5 conseils pour les PME: gérer son argent en temps de crise

C’est une période difficile pour tout le monde, mais pour les indépendants, les commerçants indépendants et les propriétaires de petites entreprises, c’est particulièrement difficile. Les plans que les entreprises auraient pu avoir pour l’année à venir ont dû changer rapidement au cours des dernières semaines. Au lieu de cela, les processus qui auraient pu prendre des mois ou des années à mettre en œuvre ont dû prendre des jours et des semaines.

Bien sûr, le gouvernement britannique fait beaucoup pour essayer d’aider les indépendants, les commerçants indépendants et les PME à traverser cette période difficile. Ceci est particulièrement important car 99% des entreprises au Royaume-Uni sont identifiées comme des PME et doivent trouver un moyen de garder les lumières allumées. Mais avec autant d’informations qui circulent, il peut être difficile de trouver ce qui est nécessaire.

Voici cinq conseils pour vous aider à gérer vos finances pendant cette crise. La pièce examine la poursuite des factures, la mise en ligne et l’essai de planifier l’avenir des entreprises, avec quelques conseils supplémentaires du gouvernement.

Gérer ses finances en ces temps incertains

Nous nous trouvons tous dans une situation en évolution rapide. Il est difficile pour les entreprises d’essayer de planifier à long terme. Au contraire, chaque jour apporte une nouvelle tournure à une situation difficile. Mais il y a de l’aide à obtenir. Le gouvernement a mis en place des plans pour aider les PME à traverser cette période.

Ceux-ci inclus:

● Subvention aux petites entreprises de 10 000 £ pour toutes les entreprises bénéficiant d’un allégement tarifaire pour les petites entreprises ou d’un allégement tarifaire rural

● Subvention de 25 000 £ pour les commerces de détail, l’hôtellerie et les loisirs avec des biens d’une valeur imposable comprise entre 15 001 £ et 51 000 £

● Le Coronavirus Business Interruption Loan Scheme offrant des prêts pouvant atteindre 5 millions de livres sterling aux PME par le biais de la British Business Bank, qui sont garantis par le gouvernement

● Une nouvelle facilité de prêt de la Banque d’Angleterre pour aider à soutenir la liquidité des grandes entreprises, en les aidant à réduire les perturbations des coronavirus dans leurs flux de trésorerie grâce à des prêts

● Le HMRC Time To Pay Scheme, qui retarde le paiement des impôts

Il est important de consulter la page du gouvernement Covid-19 sur le soutien aux PME pour savoir comment postuler à ces différentes subventions et aides.

Chasse aux factures

Rester au top de vos factures va être crucial. Avec l’incertitude de COVID-19, les flux de trésorerie sont plus importants que jamais. Mais avec autant de fournisseurs connaissant également une pénurie soudaine de travail, ils pourraient avoir du mal à payer les factures à temps.

Si vos clients ou fournisseurs se trouvent dans des secteurs fortement touchés par le coronavirus, vous devez les contacter dès que possible pour non seulement leur rappeler leurs factures en souffrance, mais aussi pour discuter des plans de paiement et du moment où ils pourraient payer. Cela vous aidera à comprendre à quoi ressembleront vos finances entrantes et le nombre de paiements en retard dont vous devez tenir compte.

N’ayez pas peur de rappeler aux clients les paiements à venir. Cela pourrait être fait par:

● Envoi d’un e-mail une semaine avant l’échéance de la facture, puis à nouveau 24 heures avant. Cela leur donne également la possibilité de vous faire savoir s’ils vont manquer le paiement, afin que vous puissiez travailler sur un plan pour atténuer ces pertes

● Si vous utilisez des outils de comptabilité, vous pouvez configurer des rappels de factures automatiques à envoyer à ces clients

N’oubliez pas cependant que nous traversons tous une période difficile et que la touche personnelle peut aller très loin. Si un paiement a été manqué, appelez-le dès que possible pour voir ce qui peut être fait.

