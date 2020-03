5 fans méchants réellement aimés (& 5 fans détestés)

Sam et Dean Winchester ont passé près d’une décennie et demie à conduire à travers le pays dans leur emblématique Chevy Impala, faisant ce qu’ils font de mieux, «sauver des gens et chasser des choses». Au cours des quinze saisons de Supernatural, les frères ont dû sauver les humains, les uns des autres et le monde d’une variété de méchants qui allaient des démons, des sorcières et même Dieu lui-même.

CONNEXES: Supernatural: 10 émissions à regarder après la fin de la série

Certains de ces méchants étaient absolument aimés par les fans et d’autres, les fans avaient hâte de voir les écrits de la série. Alors que la série touche à sa fin, il convient de rappeler certains de ces méchants. Voici une liste de cinq des méchants que les fans ont aimés et cinq qu’ils détestaient.

10 AIMÉ: Rowena

Supernatural a eu un certain nombre de femmes puissantes dans la série, mais aucune n’était aussi épique que l’immortelle sorcière écossaise Rowena. Rejoignant le spectacle dans la saison 10, Rowena est devenue l’un des ennemis les plus puissants des Winchesters et, finalement, l’un de leurs amis les plus fidèles.

CONNEXES: Supernatural: 10 meilleurs épisodes de Rowena Macleod

Cependant, bien avant qu’elle ne décide de changer, Rowena était déchaînée pour restaurer le pouvoir qui lui avait été retiré par le Grand Coven et plus tard, elle avait même aidé Lucifer à s’échapper de la cage. Incroyablement intelligent, plein d’esprit, élégant et sans excuses sur qui elle était, il est facile de voir pourquoi le méchant Rowena était si aimé des fans.

9 détesté: Azazel

Facilement l’un des démons les plus détestés de la série, Azazel est responsable de la mise en place des débuts tragiques des Winchesters. Il a trompé Mary Winchester pour conclure un accord, l’a tuée et a maudit son plus jeune fils, tout cela pour que Sam devienne le véritable vaisseau de Lucifer et provoque l’Apocalypse.

L’un des quatre princes de l’enfer, il était sadique, cruel et croyait vraiment au plan de Lucifer. Il a causé beaucoup de douleur aux Winchesters et a manipulé une grande partie de la vie de Sam, allant même jusqu’à ordonner la mort de Jessica. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les fans aient été ravis lorsqu’il a finalement été tué par Dean dans la saison 2.

8 AIMÉ: Quatre cavaliers de l’apocalypse

Dans la saison 5, les Winchesters ont dû affronter les quatre cavaliers de l’apocalypse: guerre, famine, peste et mort. Commandés par Lucifer, les Cavaliers ont tenté de détruire la Terre en utilisant leurs pouvoirs respectifs. Mystérieux, extrêmement puissants et mauvais, chacun des Cavaliers a réussi à plier magnifiquement les volontés de l’humanité à sa propre destruction. Heureusement, ils ont été arrêtés par Team Free Will, mais pas avant de devenir certains des méchants les plus remarquables de la série.

La mort, la plus ancienne des Cavaliers et la plus puissante, fut même un alliée des Winchesters pendant un certain temps mais fut tragiquement tuée par Dean lors de la saison 10.

7 Détesté: Dick Roman

La saison 7 de Supernatural est considérée comme l’une des saisons les moins réussies de la série et cela est en partie dû à son méchant principal, Dick Roman. L’Alpha des Léviathans ou comme Dean l’appelait, “Big Daddy Chomper”, Dick était facilement l’un des méchants les plus mal développés de la série.

Bien qu’il ait créé un Léviathan Sam et Dean, ce qui a créé un problème assez désagréable pour les vrais Winchesters, il n’était finalement pas si bon qu’un méchant. En fin de compte, Dick Roman n’était qu’une caricature mal rendue des dangers du capitalisme qui n’avait vraiment pas de marque durable dans le spectacle.

6 AIMÉ: Crowley

Crowley est un méchant très intéressant, car à bien des égards, il n’était pas vraiment un méchant du tout. Rejoignant le spectacle dans la saison 5, il était le meilleur ennemi des Winchesters et est devenu l’un des personnages les plus aimés de toute la série. Cependant, il était toujours à son meilleur quand il traversait les Winchesters et était le roi de l’enfer complice.

Tragiquement abandonné par Rowena quand il était enfant, il a finalement gravi les échelons démoniaques pour devenir le roi des carrefours. Spirituel, manipulateur et un peu grincheux, Crowley était l’un des méchants les plus amusants de la série. Malheureusement, Crowley s’est sacrifié pour sauver les Winchesters dans la saison 12 et les fans espèrent ardemment son retour dans la dernière saison.

