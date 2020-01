5 choses que Dawson’s Creek a fait mieux que l’O.C. (Et 5 choses que l’O.C. a fait de mieux)

Populaire ne le coupe pas en ce qui concerne ces deux émissions. Dawson’s Creek s’est terminé quelques mois seulement avant la première de The O.C, permettant aux fans de se détendre quelques mois avant de se lancer dans un autre drame pour adolescents chargé d’émotions.

Bien que The O.C n’ait pas duré aussi longtemps que Dawson’s Creek, se terminant par quatre saisons, les deux ont toujours eu des impacts énormes et restent à inclure comme références dans la culture pop. Et, bien que Dawson’s Creek ait joué le rôle d’adolescents moyens grandissant dans le Massachusetts, The O.C présentait des adolescents riches dans le comté d’Orange, en Californie. À certains égards, ces spectacles ne pourraient pas être plus différents. Cependant, ils partagent certaines de leurs fonctionnalités les plus simples.

10 DAWSON’S CREEK: DES AMITIÉS PARFAITES

Les amitiés ne sont pas toujours parfaites et Dawson’s Creek a livré tous les types, du lien solide entre Dawson et Joey à la relation en ruine entre Dawson et Pacey. Tout le monde ne peut pas nouer des relations étroites, mais Joey et Jen ont réussi à trouver un moyen d’être civil pour le bien de leurs amis communs.

Dawson’s Creek n’avait pas besoin que tout le monde soit en bons termes pour raconter une bonne histoire, et une partie de l’intérêt pour la série était de regarder les personnages essayer de naviguer dans leurs relations sur un pied d’égalité. Les personnages de The O.C ont également eu des problèmes. Mais, ils découlaient principalement du côté romantique de leur dynamique plutôt que du côté amitié.

9 LE CO: ORIENTATION PARENTALE

Les parents de Dawson et la grand-mère de Jen étaient une partie nécessaire de l’émission. La grand-mère de Jen conseillerait continuellement Jen et ses amis. Pourtant, ils n’étaient pas aussi vitaux que la place de Sandy et Kirsten dans The O.C. Sandy et Kirsten avaient parfois des histoires qui n’avaient rien à voir avec les enfants. Cela leur a permis de grandir en tant que personnages seuls et de développer leur relation.

Même si Julie Cooper n’a pas remporté le prix de la mère de l’année, elle était toujours fortement impliquée dans la vie de Marissa et Kaitlin.

8 DAWSON’S CREEK: LOVE TRIANGLE

Les deux drames pour adolescents ont pris une fissure dans cette histoire, mais la dynamique entre Dawson, Joey et Pacey était une représentation plus complexe. Dawson’s Creek met en évidence la pertinence que Dawson et Pacey ont dans la vie de Joey. L’influence de Joey sur chaque garçon et leur influence sur Joey est une partie importante de l’histoire. Cependant, il met également en évidence la dynamique changeante entre Dawson et Pacey.

Le triangle entre Seth, Summer et Anna n’a pas les mêmes répercussions émotionnelles car il y a moins d’histoire entre le trio. L’O.C est également en retard en raison de la façon dont Seth gère la situation entre eux.

7 THE O.C: CROISSANCE DE CARACTÈRE

Les personnages principaux de Dawson’s Creek sont toujours restés fidèles à la base de leur personnalité. Bien qu’ils aient mûri tout au long du spectacle, ils n’ont pas subi de changements importants qui ont transformé leur façon de penser. L’O.C avait des arcs de croissance de personnage, plus spécifiquement pour Ryan et Summer. Ryan était un joker au début, habitué à se battre pour gagner des arguments. Grâce à Sandy, Kirsten et Seth, Ryan a dû apprendre à régler ses différends par d’autres moyens, même s’il n’écoutait pas toujours.

Pendant ce temps, Summer a également connu quelques obstacles personnels, notamment l’exploration d’un monde en dehors de la bulle du comté d’Orange. Une fois Summer arrivée à l’université, elle s’est impliquée dans un club consacré à sauver la Terre. Bien qu’elle ait essayé de l’abandonner, Summer n’a pas pu ébranler l’appel d’importance et le sens du but que le club lui a donné.

6 DAWSON’S CREEK: DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS

Joey et Pacey n’étaient pas le couple le plus apparent au début de Dawson’s Creek. Au début, il semblait que Joey et Dawson finiraient par trouver une solution et finiraient ensemble. Cependant, le spectacle est allé dans l’autre sens. Alors que Joey et Pacey ont eu leurs problèmes, en grandissant, ils ont mûri ensemble. Ils se sont développés ensemble, ayant une base solide pour une relation et une amitié.

