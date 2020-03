5 éléments essentiels que vous devriez vous approvisionner pendant que vous le pouvez – .

La panique des coronavirus a atteint de nouveaux sommets cette semaine alors que les gens du monde entier regardent la crise se dérouler en Italie.

Malgré les avertissements répétés d’experts, de nombreuses personnes pensent toujours que la panique est exagérée et ne prennent pas les précautions appropriées, ce qui devrait accélérer la propagation de COVID-19.

Cela conduit à encore plus de panique chez les personnes qui reconnaissent la nécessité de se préparer, ce qui signifie qu’elles achètent de nombreux produits comme du savon pour les mains, du papier toilette et des serviettes en papier afin de les stocker. Maintenant, d’autres personnes sont obligées de prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer d’avoir en main des produits essentiels



À ce stade, il ne fait aucun doute que le nouveau coronavirus commencera à se propager de façon incontrôlable aux États-Unis. L’épidémie de COVID-19 qui a commencé à Wuhan, en Chine, continue de se manifester dans de plus en plus de régions du pays, et ce ne sont pas seulement les habitants des grandes villes qui doivent s’inquiéter. En fait, il semble que de nouveaux cas confirmés apparaissent aussi rapidement dans les banlieues que dans les grandes villes.

Maintenant, il ne fait aucun doute que les gens vont trop loin en se précipitant dans leurs épiceries locales et en ramassant les étagères de choses comme du papier toilette, des serviettes en papier, du savon pour les mains et même des médicaments en vente libre courants.

Il y a deux raisons pour lesquelles vous devriez essayer de vous approvisionner en ce moment, et la tendance des gens à paniquer et à acheter de manière excessive, comme mentionné ci-dessus, en est une. En termes simples, les articles ménagers courants peuvent ne pas être là lorsque vous en avez besoin, car de nombreux magasins locaux ont du mal à les garder en stock. Mais il y a aussi une autre raison: les choses vont empirer avant de s’améliorer. Le coronavirus COVID-19 continuera de se propager, et plus vous en stockez maintenant, moins vous devrez sortir pour plus tard.

Dans cet esprit, il y a quelques choses que vous devriez penser à charger maintenant, pendant que vous le pouvez. Et la toute première chose sur la liste est le savon pour les mains, et des dizaines d’options populaires sont toujours disponibles à l’achat sur Amazon. Purell va être impossible à trouver pendant longtemps et en plus, le savon pour les mains et l’eau chaude fonctionnent de toute façon mieux. Assurez-vous de vous laver soigneusement les mains (chantez joyeux anniversaire dans votre tête deux fois si vous vous demandez combien de temps vous devez continuer à frotter) et n’oubliez pas d’acheter simplement du savon pour les mains normal, pas un savon antibactérien.

Ensuite, assurez-vous de faire le plein d’eau en bouteille. Nous ne sommes pas au bord d’une apocalypse zombie et les systèmes d’égouts ne vont pas s’effondrer. Pourtant, personne ne veut boire de l’eau du robinet et l’eau en bouteille est toujours parmi les premières choses à vendre quand les gens commencent à paniquer. Et n’oublions pas que trimballer toutes ces bouteilles à la maison au supermarché est une douleur dans le cul! Achetez-en plutôt sur Amazon, où vous trouverez de toute façon des prix plus bas.

Tout et n’importe quoi contenant de l’eau de Javel se vendra aussi, et les nettoyants à l’eau de Javel sont déjà très difficiles à trouver dans de nombreuses régions des États-Unis. Vous pourriez aussi bien prendre du détergent à lessive et du savon à vaisselle pendant que vous y êtes.

Ensuite, et nous ne pouvons pas insister assez sur celui-ci, vous devriez vraiment penser à faire le plein et à tous les médicaments et produits de santé dont vous pourriez avoir besoin. Obtenez un approvisionnement supplémentaire de 30 jours de tous les médicaments sur ordonnance que vous pourriez prendre, et vous pouvez prendre soin de tout le reste sur Amazon, comme Advil, Tylenol, Nyquil, Dayquil, antiacides, et plus encore. La dernière chose que vous voulez, c’est d’être malade avec quelque chose qui n’est pas lié à COVID-19 et de ne pas avoir les médicaments dont vous avez besoin.

Enfin et surtout, gardez un œil sur la page du papier toilette d’Amazon. Les choses reviennent constamment en stock et si vous sortez maintenant, vous constaterez que le papier toilette n’est pas facile à trouver. Faites le plein de TP pendant que vous le pouvez.

