester à la maison autant que possible, mais la réalité s’installe rapidement et les gens commencent à réaliser à quel point il est vraiment difficile de rester isolé, même avec des membres de la famille proche.

Il y a certaines choses que vous pouvez obtenir pour vous aider à passer le temps et pour rester productif, et nous avons rassemblé quelques bonnes affaires sur ces articles afin de vous faire économiser de l’argent.

Regardez, nous sommes tous dans le même bateau. La seule façon de ralentir la propagation du nouveau coronavirus qui cause le COVID-19 est de nous isoler. Que vous viviez dans une grande ville ou une ville rurale avec une petite population, le nouveau coronavirus est toujours une énorme menace. Il est très contagieux – plus de deux fois plus contagieux que la grippe – et il ne faut que quelques personnes pour déclencher une grave épidémie. Nous l’avons déjà dit et nous allons le répéter: restez à la maison autant que possible.

Certains États ferment déjà toutes les entreprises non essentielles et forcent les gens à rester chez eux à moins qu’il ne soit absolument nécessaire de sortir. Cela ne semble être qu’une question de temps avant que d’autres États emboîtent le pas, donc nous allons tous passer beaucoup de temps à la maison dans les semaines à venir, et peut-être des mois, car beaucoup de gens ne prennent toujours pas assez au sérieux le coronavirus . Dans cet esprit, nous avons cherché des offres pour vous aider à la maison qui sont toujours disponibles et toujours expédiées sur Amazon. Ce sont toutes des choses que vous devriez absolument envisager d’obtenir, et vous devriez le faire peu de temps avant qu’elles ne soient plus expédiées. N’oubliez pas qu’Amazon se concentre sur l’essentiel au cours des prochaines semaines, de sorte que les articles non essentiels ne seront pas réapprovisionnés une fois qu’ils seront vendus et que certaines livraisons sont déjà arrêtées jusqu’à fin avril.

Une tablette

Regarder la télévision ensemble en famille est un excellent moyen pour tout le monde de vivre une expérience partagée sans se gêner mutuellement. Mais les gens ont également besoin d’intimité, c’est donc une excellente idée de vous procurer une tablette que vous pouvez utiliser seule ou partager avec les membres de la famille pour que tout le monde se relaie. L’option incontournable pour de nombreuses personnes est l’iPad 10,2 pouces de génération actuelle, qui est en vente dès maintenant sur Amazon à partir de 279 $.

Si vous êtes un membre Prime, vous pouvez également profiter des prix les plus bas de l’année sur les tablettes Fire. L’option la plus abordable est la tablette Fire 7 à 50 $ qui est en vente pour seulement 39,99 $, la tablette Fire HD 8 à 80 $ est seulement 10 $ de plus à 49,99 $, et le Fire HD 10 haut de gamme qui est normalement de 150 $ est en vente pour 99,99 $.

Un lecteur eBook

Il n’y a probablement pas de meilleure façon de passer votre temps seul que de lire un bon livre. En plus d’être amusant et divertissant, il vous permet de rester précis et c’est très important compte tenu de tout le temps que vous passerez à l’intérieur. Amazon propose des offres exceptionnelles cette semaine sur ses deux lecteurs de livres électroniques les plus populaires, avec des prix qui correspondent aux plus bas de 2020. Le tout nouveau Kindle commence à 59,99 $ au lieu de 90 $, et le Kindle Paperwhite étanche est à 94,99 $ au lieu de 130 $.

Écouteurs

Si vous avez besoin d’espace mais que votre configuration d’habitation ne vous donne pas vraiment l’occasion de vous éloigner trop souvent des autres membres de la famille, la meilleure chose que vous pouvez faire est de vous procurer une bonne paire d’écouteurs. Les AirPod d’Apple sont l’option la plus populaire actuellement, et Amazon propose de formidables offres qui sont toujours en cours de livraison. En fait, les AirPods 2 normaux se retrouvent à leur prix le plus bas de tous les temps et les AirPods Pro sont même de retour en stock!

Jeux de société

Nos premières recommandations sont excellentes pour un moment de solitude où tout le monde veut rester à l’écart de ses cheveux, mais il est également important de passer du temps ensemble en famille. L’une des meilleures façons de le faire est avec quelques nouveaux jeux de société amusants et il y a tout un tas qui sont en vente et qui sont toujours en cours de livraison sur Amazon.

Un lecteur multimédia en streaming

De nombreuses familles ont un téléviseur central où elles regardent la plupart des contenus en streaming, mais vous voudrez certainement ajouter un lecteur multimédia en streaming au téléviseur de votre chambre si vous le pouvez. Le Roku Express HD est en vente à son prix le plus bas de tous les temps de 24 $ aujourd’hui, et le Roku Streaming Stick + amélioré avec résolution 4K et prise en charge HDR n’est que de 39 $, ce qui est encore moins cher que l’an dernier le Black Friday. L’expédition sur ces modèles peut toutefois être retardée. Si vous voulez quelque chose en ce moment, c’est tout l’intérêt de cet article, vous pouvez obtenir le Fire TV Cube ou Fire TV Stick 4K qui sera expédié cette semaine, ou n’importe qui peut économiser quelques dollars en profitant des reconditionnements de Fire TV Stick 4K qui sont en stock à prix réduit.

. peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Deliris / Shutterstock

