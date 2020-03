5 faits intéressants sur les smartphones Android que vous ne connaissiez peut-être pas

La plupart des consommateurs italiens ont des smartphones, en particulier ceux androïde, utilise son téléphone mobile en parcourant simplement les dernières nouvelles et en envoyant des messages via des applications de messagerie, telles que Whatsapp et Telegram. Cependant, comme nous le savons bien, nos smartphones sont un outil très puissant avec lequel, en fait, vous pouvez réellement faire n’importe quoi.

Cependant, peu sont conscients du fait que nos téléphones mobiles offrent des fonctionnalités cachées qui leur permettent d’améliorer considérablement leur utilisation quotidienne. Découvrons donc ci-dessous 5 curiosités sur le système Android que vous devriez certainement connaître.

Android 10: 5 curiosités qui amélioreront vos journées

Comme mentionné précédemment, Android propose donc des fonctionnalités cachées qui vous permettent d’améliorer considérablement l’utilisation du système. Voici les 5 plus importants:

Mode de mise au point: grâce à ce mode disponible sur Android 10 il est possible de fermer de notre monde, pendant une certaine période, toutes les distractions qui proviennent de notre Smartphone. Après avoir activé cette fonctionnalité, en fait, toutes les notifications des applications seront bloquées instantanément. :

Navigation gestuelle: activé dans le menu Paramètres, puis Système> Gestes> Navigation système. Grâce à ce mode de navigation, il sera donc possible de se déplacer entre les applications simplement en faisant des gestes avec vos mains devant la caméra.

Réponse intelligente: une fonctionnalité très intéressante qui vous permet de publier des réponses automatiques à toutes les notifications de message.

Gestion des données de localisation: en allant dans le menu Paramètres> Confidentialité> Gestion des autorisations> Localisation, vous pouvez donc définir l’utilisation des données personnelles, en les activant uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire.

Connexion Wi-Fi avec un code QR: partager souvent le mot de passe d’un réseau WiFi est frustrant pour la longueur et la largeur des différents caractères. En allant dans le menu Paramètres> Réseau Internet> Wifi, il sera cependant possible de générer un QR code afin de partager très rapidement les données de votre réseau.