5 coques iPhone 11 Pro que vous pouvez obtenir sur Amazon pour moins de 15 $ chacune – .

L’iPhone 11 Pro est vraiment un superbe smartphone, n’est-ce pas? Bien sûr, Apple a introduit le design pour la première fois en 2017, mais la société a fait un excellent travail pour le raffiner en cours de route. L’avant et l’arrière en verre prennent en sandwich un cadre en acier inoxydable qui est au-dessus de tout ce que vous trouverez de nos jours sur un téléphone Android. Et cet appareil photo à triple objectif dont tout le monde s’est plaint l’année dernière quand ils l’ont vu dans des fuites est maintenant la nouvelle norme. C’est un magnifique smartphone en effet… et si vous voulez le garder ainsi, vous feriez mieux de vous procurer un sacré bon étui pour le protéger. Heureusement pour vous, Amazon a tellement de coques iPhone 11 Pro les plus vendues qui sont beaucoup plus abordables que vous ne le pensez. Ci-dessous, vous trouverez 11 superbes étuis qui protégeront tous votre nouvel iPhone 11 Pro brillant, et chacun coûte 15 $ ou moins.

Coque Slim Smartish pour iPhone 11 Pro – Kung Fu Grip

【Texture super adhérente】 Juste la bonne quantité d’adhérence… Moins de gouttes de toilette!

【Construction ultra-légère et durable】 Mince et protégé? Il doit avoir un coach de vie

【Coins de protection pour poches d’air】 Pensez aux airbags pour votre iPhone

【Compatible avec la charge sans fil】 Charge à travers le boîtier. Nikola Tesla a approuvé!

【Subtil et élégant】 Alors débonnaire, vous savez à peine qu’il est là

Coque Syncwire Ultra Hybrid pour iPhone 11 Pro

Technologie hybride: faite d’un pare-chocs en TPU avec un dos PC durable

Chargement sans fil et protecteur d’écran: fonctionnent parfaitement avec les chargeurs sans fil. Convient à la plupart des protecteurs d’écran 2. 5D et 3D tiers.

Crystal Cear: un matériau transparent et impeccable vous permet de profiter du look de l’iPhone 11 Pro tout en offrant une protection supplémentaire.

Protection de l’appareil photo et de l’écran: les lunettes surélevées soulèvent l’écran et l’appareil photo des surfaces planes

Support Premium: Support Premium sans aucun autre coût nécessaire. Service client rapide et facilement accessible pour résoudre vos problèmes dans les 24 heures.

Étui en silicone liquide AOWIN pour iPhone 11 Pro

【Antichoc et protection intégrale du corps】 Fabriqué en caoutchouc de silicone de haute qualité, cet étui pour téléphone peut atténuer efficacement les chocs et offrir une protection complète du corps pour l’iphone 11 Pro

【Prise en charge de la charge sans fil case Un étui en silicone de 5,8 pouces pour iphone 11 Pro adopte un design ultra-mince qui rend la charge sans fil possible sans retirer l’étui; offrant une grande protection à votre téléphone sans ajouter de volume

【Antidérapant et facile à nettoyer】 Le silicone de qualité supérieure peut fournir une certaine quantité de friction qui peut empêcher le téléphone intelligent de glisser des mains ou de tomber des tables tout en offrant une sensation de prise douce et soyeuse; La poussière et la saleté peuvent être facilement essuyées en utilisant un chiffon humide

Protection Protection de l’appareil photo et de l’écran】 Cette coque de téléphone adopte une conception à bord surélevé autour de la caméra et du cadre de l’écran, ce qui peut empêcher efficacement l’éclatement ou la fissuration

【Service de garantie】 nous offrons une garantie de remplacement de 12 mois pour tout problème de qualité; contactez-nous à us-service@outlook.com si vous avez besoin d’aide de notre part

Coque Spigen Thin Fit Classic (Ver.2) Apple iPhone 11 Pro

Le PC résistant aux rayures maintient le téléphone léger et convivial

Prend en charge les supports magnétiques pour voiture avec son emplacement compatible QNMP

Corps de type divisé conçu avec précision avec des découpes sans couture et des boutons réactifs

Le revêtement SF souple ajoute de l’adhérence à l’étui pour plus de commodité

Coque iPhone 11 Pro Compatible avec Apple iPhone 11 Pro

Coque Ringke Fusion No-Smudge Matte pour iPhone 11 Pro

Le TPU flexible et le PC au fini soyeux et lisse sont anti-empreintes digitales et empêchent les taches grasses et les marques sales.

Le dos PC semi-transparent givré offre une sensation de douceur et de douceur et offre une excellente collaboration et texture pour iPhone 11 Pro.

La glisse facile et la texture douce sont une protection parfaite pour le dos en verre mat de l’iPhone.

Fixez votre appareil avec un trou de lanière Quikcatch intégré pour fixer des sangles de poignet ou des sangles de cou.

Compatible avec la plupart des protecteurs d’écran et Ringke Dual Easy Film. / Prend en charge le chargeur sans fil.

