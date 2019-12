5 émissions de jeu à Nickelodeon qui ont besoin d'un retour (et 5 qui sont probablement mieux laissées dans le passé)

L'un des réseaux originaux conçus pour les enfants, Nickelodeon est devenu emblématique pour sa programmation colorée que les jeunes regardent encore aujourd'hui, en plus d'être un havre de nostalgie pour les adultes qui regardent à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Le réseau a récemment exploité cette nostalgie croissante en diffusant des rediffusions de certains de leurs Nicktoons classiques sur NickSplat, en plus de redémarrer leur jeu télévisé emblématique, Double Dare.

Cela nous amène à nous demander – quels autres jeux vidéo plus anciens, auparavant abandonnés, pourraient bénéficier du redémarrage moderne? Les options ne manquent pas, et compte tenu de la technologie plus sophistiquée et du 4k fastueux de l'ère actuelle, certains de ces spectacles seraient sûrement améliorés ou rendus plus agréables s'ils étaient dotés d'une couche de peinture moderne.

Avec cette liste, nous nous aventurerons dans le temps en examinant 5 jeux de Nick qui pourraient utiliser un retour semblable à Double Dare, ainsi que 5 qui sont probablement mieux conservés dans les pages de l'histoire de Nickelodeon.

10 LAISSER: Slime Time Live!

La chose la plus intéressante que l'on puisse dire à propos de cette émission de Nick au début des années 2000, c'est qu'elle détient le record du monde Guinness du plus grand nombre de personnes piétinées en trois minutes et du plus grand nombre de personnes amincies – si pour une raison quelconque vous étiez intéressé par cette information.

Fondamentalement, ce spectacle affronte un grand nombre des tropes de Nick à un degré absurde dans un cadre extérieur – les enfants participant à divers jeux et défis aléatoires, conduisant souvent à un désordre excessif avec de la boue et des tartes. Cela serait mélangé avec des candidats qui participeraient par téléphone. Le concept de jeux en direct par téléphone a peut-être été cool en 2000, mais pourrait se révéler un peu boiteux et daté de nos jours.

9 COMEBACK: Nickelodeon Robot Wars

Bien sûr, on pourrait dire que cette compétition d'arène est assez similaire au programme Battlebots, en plus de l'émission de télévision britannique également appelée Robot Wars. Pourtant, la création de concepts et la lutte contre les robots ont tendance à être un motif plus attrayant de toute façon pour le jeune public.

Une version enfant de Battlebots pourrait s'avérer une montre divertissante pour les enfants qui aiment la construction et l'ingénierie, ainsi que pour ceux qui aiment simplement regarder un combat compétitif et sûr passionnant. Cette émission de 2002 a été ridiculement de courte durée, ne durant que 8 épisodes. Il pourrait certainement utiliser une autre chance – peut-être avec une touche de style Nick brevetée comme l'ajout de boue comme un danger d'arène.

8 CONGÉ: Sortez d'ici!

Il y a une raison pour laquelle même de nombreux enfants des années 90 n'ont pas entendu parler de ce jeu télévisé plutôt obscur. Ce n'était tout simplement pas trop divertissant, drôle ou mémorable. D'une part, vous aviez le même, et supérieur Que feriez-vous? et Double Dare qui est sorti à la même époque. En plus de cela, la prémisse a réussi à être assez simple d'une part – avec seulement deux équipes qui affronteraient des défis différents.

En même temps, le spectacle était partout, avec des événements aléatoires, des anecdotes et des jeux qui ressemblaient à plusieurs spectacles fusionnés en un programme alambiqué. Alors que l'idée d'avoir un public entier de deux équipes face à face était quelque peu soignée, son exécution était quelque peu étrange et laissait un peu à désirer.

7 COMEBACK: BrainSurge

Prenant sa place en tant que jeu télévisé Nick le plus moderne figurant sur notre liste, ce puzzle coloré basé sur des éléments visuels s'est terminé trop tôt lorsqu'il a été annulé en 2011. L'animateur Jeff Sutphen a décidé de continuer à participer au redémarrage de Figure It Out, et le reste était de l'histoire – y compris ce spectacle.

C'est dommage car c'était l'une des émissions de jeu les plus créatives que le studio ait conçues, au moins pendant les années 2000. Compte tenu de la composante visuelle et technique majeure de BrainSurge, une refonte plus moderne constituerait certainement une montre amusante, compte tenu des progrès de la qualité d'image et des effets numériques ces dernières années.

