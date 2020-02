5 façons dont Taika Waititi a amélioré Thor (et 5 façons dont les Russes l’ont fait)

Au début de l’univers cinématographique Marvel, Thor était étonnamment ennuyeux. Chris Hemsworth a toujours donné tout son possible dans le rôle, mais sa sous-utilisation dans l’histoire générique de l’emporte-pièce de Thor: The Dark World et la sous-intrigue du bain de Avengers: Age of Ultron le rendait beaucoup moins intéressant que ses cohortes Tony Stark et Steve Rogers . Lord sait seulement comment l’équipe Marvel a réussi à rendre un dieu nordique interdimensionnel avec un marteau magique sans intérêt, mais ils l’ont fait.

Ensuite, Taika Waititi a rendu le Dieu du tonnerre hilarant dans Thor: Ragnarok et les Russos ont fait de lui une figure tragique sans perdre l’angle de la comédie dans les troisième et quatrième films Avengers, ravivant l’intérêt pour ce personnage. Donc, voici quelques améliorations spécifiques apportées par Waititi à ce héros, et voici certaines que les Russos ont découvertes.

10 Waititi: lui a donné un tir comique dans le bras

La façon la plus évidente pour Taika Waititi d’améliorer Thor était de le rendre drôle. Tout prendre avec un sérieux sérieux fait partie de ce qui a rendu le Dieu du Tonnerre si fade et sans rapport avec ses premières apparitions dans le MCU.

Inspiré par la représentation loufoque de Kurt Russell de Jack Burton dans la comédie de slapstick bourré d’action de John Carpenter, Big Trouble in Little China, Waititi s’est élevé au-dessus de la gravité grave pour faire de Thor un personnage de comédie et a pris un couple de Monty Python et les coups de style Saint-Graal à La mythologie nordique dans le processus.

9 Russos: ajout d’une couche tragique au soulagement comique

Les frères Russo ont maintenu le soulagement comique que Taika Waititi a apporté à Thor dans Thor: Ragnarok quand ils l’ont porté à travers les deux prochains films Avengers, mais ils ont également ajouté des notes tragiques à leur humour.

Les Russos ont fait un excellent travail en commençant une scène Thor avec une blague à accrocher aux téléspectateurs, et en l’utilisant lentement pour révéler la dépression sous-jacente du personnage. Cela peut être vu dans le “Si je me trompe, que puis-je perdre de plus?” de Infinity War, ou la scène “Je suis totalement du futur” de Fin du jeu.

8 Waititi: a amené Thor à (apparemment) son point le plus bas

En termes simples, la narration consiste à prendre un personnage sympathique, à le ramener à son point le plus bas et à le laisser lutter à travers la douleur pour devenir un héros. Dans Thor: Ragnarok, Taika Waititi a tout pris à Thor.

Il a tué son père, il a détruit son marteau, il a envoyé un tyran maléfique chez lui, il l’a fait asservi en tant que gladiateur sur une planète poubelle, puis il s’est fait arracher un des yeux. Et puis, inspiré par une vision d’Odin, il a une nouvelle fois prouvé sa valeur.

7 Russos: l’ont traîné encore plus bas

Si Taika Waititi a amené Thor à son point le plus bas, les Russo ont trouvé un moyen de le faire glisser encore plus bas. Dans Infinity War, à la suite des événements de l’assassinat de Loki et Heimdall par Ragnarok et Thanos, Thor entreprend de tuer le Mad Titan, pensant qu’il n’a plus rien à perdre. Cependant, lorsque Thanos réussit à anéantir la moitié de toute vie et que Thor s’en sent responsable, il s’enfonce dans un gouffre de dépression et d’alcoolisme.

Dans Fin du jeu, nous voyons un Thor qui est vraiment sous le choc d’un traumatisme mondial dont il se rend responsable. Et à la fin du film, il a retrouvé son rythme et a retrouvé un nouvel état de bonheur.

