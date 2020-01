5 choses qu’il a gardées du roman classique (& 5 choses qu’il a changé)

Les vampires existent dans divers folklores depuis des centaines d’années, mais c’est Dracula de Bram Stoker, écrit en 1987, qui nous a donné notre concept le plus complet de l’archétype de vampire. De craindre le signe de la croix à éviter la lumière du soleil, les tropes que Stoker a utilisés pour créer le personnage du comte Dracula ont informé chaque morceau de télévision et de film de vampire à ce jour.

La série en trois parties de Netflix Dracula capture à la fois l’essence du chef-d’œuvre d’horreur et prend de nombreuses libertés créatives avec. Le personnage du comte Dracula a été représenté au cinéma et à la télévision plus de 200 fois, détenant le record de l’entité fictive la plus adaptée, et Netflix voulait clairement apporter quelques surprises que les téléspectateurs ne s’attendraient pas. Vous trouverez ci-dessous 5 choses qu’il a gardées du roman classique et 5 choses qu’il a changé.

10 KEPT: LA TRANSFORMATION DE DRACULA DE L’ANCIEN AU JEUNE

D’après la description que nous obtenons de la perspective de Dracula de Jonathan Harker dans le roman, Dracula est présenté comme un homme âgé (avec des cheveux sur les mains!), Dont la gentillesse et le charisme mettent Harker à l’aise. Il est fragile, faible et décrépit jusqu’à ce qu’il commence à se nourrir de choses vivantes.

Alors qu’il s’appuie sur la force de vie des autres, il commence sa transformation en un homme jeune et puissant à son apogée. Dracula ne peut le faire que plus tard dans le roman lorsqu’il arrive à Londres, et les habitants ne connaissent pas les vampires, contre lesquels les Transylvains se protègent.

9 MODIFIÉ: APPARENCE DE DRACULA

Une grande partie de ce que nous obtenons de l’apparition de Dracula dans le roman provient du journal de Jonathan Harker pendant qu’il séjourne au château du comte. Il décrit Dracula comme un “grand [old man], rasé de près à part une longue moustache blanche, et vêtu de noir de la tête aux pieds, sans un seul grain de couleur autour de lui “.

Il est également décrit comme ayant des oreilles pointues, des dents en forme d’aiguille et des mains à griffes courtes. Claes Bang ressemble à cette description au début, mais au fur et à mesure qu’il se nourrit et devient plus jeune, il ressemble davantage à la représentation de Bela Lugosi ou de Christopher Lee dans d’autres films d’horreur. Il n’a pas les cheveux et la moustache “gris fer foncé” qu’il a conservés dans le livre et on le voit porter beaucoup plus de couleur.

8 KEPT: JONATHAN HARKER STORYLINE (PLUS OU MOINS)

Pour la plupart, la série Netflix conserve intacte l’histoire de Jonathan Harker, à commencer par Harker agissant en tant qu’avocat de la succession Dracula. Le comte Dracula souhaite déménager en Angleterre, et Harker arrive à son énorme château dans les Carpates pour finaliser la transaction de propriété.

Il rencontre l’une des “mariées” de Dracula, et finit par découvrir que Dracula est un vampire. Il parvient à s’échapper et à fuir vers un couvent, où des religieuses le protègent. Harker finirait par voyager à Londres et rencontrer à nouveau Dracula dans le roman, mais pas dans la version Netflix. Le seul morceau de Harker trouvé à Londres est la “Jonathan Harker Foundation” fondée pour étudier Dracula.

7 MODIFIÉ: LE GENRE DE VAN HELSING

Dans le roman, le professeur Abraham Van Helsing est un médecin néerlandais avec une grande variété d’intérêts et est appelé par John Seward pour l’aider à guérir la mystérieuse maladie qui sévit Lucy Westenra. Dans la série Netflix, le sexe de Van Helsing a changé et le personnage devient Agatha Van Helsing, une nonne sardonique à laquelle Jonathan raconte son histoire de Dracula.

Agatha utilise à la fois la foi et la science, la superstition et la curiosité intellectuelle pour combattre le comte Dracula, qui devient au cours de la série Netflix son ennemi juré. Elle n’est peut-être pas la philosophe et la médecin “courte, forte et torse” du roman, mais elle conserve son “esprit absolument ouvert”, sa “résolution indomptable” et son “maîtrise de soi”.