Seth et Summer ont été présentés comme le couple central dans The O.C. Pourtant, leur relation a été freinée par Seth mentant continuellement à Summer. Alors qu’ils avaient aussi leurs moments, Seth et Summer ne pouvaient pas égaler la maturité que Joey et Pacey avaient retirée de leur relation.

5 LE O.C: TON CLAIR

Dawson’s Creek s’est peut-être moqué des tropes dans divers drames pour adolescents, mais il a eu tendance à atterrir davantage du côté sérieux. Bien qu’il y ait des blagues et des moments heureux tout au long des six saisons, les personnages ne profitent pas de l’occasion pour se moquer les uns des autres que The O.C prend. Il n’était pas rare de voir Seth et Sandy faire une blague à propos de Ryan Atwood, toujours en colère, souriant à quelque chose.

L’émission avait également l’habitude d’appeler des gens ou de les appeler des noms. Seth Cohen, en tant que personnage, a agi comme un soulagement comique, quelque chose que Dawson’s Creek n’avait pas beaucoup.

4 DAWSON’S CREEK: ÉCOLE POST-SUPÉRIEURE

Sortir du lycée peut être un territoire dangereux pour les dramatiques pour adolescents. Sans un accès facile à tous les personnages dans un endroit distinct et la perte de divers personnages et paramètres de soutien auxquels les fans étaient habitués, il appartient aux esprits derrière le spectacle de trouver un moyen de le rendre encore naturel.

Les deux spectacles ont profité de l’occasion pour séparer sa distribution principale dans les saisons post-lycée. À Dawson’s Creek, ils ont déménagé le cadre principal à Boston pour utiliser Joey, Jen et Jack, tous fréquentant le collège de la région. Pacey a également trouvé un emploi à proximité. Pourtant, Dawson a rebondi entre la Californie et Boston.

Dans The O.C, Summer est allé à l’université à la suite de la mort de Marissa. Ryan a ressenti la douleur de la perdre durement et a presque annulé tout le développement de son personnage tout en pleurant et en ayant soif de vengeance.

3 L’O.C: LE CARACTÈRE PRINCIPAL DE LA LUTTE

Dawson Leery a eu une vie relativement confortable. Les problèmes conjugaux de ses parents, en plus de la vie amoureuse personnelle de Dawson, étaient aussi difficiles qu’il l’avait pendant un certain temps. Malheureusement, Dawson a fait face à une tragédie lors de la mort de son père, mais il avait toujours sa mère et ses amis pour lui.

Ryan Atwood a commencé avec rien. Dans l’épisode pilote, le public apprend son père emprisonné, sa mère alcoolique, et sa mère et son petit ami sont prêts à s’éloigner sans lui. Avec les Cohen, Ryan a l’opportunité de s’épanouir à l’école et de se concentrer sur sa croissance en tant que personne. Cependant, il fait toujours face à des problèmes dans le nouvel environnement.

2 DAWSON’S CREEK: DES HISTOIRES RELATIVES

Dawson’s Creek était une émission beaucoup plus accessible au grand public. Certaines questions essentielles concernaient l’incertitude de l’avenir ou comment réaliser leurs rêves. Travailler dur à l’école pour entrer à l’université est un facteur critique dans la vie de Joey, tout comme l’aide financière.

Sur Dawson’s Creek, les personnages confrontés à des difficultés les ont fait ressembler à des outsiders que le public recherchait. L’O.C se débat dans ce domaine, car les problèmes des personnages principaux sont plus difficiles à comprendre. Regarder un personnage riche se plaindre d’un problème peut être plus difficile à avaler.

1 THE O.C: COMING FULL CIRCLE

Dawson avait transformé sa vie en émission de télévision dans la finale de la série. Le choix est un joli clin d’œil à la série, et tout ce que lui et ses amis avaient vécu. Il souligne combien ils ont grandi depuis leur adolescence. Ryan Atwood avait été reconnaissant à Sandy et Kirsten de l’avoir accueilli. Grâce à leur aide, Ryan a changé sa vie et a construit un avenir qu’il n’aurait peut-être pas eu l’occasion de faire autrement.

La série n’oublie jamais cela et s’en rend même compte dans les dernières minutes de la finale. Un adulte Ryan aperçoit un adolescent, qui se rappelle de lui, qui semble troublé sur un trottoir. Comprenant l’importance d’offrir une main, Ryan demande au garçon s’il a besoin d’aide, tout comme Sandy l’avait fait pour lui.

