5 émissions à regarder sur Sky Comedy

Sky Comedy a été lancé lundi dernier au Royaume-Uni, et cela vaut la peine de vérifier si vous vous considérez un peu snob de comédie. En plus de la diffusion régulière par la chaîne principale de grandes sitcoms américaines de l’ère moderne, il en résulte une charge utile de contenu comique formidable ajoutée à Sky on-demand et Now TV.

C’est moins le genre d’endroit où vous regarderiez des bêtises plus larges comme Two and a Half Men, et plus quelque part où vous verriez des émissions de HBO comme Veep ou Ballers. Sky Comedy est disponible sur le canal 113 ou 121/122 sur Virgin Media. Si vous diffusez à la place, le tri par chaîne est le meilleur moyen d’obtenir un aperçu de tout ce qui s’y trouve.

Il y a de vrais points forts en dehors des sitcoms traditionnels: deux spéciaux classiques de Chris Rock sont là-bas, tous deux plus drôles que son dernier effort Netflix. Les deux saisons de Flight of the Conchords sont disponibles en streaming, ainsi que le spécial en direct le plus récent du groupe. Toutes les émissions ne sont pas gagnantes – nous ne sommes pas vraiment d’humeur à regarder Entourage en 2020 – mais tout le monde trouvera quelque chose à regarder.

Ci-dessous, nous avons sélectionné cinq des faits saillants que nous pensons que vous apprécierez.

Les pierres précieuses justes

(Crédit d’image: Sky)

Les fans de sitcom connaissent probablement la lignée de comédies HBO de Danny McBride et Jody Hill, qui a commencé avec Eastbound et Down et s’est poursuivie avec les vice-directeurs de la sitcom de l’école sombre. Cette dernière émission parle d’une riche famille de télévangélistes avec beaucoup de squelettes dans leur placard. Il co-met en vedette John Goodman et Walton Goggins, et le style de la comédie est similaire: blagues sombres, humour grossier et accents du Sud.

L’émission est diffusée tous les mercredis sur Sky Comedy (à partir de ce soir à 21 heures) comme l’une des premières exclusivités majeures de la chaîne, et vous pouvez également la diffuser sur Sky et Now TV. Il a déjà été renouvelé pour une deuxième saison par HBO – il a fait ses débuts l’été dernier aux États-Unis.

AP Bio

(Crédit d’image: Sky)

AP Bio parle d’un professeur de Harvard (Always Sunny’s Glenn Howerton) qui a été forcé d’enseigner la matière titulaire au lycée local de la ville natale de sa mère décédée. Au lieu de faire cela, cependant, il manipule ses élèves pour se venger de son ancien rival.

C’est un peu plus méchant que la plupart des sitcoms américaines du moment, comme Brooklyn Nine Nine, et se sent plus en phase avec des émissions comme Community d’il y a dix ans. Les 13 épisodes de la première saison sont disponibles en streaming sur Sky et Now TV, et il a été renouvelé pour une troisième saison aux États-Unis.

Calme ton enthousiasme

(Crédit d’image: Sky)

D’une manière ou d’une autre, Curb Your Enthusiasm aura 20 ans en octobre, et au cours de ces deux décennies, nous avons eu 10 saisons des situations sociales désastreuses et maladroites de Larry David. Les saisons suivantes ont été rendues plus irrégulières, car David semble revenir à Curb quand il a de nouvelles idées pour la série, mais c’est toujours aussi drôle. La saison 10 est diffusée tous les mardis sur Sky Comedy, mais vous pouvez également la diffuser sur Sky et Now TV si vous n’avez pas envie de syntoniser en direct.

30 Rock

(Crédit d’image: Sky)

Cette sitcom NBC classique sur le drame chaotique en coulisse d’un sketch sketch n’a jamais eu de véritable domicile au Royaume-Uni pendant ses sept saisons de 2006 à 2013, mais maintenant l’émission est diffusée quotidiennement sur Sky Comedy. Il a toujours l’écriture de blagues la plus nette de toutes les sitcom de sa génération, même si son apogée arrive tôt dans ses deuxième et troisième saisons.

Si vous n’avez pas envie de regarder en direct, vous pouvez également tout diffuser sur Now TV et Sky jusqu’au 31 mars. À 20 minutes d’un épisode, vous pouvez très facilement parcourir des saisons entières en un week-end.

Parcs et loisirs

(Crédit d’image: Sky)

La combinaison de 30 Rock et Parks and Rec étoffe le programme de jour de Sky Comedy, et c’est un joli contraste avec le fait de voir Friends, How I Met Your Mother et The Big Bang Theory occupant les ondes britanniques. Parks and Rec est issu de la même génération de sitcom NBC que The Office and Community, et il s’agit du département des parcs d’une ville fictive de l’Indiana. C’est essentiellement un point de départ pour les blagues sur les petites villes américaines et les divers excentriques qui vivent dans ce monde.

Parks and Rec a fini par être une rampe de lancement pour de nombreux acteurs de comédie majeurs au cours des dix dernières années, d’Amy Poehler à Rashida Jones et, bien sûr, Chris Pratt.