5 couples parfaits ensemble (& 5 qui n'ont aucun sens)

Brooklyn Nine-Nine est l'une des sitcoms les plus inventives et divertissantes de ces dernières années. Il a un sens de l'humour unique et, grâce à son casting original et adorable, il est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Annulé à l'origine par Fox après sa 5e saison, NBC a relancé l'émission pour la saison 6 et a commandé deux autres saisons.

C'est un exploit incroyable, mais cela prouve à quel point le spectacle est aimé. Cela est en partie dû à la capacité de la série à présenter certaines des meilleures relations à la télévision, chaque personnage principal ayant sa propre chance de briller. Cependant, il y a d'autres couples sur B99 qui n'ont pas eu autant de succès.

10 pires – Amy et Teddy

À première vue, on pourrait penser que ces deux-là seraient parfaits ensemble. Ils sont tous deux très concentrés sur leur travail et ils sont fiers d'être extrêmement bien organisés, ce qui signifie qu'ils sont souvent excités par des choses que d'autres trouveraient ennuyeuses. Cependant, il s'avère que Teddy était trop ennuyeux même pour Amy Santiago.

Le couple a eu une bonne course, car ils sont sortis exclusivement pendant environ 6 mois, mais finalement, Amy s'est lassée de la relation et a prévu de la rompre avec Teddy. Cependant, Jake a rendu les choses beaucoup plus gênantes en invitant Amy et Teddy à la retraite d'un couple. Cette relation était assez docile, mais elle a permis à Jake et Amy de se rapprocher.

9 meilleurs – Hitchcock et Scully

Donc, ces deux-là ne sont pas dans une relation, mais à toutes fins utiles, ils forment un tel couple. Ils partagent les mêmes goûts et intérêts, et ils ne sont jamais vus éloignés les uns des autres, même pendant une seconde. Leur amour de la nourriture est ce qui les unit, et c'est aussi l'une des choses qui les rend étrangement adorables.

Certes, ce ne sont pas de très bons officiers de police, car ils restent principalement à leur bureau pendant la plupart des épisodes et se révèlent souvent extrêmement incompétents. Cependant, la série a déclaré officiellement qu'ils sont en fait incroyablement bons pour remplir les documents lorsqu'ils peuvent être dérangés. Leurs ébats en couple cependant, c'est pourquoi les fans se souviennent de eux.

8 Pire – Jake et Sophia

La relation de Jake et Sophia était au mieux compliquée. Ils sont sortis ensemble et ont vraiment apprécié la compagnie de l'autre. Ils avaient des intérêts similaires et ils semblaient parfaits l'un pour l'autre. Cependant, il a été révélé plus tard dans l'épisode que Sophia était avocate. Dans le monde de Brooklyn Nine-Nine, les flics et les avocats sont des ennemis acharnés.

Après une affaire judiciaire particulièrement brutale et hilarante (que Sophia a gagnée), Jake a demandé à contrecœur Sophia de sortir, ce qu'elle a accepté. Cependant, leur relation a toujours été fragile et les téléspectateurs savaient que cela ne durerait pas, c'est peut-être pourquoi ils n'ont jamais vraiment acheté Jake et Sophia en couple.

7 meilleurs – boyle et genevieve

Bien que ce couple ne soit pas souvent vu à l'écran ensemble, leur présence se fait souvent sentir dans la plupart des saisons. Ils se sont rencontrés pour la première fois au palais de justice, où ils ont commencé à parler et ont réalisé qu'ils avaient tous les deux beaucoup en commun. Malheureusement, lorsque Boyle est allée chercher son numéro, Geneviève venait d'être arrêtée pour avoir volé une œuvre d'art inestimable.

Heureusement pour elle et Boyle, elle était encadrée et les deux étaient donc libres de commencer une relation ensemble. Geneviève était tout ce que Boyle avait toujours voulu et ils ont même commencé à fonder leur propre famille, adoptant finalement un jeune garçon appelé Nikolaj, que Boyle adore absolument.

6 Pire – Rosa et Marcus

Certes, Rosa et Marcus étaient assez adorables ensemble et c'était agréable de voir et de côté différent de Rosa, qui est généralement très impassible et secrète. Grâce à Marcus, les téléspectateurs ont vu Rosa s'ouvrir et même sourire de temps en temps. Cependant, cette relation présente encore de nombreux inconvénients.