6 CONGÉ: Que feriez-vous?

Oui, d'une part, un redémarrage de cette émission Nick peu connue du début des années 90 en perturberait probablement beaucoup, étant donné que nous avons une émission de jeu sur le thème des adultes du même nom, diffusée sur ABC. Pourtant, même si ce jeu de situation adapté aux enfants présente un tas de défis loufoques et de gâchis dont les enfants bénéficient, cette prémisse n'a pas trop bien vieilli.

Le réglage de l'audience en studio et l'abondance de mincir et de lancer de tarte ont été détruits à ce stade, et les éléments de "caméra candide" avec lesquels cette émission a tourné ne sont plus nouveaux comme ils l'étaient en 1991.

5 COMEBACK: GUTS

À une époque où les spectacles populaires tournaient autour des compétitions par équipe et des défis physiques, ce spectacle sportif épique, GUTS, s'intégrerait parfaitement et divertirait sans aucun doute les enfants aujourd'hui. Même pour son époque, cette compétition sportive était amusante et excitante à regarder, avec son éventail d'événements passionnants qui allaient des sports de piscine à l'escalade.

Une version remaniée présentant de nouveaux événements et une montagne d'obstacles Crag plus grande et plus élaborée serait une explosion à regarder et pourrait attirer les jeunes fans ainsi que les téléspectateurs plus âgés qui cherchent à se prélasser dans la nostalgie de Super Aggro Crag. Ce spectacle méritait certainement plus que les quelques années de tournage qu'il a reçues.

4 LAISSER: comprendre

Alors que Figure It Out a eu ses moments d'amusement quand il était enfant, cela ressemblait plus à une plate-forme pour les stars de Nick pour fléchir leurs plaisanteries comiques – et à être maigres – plutôt qu'à un véritable jeu télévisé avec de la substance. Et non, la surabondance de l'amincissement ne compte pas pour cette «substance».

Fondamentalement, une poignée de célébrités triées sur le volet Nick ont ​​été chargées de deviner le talent d'un enfant candidat, ce qui était généralement ouvertement facile à réaliser, car un certain nombre d'occasions (et d'indices) seraient donnés. C'est un concept assez simple en premier lieu, mais étant donné qu'il a déjà été redémarré une fois de 2012 à 2013 et qu'il comporte des dizaines d'épisodes, il est probablement préférable de laisser celui-ci seul.

3 COMEBACK: Nick Arcade

L'adhésion de ce programme génial à une arcade et à des jeux vidéo en fait un excellent choix pour une couche moderne de peinture visuelle et technologique. Cette compétition impressionnante, créée par James Bethea et Karim Miteff et animée par Phil Moore, a combiné des anecdotes avec des mises au jeu, ainsi qu'un plateau de jeu numérique cool.

Si ce n'était pas assez soigné, il serait couronné d'un joueur entrant dans une sorte de monde de réalité virtuelle de jeu. Ils entreraient dans un espace avec un fond d'écran vert présentant un environnement de jeu virtuel, dans lequel le joueur devrait se frayer un chemin.

Imaginez simplement un redémarrage de l'ère moderne de ce jeu, en utilisant les progrès de la technologie de jeu, qui a propulsé la grandiosité et le faste depuis le début des années 90.

2 CONGÉ: Faites la note

Fondamentalement – imaginez une version plus terne de BrainSurge, qui repose davantage sur des informations triviales que vous pourriez apprendre au collège plutôt que sur des défis visuels amusants, et vous avez ce spectacle. Ne laissez pas le plateau de jeu coloré vous tromper; Make the Grade était toujours aussi amusant que d'assister à une conférence scolaire.

Bien que l'apprentissage de ces connaissances puisse certainement être utile, et peut-être même intéressant, pour les foules plus âgées, ce n'est pas trop excitant pour les enfants habitués aux défis physiques, aux jeux vidéo et aux tartes en désordre. Il est difficile de voir un redémarrage de Make the Grade trop excitant, même s'il a été affiné avec des visuels plus flashy et des sensibilités plus modernes.

1 COMEBACK: Légendes du temple caché

La plupart des nombreux fans de Legends of the Hidden Temple vous diront que ce voyage nostalgique est épique même en revisitant maintenant. Entre l'Olmec parlant animatronique, la course d'obstacles élaborée du Temple Run et la pléthore d'événements passionnants, ce spectacle était en avance sur son temps. Les légendes ont vraiment réussi à être à la fois éducatives et divertissantes.

Les thèmes cool aztèque et maya, ainsi que quelques éléments historiques intéressants, fournissent une base intemporelle et solide d'un jeu télévisé qui pourrait être reconstruit de manière glorieuse. En plus de cela, les effets visuels et les décors pourraient être encore plus attrayants et modernes, offrant une montre vraiment saisissante.