Utiliser le temps libre pour planifier l’avenir de votre entreprise

Cela peut sembler une tâche impossible en ce moment. Mais il viendra un moment où nous nous retrouverons de l’autre côté de cette crise et que nous pourrons revenir à la normale. Lorsque vous planifiez votre avenir, n’oubliez pas qu’il existe des programmes gouvernementaux pour vous aider à surmonter cette période difficile.

Même en cas de crise, la planification commerciale continue signifie que vous pouvez surveiller et ajuster vos objectifs commerciaux en conséquence. Cela peut ensuite être utilisé comme un outil pour identifier où l’entreprise est maintenant et dans quelle direction vous voulez la prendre; ainsi que la façon dont vous y arrivez.

Essayez d’adapter un cycle de planification d’entreprise continu et régulier qui maintient le plan à jour. Cela devrait inclure des réunions régulières de planification d’entreprise auxquelles participent des personnes clés de l’entreprise.

Si votre entreprise a besoin d’un soutien financier à court terme, assurez-vous de consulter le prêt gouvernemental Coronavirus pour interruption d’activité pour vous aider à court terme. IPSE – l’association pour les professionnels indépendants et indépendants – a également de bonnes informations sur la façon de développer votre entreprise.

Déplacer votre entreprise en ligne

Quand il s’agit de déplacer une entreprise en ligne, il y a des règles d’or que vous devez avoir en place. Tout d’abord, vous devez avoir un site Web à jour. Les clients veulent pouvoir visiter votre page et savoir ce que vous proposez et quels changements ils peuvent attendre du service régulier.

Dans cet esprit, vous devez également élaborer un plan de maintenance. Les prix et descriptions devront être ajoutés et mis à jour, les anciennes informations supprimées et les nouvelles informations mises à leur place. Assurez-vous de configurer des intervalles réguliers pour les contrôles et la maintenance du site Web.

Les médias sociaux sont également un excellent moyen de mettre votre entreprise en ligne et d’atteindre votre public cible! Mais toutes les plateformes ne conviendront pas à votre entreprise. Un point de départ serait de regarder sur quelles plateformes se trouvent vos concurrents et comment ils commercialisent leur audience. Assurez-vous de lire sur chaque plate-forme et ses capacités avant de dépenser de l’argent.

Célébrer les petites victoires

Il est important de toujours célébrer les petites victoires. Et jamais plus que lors d’une crise. En tant qu’entreprise, assurez-vous de toucher la base avec vos employés, de les aider à se sentir en sécurité et de trouver les petites victoires au quotidien pour célébrer. Cependant, pour s’assurer que toutes les petites victoires peuvent continuer d’être célébrées, le gouvernement s’est engagé à aider les employés autant que possible.

Il existe deux régimes qui peuvent vous aider ici: le programme de rétention d’emploi et le prêt pour interruption d’activité de Coronavirus. Tu devras:

● Désignez les employés concernés comme “travailleurs en congé” et informez vos employés de ce changement. A noter que le changement de statut des salariés reste soumis au droit du travail en vigueur et peut faire l’objet de négociations

● Soumettre des informations à HMRC sur les employés qui ont été mis en congé et leurs gains via un nouveau portail en ligne. Le HMRC remboursera 80% des coûts salariaux des travailleurs en congé, jusqu’à un plafond de 2 500 £ par mois

Ce n’est pas facile à faire, mais garder le moral et s’assurer que tous les événements positifs sont applaudis peut aller très loin. Mais n’oubliez pas vos clients. Beaucoup auront dû changer radicalement leurs routines quotidiennes, et comprendre que vous êtes là pour eux pendant la crise peut fidéliser la marque bien après la fin de celle-ci.

C’est une période difficile pour tout le monde, mais il existe des programmes pour aider les PME à traverser la tempête. Les forfaits soutenus par le gouvernement sont là pour vous aider, ainsi que des conseils pratiques sur la façon de gérer vos finances et de planifier la croissance future de votre entreprise.

Antti-Jussi Suominen est PDG de Holvi