Rosa n'est pas exactement la personne la plus ouverte et la plus émotive de la sitcom. En fait, elle est connue pour mentir à ses collègues et amis au sujet de multiples aspects de sa vie privée. En revanche, Marcus est incroyablement heureux et souriant et, surtout, incroyablement émotionnel. Au début, cela a aidé Rosa à sortir plus de sa coquille, mais finalement, c'est devenu trop pour elle et ils se sont séparés.

5 meilleurs – Terry et Sharon

Comme Charles et Geneviève, ces deux-là ne sont pas souvent vus ensemble à l'écran, ce qui ferait douter les téléspectateurs de la validité de leur relation. Cependant, de la façon dont Terry parle de sa femme et des apparitions passées de Sharon dans la série, il est clair que ce couple s'adore absolument.

Lors de leur premier rendez-vous, ils ont parlé exclusivement de Meatloaf (le chanteur) et finalement ils se sont mariés et ont dû jumeler des filles, Cagney et Lacey. C'est la naissance de ses filles qui a rendu Terry réticent à retourner sur le terrain, mais il a finalement surmonté cela, avec le soutien de sa femme aimante. Ils peuvent parfois discuter mais vraiment, ce couple a été construit pour durer.

4 pires – Charles et Gina

Ces deux-là n'ont jamais progressé au-delà d'une relation sexuelle et, pour être honnête, c'était drôle de voir ce couple dormir ensemble pendant la deuxième saison de l'émission. Cependant, il n'y avait aucun intérêt réel à cette relation, à part le choc initial de les voir ensemble au lit et de les regarder maladroitement autour de leurs collègues.

Gina et Boyle étaient des opposés polaires complets, et cela faisait partie de la blague. Cependant, cela a parfois rendu leur relation un peu inconfortable. La naïveté et l'innocence de Boyle l'ont fait ressembler à un jeune enfant, ce qui a heurté l'attitude de Gina. Gina avait fondamentalement honte de toute leur relation, et mettait constamment Boyle à terre chaque fois qu'elle en avait l'occasion.

3 meilleurs – Jake et Amy

C'est probablement la relation principale de Brooklyn Nine-Nine, et à juste titre. Il était clair que Jake et Amy étaient attirés l'un vers l'autre dès leur apparition dans le pilote, mais aucun d'eux n'était prêt à l'admettre. Cependant, au cours de la première saison, Jake s'est rendu compte qu'il avait le béguin pour Amy.

Les deux détectives étaient complètement opposés l'un à l'autre, Jake étant insouciant et stupide, et Amy obsédée par les détails et un monstre de contrôle. Cependant, ils se sont magnifiquement complétés et se sont finalement réunis dans la saison 2. Ils se sont mariés lors de la finale de la saison 5 et ont même eu des discussions sur d'éventuels enfants.

2 pires – Rosa et Pimento

Adrian Pimento a été présenté pour la première fois dans la saison 3 en tant que flic infiltré qui venait de sortir de sa dernière mission, qui avait duré 12 ans. Pimento a été émotionnellement marquée par cette expérience et se trouvait dans un endroit très sombre, ce qui a attiré Rosa. Ils ont ensuite entamé une relation très étrange et très sensuelle.

Malheureusement, en tant que personnage, Pimento était tout simplement trop fou, même pour le 99e quartier. Son comportement violent et sa personnalité contrôlante étaient censés être drôles mais semblaient juste inconfortables et irritants. Il a également détourné les projecteurs du casting principal. Nous aimons Rosa mais elle mérite d'être avec quelqu'un qui ne nous dérange pas.

1 meilleur – Holt et Kevin

Raymond et Kevin sont de tels objectifs de couple, c'est en fait fou. Il est également extrêmement rafraîchissant d'avoir un personnage principal gay dans une émission de télévision grand public, ce qui est malheureusement encore une rareté même en 2019. Cependant, ce couple a beaucoup plus à offrir, à part le fait que Kevin et Holt sont tous deux des hommes .

Ils se soutiennent tellement les uns les autres et se respectent profondément. Ils partagent également des blagues à l'intérieur avec l'autre que personne d'autre ne peut comprendre, en raison de leur sens de l'humour unique partagé. Kevin fait ressortir le côté plus doux de Holt, qui est adorable à voir et tous les épisodes qui se concentrent sur cette relation seront de haute qualité.

