5 choses qui sont historiquement exactes (& 5 qui ne le sont pas)

Le deuxième effort de réalisation d’Edward Norton, Motherless Brooklyn, suit un enquêteur privé nommé Lionel Essrog (joué par Norton) alors qu’il tente de découvrir qui est à l’origine du meurtre de son mentor Frank Minna (Bruce Willis). Se déroulant à New York en 1957, le film suit les traces de thrillers classiques du film noir comme The Maltese Falcon en racontant son histoire d’intrigues politiques, de doubles croisements et, bien sûr, de détournements.

Cependant, le film étant une pièce d’époque, le défi consiste à rendre le film historiquement exact. Cela affecte tous les aspects du processus de réalisation du film, des scénaristes devant s’assurer que le scénario est fidèle à l’histoire à l’équipe de production pour s’assurer que tout semble exact. Bien sûr, sur une grande production comme Motherless Brooklyn, les cinéastes sont sûrs de bien faire les choses tout en négligeant les petits détails. Dans cet esprit, voici cinq choses qui sont historiquement exactes à Motherless Brooklyn, et cinq choses qui ne le sont pas.

10 Précis: Moses Randolph

Le méchant d’Alec Baldwin, Moses Randolph, est en fait vaguement basé sur une vraie personne. Cette personne est Robert Moses. Moses était un véritable fonctionnaire qui a servi à New York dans les années 1950. Il était connu pour ses plans de rénovation urbaine qui ont vu plusieurs bidonvilles à New York démolis et remplacés par des appartements.

Bien que certainement moins impitoyable que le personnage de Baldwin, Moses a forcé beaucoup de citoyens de la classe inférieure à quitter leurs maisons. La représentation de Moses Randolph dans Motherless Brooklyn est tout à fait conforme à l’opinion plus négative que l’histoire a prise envers le vrai Moïse, une opinion qui a été popularisée par la biographie de Moïse par Robert Caro intitulée The Power Broker.

9 Imprécis: regardez The Curb

La séquence d’ouverture de Motherless Brooklyn plonge directement dans l’action avec Lionel aidant Frank dans son travail. Le travail va rapidement de côté et une poursuite effrénée en voiture s’ensuit. Étant donné l’intensité de la séquence, les téléspectateurs peuvent être pardonnés de ne pas accorder beaucoup d’attention à ce qui se passe en arrière-plan.

Cependant, si vous regardez attentivement la voiture portant des fouets Lionel dans un coin, vous pouvez clairement voir une rampe pour les handicapés au coin du trottoir. Celles-ci sont tellement courantes maintenant qu’on pourrait être pardonné de ne pas avoir réfléchi à deux fois à sa présence dans le film. Cependant, de telles rampes n’ont pas été utilisées avant les années 1990, quatre décennies après la mise en place de Motherless Brooklyn.

8 Précis: quitter la maison

Comme mentionné ci-dessus, la politique de Robert Moses a conduit de nombreux citoyens de la classe inférieure de la ville de New York à être forcés de quitter leurs maisons. Motherless Brooklyn présente des événements similaires dans le cadre d’une intrigue majeure. Une femme qui est la clé de l’enquête de Lionel a vu l’impact des actions de Moses Randolph sur les classes inférieures et a rejoint un effort pour résister aux plans de Randolph. Même le personnage qui dirige cette entreprise est basé sur une vraie personne nommée Jane Jacobs, qui était l’un des plus grands critiques de Robert Moses.

La description par Norton de ces événements peut être quelque peu dramatique, mais ils sont fondés sur des événements qui ont réellement eu lieu.

7 Imprécis: signaux mixtes

Revenant à la scène d’ouverture du film, il y a encore une autre inexactitude historique dans le fond de la séquence. Celui-ci est un peu plus difficile à comprendre car ce qui apparaît à l’écran est techniquement précis. Alors que Lionel attend dans une cabine téléphonique le signal de Frank, une voiture de police passe avec sa sirène retentissante.

Tout ce qui concerne visuellement la voiture est historiquement exact. Le problème est avec le son que fait la sirène, car il ne correspond pas vraiment à ce à quoi ressemblaient les sirènes de police en 1957. Le son entendu dans le film est celui d’une sirène électronique, qui n’a été inventé que dans les années 1960. Les cinéastes de Motherless Brooklyn ont presque réussi celui-ci mais l’ont foiré dans la salle de montage.

6 Précis: Paul Randolph

Il y a encore un autre personnage dans Motherless Brooklyn qui est basé sur une vraie personne. Paul Randolph (Willem Dafoe) est le Frère de Moses Randolph. Moïse traite horriblement son frère tout au long du film, ses actions forçant Paul à vivre dans la pauvreté et l’obscurité pendant qu’il se fait connaître. Tout cela à la lumière du fait que les deux personnages sont en fait des ingénieurs talentueux.

