5 choses que j’aime avec la manette PS5 DualSense … et une que je n’aime pas

Sony a dévoilé son nouveau contrôleur PS5, et dans le processus, il a abandonné le nom emblématique DualShock en faveur d’un nouveau surnom … DualSense.

Quand j’ai vu pour la première fois des photos du contrôleur PS5 DualSense, je n’étais vraiment pas sûr. Et dans une certaine mesure, je ne suis toujours pas vendu… mais ça me gagne lentement.

J’ai grandi avec PlayStation, j’ai possédé chaque génération de console de jeux Sony, et donc je me suis habitué à la taille, la forme et le design du DualShock. C’est réconfortant et familier, comme une étreinte chaleureuse d’un être cher, chaque fois que je le prends.

Il n’est donc pas surprenant que j’approche le nouveau contrôleur PS5 DualSense avec appréhension, car il apporte le plus grand changement de conception pour l’accessoire clé depuis que Sony a collé deux sticks analogiques sur le DualShock d’origine en 1997.

Le test d’acide sera la première fois que je prends le contrôleur DualSense pour voir comment il se sent, comment il est pondéré, s’il se sent toujours “ PlayStation ”, ou comme un imposteur tiers. Pour l’instant, tout ce que je dois continuer, ce sont les images, alors voici cinq choses que j’aime à propos du nouveau contrôleur PS5 en ce moment… et une chose qui m’inquiète.

Tout ce que nous savons sur la PS5 jusqu’à présent – les dernières précommandes et le prix de la PS5 Xbox Series X est la réponse de Microsoft à la PS5

👍 Comme: la palette de couleurs minimaliste

Les emblématiques boutons vert, rouge, bleu, rose du triangle, du cercle, du x et du carré ont une place spéciale dans mon cœur, mais je creuse la simplicité du nouveau contrôleur PS5.

Le noir, le gris et le blanc sont les seules couleurs présentes (à part l’éclairage) et il déplace le contrôleur dans l’ère moderne, loin de l’esthétique DualShock – certes légèrement datée.

Je suis fan, et si c’est un avant-goût de ce à quoi s’attendre de la palette et du design de la console PS5, je suis bien intrigué par la couleur.

👍 Comme: le port de chargement USB-C

Reste à savoir si le nouveau contrôleur PS5 prendra en charge la charge sans fil – c’est purement une rumeur pour l’instant – mais les nouvelles images publiées par Sony semblent montrer un port USB-C à l’arrière.

Ce n’est pas exactement une inclusion surprise. Le DualShock 3 est livré avec un port miniUSB, le microUSB DualShock 4, il est donc parfaitement logique que le contrôleur DualSense vienne avec le port le plus populaire de son époque respective.

L’USB-C offre la possibilité d’une charge plus rapide et le câble peut être branché dans les deux sens, ce qui devrait faciliter le collage des câbles de charge ou faire glisser le contrôleur dans une station d’accueil.

Le profil latéral nous donne un aperçu de ce qui semble être un port USB-C (Crédit d’image: Sony)

👍 Comme: éclairage avant uniquement

Huzzah! Sony a abandonné la grande barre lumineuse du DualShock 4 pour le nouveau contrôleur DualSense. Au lieu de cela, nous obtenons juste un éclairage frontal pour vous montrer que votre contrôleur est allumé et, si vous en avez plusieurs connectés, une couleur différente pour chaque joueur.

Le DualShock 4 d’origine n’avait que le feu arrière, et comme il était incliné vers le bas, il n’était vraiment pas facile de voir l’état du contrôleur. Sony l’a mis à jour et a également ajouté une barre lumineuse mince au pavé tactile, mais deux sources lumineuses semblaient excessives.

Donc, avec le DualSense, je suis heureux de voir une barre lumineuse élégante courir autour de la bordure du pavé tactile.

👍 Comme: Prise casque et microphone muet

Cela n’a pas été révélé dans la publication originale de Sony, mais comme il s’est avéré que le contrôleur PS5 DualSense conservera la prise casque du DualShock 4.

Cela signifie que vous pourrez brancher votre casque de jeu dédié sur le contrôleur, de sorte qu’un adolescent de 14 ans peut vous hurler des explosions alors qu’il vous tue pour la 16e fois en 30 minutes.

Vous disposez toujours d’une prise audio pour pouvoir brancher vos propres casques comme le DS4April 8, 2020

J’aime la conservation du port physique pour ceux qui en ont besoin, mais j’espère également qu’un audio PlayStation complet via Bluetooth sera également disponible.

Un autre ajout intéressant au contrôleur DualSense est le bouton de sourdine du microphone, qui sera beaucoup plus facile à toucher que le bouton de sourdine en ligne sur votre câble de casque.

Vous n’avez même pas besoin d’un casque non plus, car le contrôleur est également équipé d’un microphone, vous permettant de discuter avec des amis sans cette course folle autour de votre maison pour trouver un casque au moment où votre jeu commence. Quelque chose que j’ai dû gérer plus d’une fois.

👍 Comme: le bouton PS est la forme du logo PS

Simple mais toujours aussi joli. Je veux appuyer dessus maintenant.

👎 Je n’aime pas: la taille du nouveau contrôleur PS5

En alignant un DualShock 4 avec le DualSense, il semble que le nouveau contrôleur PS5 soit plus grand (Crédit d’image: Sony)

C’est ma vraie inquiétude avec le contrôleur PS5 DualSense. D’après les images initiales, il semble plus grand et plus volumineux que la génération DualShock précédente.

J’ai superposé un contour DualShock 4 sur le dessus du DualSense (ci-dessus) – en supposant que Sony garde le D Pad et les boutons de la même taille – et le nouveau contrôleur semble plus large et plus haut.

En regardant le profil latéral, il semble également plus gros, avec les poignées apparaissant plus épaisses et avec moins de forme d’arc par rapport au DualShock 4.

Sony a déclaré qu’il avait pris des mesures pour “réduire le poids du contrôleur autant que possible”, mais mes premières impressions me font penser qu’il pourrait faire pencher la balance à plus de 210g que le DualShock 4 pesait, ce qui en fait le contrôleur PlayStation le plus lourd à ce jour. .

Sony a gardé les dimensions de sa série DualShock presque les mêmes, et le contrôleur DualSense PS5 pourrait voir la plus grande augmentation de taille depuis le premier outil DualShock par rapport au contrôleur PS sans analogique d’origine.

Tailles et poids de la manette PlayStation

Manette PlayStation (1994): 148 mm x 93 mm x 53,3 mm, 133 gDualShock (1997): 157 mm × 95 mm × 55 mm, 210 gDualShock 2 (2000): 157 mm × 95 mm × 55 mm, 210 gDualShock 3 (2007): 160 mm × 97 mm × 55 mm, 192 gDualShock 4 (2013): 162 mm × 98 mm × 52 mm, 210 g

Je suis prêt (et plein d’espoir) à me tromper. Peut-être que Sony a gardé la sensation générale de son emblématique manette PlayStation avec le DualSense et il sera aussi réconfortant que les générations précédentes.

Pourtant, la taille des modifications apportées par Sony au contrôleur PS5 ne peut pas être échappée, et pour les fans inconditionnels de la PlayStation, une période d’ajustement pourrait être nécessaire.