5 Détesté: Gordon Walker

Le seul humain sur cette liste, Gordon Walker, a été présenté lors de la deuxième saison de l’émission. Gordon était un chasseur dangereux et impitoyable. Contrairement à de nombreux chasseurs, il n’avait aucune sympathie pour aucune créature surnaturelle, qu’elle soit bonne ou non. Personne n’était exempt de sa rage, même sa propre sœur qu’il avait tuée pour être devenue un vampire.

Cependant, le vrai problème a commencé quand il a découvert les “enfants spéciaux” d’Azazel et a décidé de tous les tuer, y compris Sam. Gordon a tenté en vain de tuer Sam plusieurs fois et a même convaincu d’autres chasseurs de le poursuivre. À la fin, il est devenu ce qu’il craignait le plus, un vampire et a été décapité sans cérémonie par Sam.

4 AIMÉ: Lucifer

Ce n’est pas souvent que vous entendez des fans parler de combien ils aiment le diable littéral, mais Supernatural n’est que l’un de ces spectacles. Le gros méchant pour une grande partie de la série, il était cruel, barbare et avait un dégoût évident pour l’humanité. Pourtant, il était également puissant, charmant et manipulateur. Cela fait de lui l’un des personnages les plus complexes de toute la série.

CONNEXES: Surnaturel: 10 choses que même les fans inconditionnels ne savent pas sur Lucifer

Lucifer, contrairement à de nombreux autres méchants de la série, n’avait pas d’arc rédempteur et était véritablement et effroyablement mauvais de sa première apparition à sa dernière. Par conséquent, créer un puissant antagoniste pour les Winchesters qui était toujours un plaisir à regarder.

3 détesté: Amara

La sœur de Dieu, Amara, a été présentée pour la première fois au spectacle sous le nom de Darkness. Piégée par son frère pendant des millénaires dans la Marque de Caïn, elle a été libérée par Rowena dans la saison 11. Au pire, elle était violente, apparemment n’avait aucun contrôle sur ses émotions et était obsédée par Dean. Elle a passé une grande partie de la saison à essayer de détruire tout ce que son frère avait créé et est devenue l’un des méchants les plus difficiles à battre.

Dans l’ensemble, elle n’a pas été bien reçue par les fans, mais cela pourrait changer au cours de la saison 15. Amara est apparemment plus mûre et elle pourrait devenir la clé pour finalement vaincre Chuck.

2 AIMÉ: Chuck (Dieu)

Tout au long de la série, les Winchesters ont combattu des méchants plus grands et meilleurs chaque saison. Par conséquent, il est logique que les frères aient à combattre l’entité la plus forte de toutes, Dieu (Chuck) dans sa dernière saison. Chuck a d’abord semblé inoffensif, sinon un peu excentrique, mais il est vite devenu clair qu’il était un mégalomane arrogant et impitoyable.

Au cours des deux dernières saisons, les scénaristes l’ont soigneusement conçu comme le méchant dominant de la série. Il a piégé Amara pendant des millénaires, a laissé tout le monde souffrir quand il aurait pu aider et a créé plusieurs mondes et les a abandonnés dès qu’ils sont devenus ennuyeux. Surtout, il a manipulé la vie des Winchesters dans le but de créer une histoire intéressante. En fin de compte, tout le monde aime un méchant et dans cette émission, Chuck est l’ultime.

1 détesté: Metatron

Le surnaturel avait déjà un dieu vengeur et égoïste et n’en avait certainement pas besoin d’un autre. Dans la saison 8, les scénaristes ont présenté le scribe de Dieu, Metatron. Vengeur envers ses compagnons anges, il a incité Castiel à lui donner sa grâce de chasser les anges du ciel et a ensuite essayé de devenir Dieu lui-même.

Mais, comme tout homme qui pense être Dieu, il est devenu un dictateur impitoyable qui n’a fait que causer plus de dégâts au Ciel. Finalement, il a été arrêté par les Winchester mais pas avant de tuer Dean et de le transformer en démon. Par conséquent, il est assez clair pourquoi Metatron est sinon le méchant le plus détesté de la série.

SUIVANT: Surnaturel: 10 fois Sam et Dean étaient les vrais méchants de la série

Prochain

10 erreurs de continuité et scénarios abandonnés dans The Walking Dead



A propos de l’auteur

Lorinda est un écrivain indépendant et fier Serpentard d’Afrique du Sud. Elle adore le cinéma et la télévision bien avant de pouvoir attacher ses lacets. Elle passe ses journées à accumuler ses connaissances sur les choses aléatoires et à vaincre ses ennemis avec des pâtisseries.

En savoir plus sur Lorinda Marrian