6 KEPT: LE SAUVETAGE DES NUNES

Une fois que Jonathan s’est échappé du château de Dracula, il s’est enfui dans un couvent à Budapest, où il est secouru par sœur Agatha et sa cohorte. Cela s’est également produit dans le roman, mais pas exactement dans les mêmes circonstances (c’est-à-dire que Jonathan Harker n’a pas été transformé en vampire).

La série Netflix documente visuellement la dépression mentale dont il a souffert dans le roman, et tout comme dans le roman, Mina Murray arrive pour le soigner avec les religieuses. Malheureusement, l’arrivée de Dracula réduit leur cérémonie de mariage et leur évasion à Londres.

5 CHANGÉ: LE CARACTÈRE RENFIELD

Tout en étant traité par des religieuses dans un couvent de Budapest, Jonathan Harker présente des signes d’hystérie mentale ainsi que de décomposition physique. Il s’affaiblit de jour en jour en raison de son alimentation par Dracula pour retrouver ses forces, et il a écrit des comptes de vouloir servir son “Lord” Dracula, qui est traditionnellement tombé au pitoyable personnage Renfield.

Le Renfield du roman était une personne folle enfermée dans un asile, qui se nourrissait de la “force vitale” des rats, des insectes et de tout ce sur quoi il pouvait mettre la main. Dans la série Netflix, Jonathan se comporte le plus comme Renfield jusqu’à sa mort, et dans le troisième épisode, un autre avocat est nommé Renfield, mais il n’a pas grand-chose à faire à part servir inexplicablement Dracula sans mentionner une seule fois qu’il souhaite être transformé en un vampire lui-même.

4 KEPT: TROPES CLASSIQUES VAMPIRE

Dracula de Bram Stoker est la raison pour laquelle nous connaissons les tropes de vampires les plus populaires. De Buffy the Vampire Slayer à True Blood, ces tropes ont été mentionnés à un moment ou à un autre pour décrire les faiblesses des vampires, et la série Netflix ne fait pas exception.

Le comte Dracula a une aversion pour la lumière du soleil, il ne supporte pas les miroirs (mais pas pour la raison que vous pourriez penser), il abhorre le signe de la croix (également pour une raison légèrement différente de celle expliquée par Stoker), et il doit être “invité” à le domicile d’une victime pour les tuer. La série touche même à ses compétences en nécromancie (communiquer avec les morts), un petit talent astucieux que d’autres itérations masquent parfois.

3 CHANGÉ: PERSPECTIVES D’ALIMENTATION DE DRACULA

Alors que Dracula se gorge de sang pour soutenir sa jeunesse, sa vigueur et ses pouvoirs, la série Netflix lui donne une autre raison plus importante. Alors que le roman répétait constamment “le sang est la vie”, la série Netflix donne un nouveau sens à “le sang c’est la vie”.

En se nourrissant de personnes particulières, Dracula acquiert «l’histoire» de leur vie. D’une certaine manière, ils «vivent» à travers lui. Il reprend même certains de leurs comportements. S’il se nourrit d’un homme venu d’Allemagne, il pourra parler couramment l’allemand, ce qui est certainement une astuce pratique.

2 GARDER: LA CAPACITÉ DE DRACULA À TRANSFORMER

Avec les effets visuels d’aujourd’hui, il est plus facile que jamais de montrer la grande variété de façons dont Dracula peut montrer sa puissance immortelle. Dans le roman, Dracula a toujours été aussi fort que “20 hommes” à son apogée, mais il pourrait également se transformer en loup, en essaim de chauves-souris ou en brume effrayante.

Dans la série Netflix, nous voyons Dracula se transformer en ces trois formes. Lorsqu’il est au couvent de Budapest, il est même capable de manifester une meute de loups pour déchirer les religieuses. Cependant, rien n’est aussi puissant que sa transformation en Claes Bang, car être un homme séduisant est son meilleur pari pour se nourrir.

1 MODIFIÉ: LA PÉRIODE DE TEMPS

De toute évidence, le plus grand changement du roman de Stoker à la série Netflix est le fait qu’à la fin du deuxième épisode, Dracula se déroule à l’ère moderne. Le cercueil de Dracula est au fond de la mer depuis plus de cent ans, et lorsqu’il sort des vagues, il est au 21e siècle.

Cela permet de faire des commentaires amusants sur quoi d’autre “suce la vie” de nous aujourd’hui. Comme il le découvre, le comte Dracula est loin d’être le pire des délinquants, car les médias sociaux, la technologie et nos habitudes sociales sont tous exposés. Cependant, les téléspectateurs trouveront choquant qu’il soit après une Lucy Westenra moderne et se battant avec un parent éloigné de sœur Agatha Van Helsing.