Cela ressemble de façon frappante au vrai frère de Robert Moses, dont le prénom était aussi Paul. Même un examen rapide de la relation entre Robert et Paul Moses montre très clairement que Norton a adapté ces deux frères à la quasi-perfection dans les personnages de Moses et Paul Randolph.

5 inexact: la barre de panique

Le risque de filmer des scènes d’une pièce d’époque sur place est que parfois de petits détails d’arrière-plan glissent à travers les fissures. Dans ce cas, quelqu’un sur le tournage de Motherless Brooklyn n’a pas remarqué qu’un angle de caméra exposait un élément moderne dans la pièce. À la fin de la première moitié du film, Lionel assiste à une réunion de discussion ouverte dans le cadre de son enquête. L’objectif principal de la scène est les observations de Lionel des personnes dans la pièce, donc Norton était probablement trop occupé à s’assurer que la caméra capturait toutes les interactions humaines dans la scène pour remarquer qu’un de ses clichés expose une barre de panique moderne sur l’un des les portes de la chambre.

Alors que les barres anti-panique étaient utilisées dans les années 1950, le type de barre anti-panique visible dans cette scène n’a même pas été inventé avant 1988.

4 Précis: les enquêteurs privés

Motherless Brooklyn a une représentation globale précise du fonctionnement d’un enquêteur privé. Contrairement à de nombreux films mettant en vedette des enquêteurs privés, Motherless Brooklyn, dans l’ensemble, évite tous les tropes qui obligent son protagoniste à se comporter comme un véritable enquêteur privé ne le ferait pas. La majeure partie de l’enquête de Lionel tout au long du film implique qu’il suit des gens, regarde les gens et utilise une ruse pour gagner la confiance d’un autre personnage.

Ce sont toutes des choses qu’un véritable détective privé ferait. Même le point culminant du film est assez précis, la confrontation finale tournant autour de Lionel en utilisant les informations qu’il a recueillies pour créer un résultat souhaitable plutôt que d’arrêter le méchant, ce qui n’est pas quelque chose que les enquêteurs privés sont autorisés à faire, sauf dans des circonstances spécifiques.

3 Imprécis: les activités illégales de Lionel

Bien que la description de Lionel soit globalement exacte, il y a encore deux moments flagrants à Motherless Brooklyn où il fait des choses qui sont en fait illégales pour un enquêteur privé. Par exemple, dans une scène, Lionel entre dans une résidence privée tout en suivant quelqu’un.

Il s’agit bien sûr d’une intrusion, et aucun enquêteur privé ne le ferait réellement, car cela aurait de graves ramifications juridiques pour eux. Un autre exemple plus évident de Lionel faisant quelque chose d’illégal est quand il vole les informations d’identification d’un journaliste afin qu’il puisse se faire passer pour ce journaliste. Alors qu’un véritable enquêteur privé pourrait prétendre être quelque chose qu’il n’est pas, un véritable enquêteur privé ne volerait jamais carrément l’identité d’une autre personne.

2 Précis: “Batailles quotidiennes”

Plus tard dans le film, Lionel est emmené dans un club de jazz où il écoute un groupe de jazz se produire. Une chanson, intitulée “Daily Battles”, que le groupe joue mérite une attention particulière. Norton a demandé au musicien de jazz réel Wynton Marsalis de préparer “Daily Battles” pour avoir un son similaire à celui de Miles Davis.

Miles Davis est connu comme l’un des musiciens de jazz les plus influents de l’histoire du genre, il n’est donc pas surprenant que Norton ait voulu lui rendre hommage dans la bande originale de Motherless Brooklyn. L’arrangement harmonieux de “Daily Battles” rappelle beaucoup la musique que Davis a diffusée en 1957, en particulier sa chanson “Round Midnight”.

1 Imprécis: Dialogue anachronique

Parfois, lors de l’écriture d’une pièce d’époque, un scénariste glissera accidentellement un dicton anachronique qui est actuellement d’usage courant. Motherless Brooklyn ne fait pas exception à cette règle. À un moment donné dans le film, un personnage porterait des lunettes de grand-mère. Le problème est que personne en 1957 n’aurait utilisé cette terminologie parce que le terme “lunettes de grand-mère” n’était pas très utilisé à cette époque.

Un autre exemple de ce genre de chose qui se passe à Motherless Brooklyn vient quand il est fait référence à suivre une trace écrite. Bien que le terme «trace de papier» ait fait sa première apparition avant les années 1950, il ne faisait pas partie du vocabulaire courant à ce stade de l’histoire.

