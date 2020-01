5 choses sur le spin-off que nous ne pouvons pas attendre (& 5 nous avons peur)

La production d’une série centrée sur les personnages MCU Wanda Maximoff et Vision a été confirmée l’année dernière. Depuis lors, alors que Marvel a publié des détails sur la série, comme le décor et le casting, l’anticipation pour WandaVision n’a fait que croître. Maintenant que sa date de première a été reportée à 2020, la perspective de l’émission tant attendue a encore plus excité les fans.

D’un autre côté, il y a lieu de s’inquiéter. Après Avengers: Fin de partie et la conclusion de la saga Infinity, sans oublier d’être l’une des premières productions de la phase 4, est sans aucun doute une tâche ardue. Seul le temps nous dira si WandaVision est à la hauteur.

Dans cet esprit, voici les choses que nous attendons avec impatience et celles qui nous font peur.

10 peur: c’est un effort expérimental

Il ne fait aucun doute que Marvel Studios a produit la franchise la plus réussie de l’histoire cinématographique, alors quand le producteur de franchise et président de studio Kevin Feige dit que WandaVision “ne ressemblera à rien de ce que nous avons fait auparavant”, il provoque autant d’inquiétude que lui. excitation.

Il est clair que Marvel ne peut plus répéter les mêmes histoires, mais pourquoi bricoler la recette éprouvée du succès? Le cinéma et la télévision sont avant tout des efforts créatifs, mais surtout compte tenu de leurs plans visant à intégrer étroitement la série dans les films, il est compréhensible de se demander si les nouvelles histoires mettront en péril les réalisations du studio et les réceptions de leurs productions.

9 Je ne peux pas attendre: voir les caractères du titre

Il ne fait aucun doute que son incorporation de Wanda et Vision des Avengers est la principale raison derrière l’anticipation de cette série. L’émission ramènera Vision, qui a été tué dans Avengers: Infinity War, et il est sûr de dire que nous sommes ravis de voir comment il revient et d’en savoir plus sur son personnage. Mais ce qui est peut-être encore plus excitant, c’est de voir Wanda de nouveau en action et à la hauteur de l’identité de son homologue de la bande dessinée, Scarlet Witch.

Les deux personnages, bien que tous deux importants pour la façon dont l’histoire s’est déroulée, avaient des rôles qui semblaient plus petits que ceux de la plupart des autres Avengers de la saga Infinity, nous sommes donc ravis de voir WandaVision les mettre sous les projecteurs.

8 peur de: Disney + en tant que plate-forme

Décrit comme une sitcom, un film Marvel, WandaVision rejoint plusieurs autres émissions MCU qui feront leur première sur Disney +, qui arboreront toutes une toute nouvelle structure. Bien qu’il ne s’agisse pas de la première série Marvel à être produite, WandaVision est l’une des premières à avoir élu domicile sur Disney +, le service de streaming de la société qui a fait ses débuts en novembre dernier. Les émissions Netflix moins réussies de Marvel peuvent créer un précédent; d’autre part, l’expérience a peut-être été le moment propice à l’apprentissage pour réussir des œuvres comme WandaVision.

D’autres émissions Disney +, comme The Mandalorian, par exemple, ont déjà très bien fonctionné sur la plate-forme, mais cela reflétera-t-il ces prochaines séries Marvel? Les émissions apporteront-elles la même action et aventure à la franchise que les films? Les personnages que nous connaissons et aimons entretenir auront-ils la possibilité de déployer leurs ailes en tant que héros de premier plan?

7 Je ne peux pas attendre: voir les personnages de soutien

Wanda et Vision ne sont pas les seuls personnages que nous avons hâte de rattraper. Marvel a confirmé que Monica Rambeau, présentée à l’univers comme la fille du meilleur ami de Carol et collègue pilote de l’Air Force dans Captain Marvel, sera représentée dans la série par Teyonah Parris, mieux connue pour son apparition dans If Beale, nominé aux Oscars. La rue pouvait parler.

Kat Dennings reprendra son rôle de Thor Darcy Lewis, tandis que l’agent du FBI de Randall Park, Jimmy Woo de Ant-Man and the Wasp, reviendra également. Rassembler des personnages de 4 scénarios MCU différents est certainement amusant.

6 peur de: longueur limitée

La nouvelle plateforme de Marvel apporte une nouvelle structure. WandaVision durera 6 épisodes, chacun étant diffusé à une semaine d’intervalle, et s’étalerait sur 6 heures de temps d’écran total. Ce laps de temps est sûr de garder les choses courtes et douces, mais dans quelle mesure?