6 Waititi: a développé sa relation avec Loki

La relation entre frères et soeurs de Thor et Loki a toujours été une partie intéressante du MCU, mais cela a été principalement porté par la chimie de Chris Hemsworth et Tom Hiddleston. Certains écrivains étaient tellement préoccupés par l’idée que ces gars sont des dieux qu’ils ont négligé de les humaniser. Dans Thor: Ragnarok, pour la première fois, Thor et Loki se sentaient comme de vrais frères. À tout le moins, ils se chamaillaient comme de vrais frères.

Des blagues internes comme leur pari «Obtenez de l’aide» à des moments doux et sérieux comme Thor racontant à Loki qu’il pensait à lui, faisant comprendre à Loki que son frère l’aime après tout, Waititi a donné à ces deux personnages une dynamique fraternelle tangible pour la première fois dans le MCU.

5 Russos: le jumeler avec un méchant digne

Le MCU est souvent critiqué pour avoir un «problème de méchant». Mis à part l’exception occasionnelle comme Killmonger et Ego, les méchants one-and-done du MCU avec leurs plans diaboliques génériques ont tendance à être oubliables et beaucoup moins développés que les héros avec leurs arcs multi-films.

En dehors de sa rivalité avec Loki, Thor n’avait jamais été donné un vraiment grand méchant jusqu’à ce que les Russos amènent Thanos au MCU et que le Dieu du Tonnerre rencontre enfin son match. Le Titan fou a vaincu Thor pour la première fois de sa vie de 1500 ans.

4 Waititi: lui a donné un grand casting de soutien

Chaque franchise solo MCU a un casting de soutien. Tony Stark est soutenu par Pepper Potts, Happy Hogan et James Rhodes. Steve Rogers est soutenu par Sam Wilson, Bucky Barnes et Natasha Romanoff.

Dans ses premiers films solo, le seul joueur de soutien intéressant de Thor était Loki. Les Warriors Three étaient insuffisamment cuits, tandis que Jane Foster était écrite comme ennuyeuse au mieux et redondante au pire. Taika Waititi a donné à Thor un casting de soutien formidable – complété par Korg et Valkyrie – dans Thor: Ragnarok.

3 Russos: faites-lui équipe avec les gardiens de la galaxie

Après Thor: Ragnarok a fait de Thor l’un des personnages les plus drôles du MCU, les Russos l’ont associé à un tas d’autres personnages les plus drôles du MCU dans Avengers: Infinity War.

Ses scènes avec les Gardiens de la Galaxie, en particulier lorsqu’il défie le leadership de Peter Quill ou les querelles avec Rocket, sont parmi les plus hilarantes de l’ensemble du MCU.

2 Waititi: a donné à Chris Hemsworth plus de liberté avec le rôle

Chris Hemsworth a admis avoir réalisé que Thor: The Dark World était un faux pas pendant qu’il le faisait. Il est devenu désillusionné par le personnage et entendre le seigneur nerd Kevin Smith critiquer les films de Thor sur un podcast était le dernier clou dans le cercueil de God of Thunder.

L’intérêt de Hemsworth pour le rôle a été renouvelé lorsque Taika Waititi est entrée à la tête de Thor: Ragnarok et lui a donné la liberté d’improviser le dialogue et de développer le personnage lui-même.

1 Russos: Un Dieu humanisé

Alors que les films Marvel n’ont eu aucun mal à trouver l’humanité dans Steve Rogers, un homme hors de son temps, ou Natasha Romanoff, un espion essayant de distancer son passé, ou Bruce Banner, une figure de Jekyll-and-Hyde, les premières entrées ont eu du mal pour humaniser Thor.

Il était essentiellement un gamin gâté avec des superpuissances illimitées et un palmarès impeccable. Et son dialogue était si exagérément shakespearien qu’il tenait le public à distance. Les frères Russo ont apporté à Thor une véritable humanité sur laquelle Chris Hemsworth a magnifiquement capitalisé.