Est-ce que 60 minutes par semaine pendant 6 semaines seront suffisantes pour rassembler tous les coins du MCU que le spectacle touche, établir le rôle de la sorcière écarlate, mettre en place sa rentrée dans l’univers et remplir toutes les autres promesses qui ont été faites ? Nous sommes convaincus que Marvel peut y arriver, mais c’est sûr d’être une entreprise acharnée, néanmoins.

5 Je ne peux pas attendre: Contribution à l’univers

En tant que l’une des premières productions de la phase 4 du MCU, WandaVision, avec les autres spectacles Marvel à venir, se connectera non seulement aux films mais fournira les informations nécessaires pour comprendre l’histoire globale.

Plus précisément, WandaVision mènera à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Comme Wanda était censé être l’un des Avengers centraux dans les futurs travaux de MCU avant même que WandaVision ne soit une rumeur, nous sommes assez confiants que la série donnera lieu à un rôle plus important pour la sorcière écarlate.

4 Effrayé par: le nouveau cadre

Non seulement WandaVision trouve sa place sur une nouvelle plate-forme de streaming, mais les personnages se retrouveront également à une époque jamais vue auparavant dans le MCU: les années 1950. Comment ils y arrivent n’a pas encore été révélé, mais ce n’est pas tant le comment qui nous rend nerveux que le qui. Le MCU nous a emmenés dans les années 40 avec Captain America: The First Avenger, mais c’était il y a 9 ans. Le casting de soutien était, dirons-nous, moins coloré que celui de WandaVision devrait l’être.

Une programmation plus diversifiée est un énorme pas en avant pour la télévision, et bien que cette émission ne semble pas concerner la race, il y a au moins deux personnes de couleur, Monica Rambeau et Jimmy Woo, qui apparaîtront. Il essayait moins d’être non blanc dans les décors plus modernes où ces personnages avaient fait leurs débuts, mais dans les années 1950, le sujet sera presque incontournable. Cela soulève la question de savoir comment Marvel reconnaîtra les expériences des personnes de couleur dans l’histoire, le cas échéant.

3 Je ne peux pas attendre: le décor des années 50

En effet, l’une des choses qui nous a sur le fil est également ce qui nous passionne le plus. Après tout, nous arrivons à voir l’univers de Marvel à un moment que nous n’avons jamais vu auparavant (bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles le cadre des années 1950 pourrait être induit par les pouvoirs de flexion de la réalité de Wanda, donc ce que nous voyons dans WandaVision pourrait être différent de l’univers nous savons du tout).

Quoi qu’il en soit, l’affiche totalement Andy Park de WandaVision des années 50 révélée à l’Expo D23 l’année dernière révèle un couple classique avec des costumes caractéristiques de l’époque … avec quelques conseils à leur sorcière et alter ego Android.

2 peur de leur romance

Marvel a une longue histoire d’autonomisation des personnages féminins, mais Wanda ne serait pas la première à avoir sa valeur attachée à une relation avec un homme. Seule deuxième femme à avoir une place dans l’équipe des Avengers, sa romance avec Vision commence à se développer dans Captain America: Civil War et est devenue une histoire d’amour à part entière avec Infinity War.

La sorcière écarlate a clairement été un puissant allié des Avengers à part entière. Cependant, une série centrée sur le couple lui rendrait-elle la même justice tout en conservant l’une des romances les plus bien reçues du MCU?

1 Je ne peux pas attendre: une équipe de production diversifiée

Jac Schaeffer, qui était un écrivain contributeur pour Captain Marvel et qui a écrit le scénario de Black Widow, a été nommé showrunner de WandaVision. Au cours des années que nous avons suivies, Schaeffer a exprimé sa forte conviction quant à l’importance des diverses salles d’écrivains, selon lesquelles les perspectives des femmes et des personnes de couleur créent de meilleures histoires, ce qui apaise définitivement nos préoccupations concernant le cadre des années 1950.

Selon Schaeffer, 4 des 8 écrivains qu’elle a embauchés pour WandaVision sont des femmes, et la majorité de l’équipe de production globale de l’émission est féminine. Voir ce genre d’équipe travailler sur une émission comme WandaVision nous rend non seulement enthousiasmés par la série, mais confiants que Marvel suit les exigences changeantes de l’époque et ce que plusieurs grands films ont déjà embrassé: la diversité, derrière et devant de la caméra, conduit à une meilleure production.

