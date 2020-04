5 fois Beck était bon / mauvais pour Joe (& 5 fois l’amour était)

Joe Goldberg n’est peut-être pas une bonne personne, mais nous mettons cela de côté pour examiner avec lequel de ses intérêts amoureux il est vraiment compatible. Guinevere Beck et Love Quinn sont presque opposés, mais Joe devient obsédé par les deux.

Beck admet que Joe est bon pour elle (avant qu’elle apprenne qu’il est un harceleur et un meurtrier possible) mais qu’elle n’est peut-être pas bonne pour lui – mais pourquoi? Au début de la deuxième saison de You, il est clair que Love est une personne plus confiante, plus charismatique et, plus important encore, plus ouverte que Beck. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle est toujours une bonne personne pour Joe.

Voici cinq fois Beck est bon ou mauvais pour Joe, et cinq fois quand l’amour l’est.

10 BECK: Sortir Joe d’une situation délicate

Au début de la relation de Beck et Joe, elle l’emmène à la fête de Peach. En partant, il tombe sur un vieil ami … de Candace. Elle commence à interroger Joe durement, et il ne peut pas exactement partir sans se faire mal paraître devant tout le monde – y compris Beck.

Malgré un air un peu confus et méfiant, Beck se précipite et les excuse au nom de Joe, le sauvant d’une situation délicate et potentiellement incriminante. Ses actions montrent qu’elle peut percevoir ce que ressent Joe. Bien que sa foi puisse être déplacée, sa considération montre également qu’elle peut mettre Joe en premier et qu’elle se soucie de lui et le soutient.

9 AMOUR: empathie avec Joe

Quand Love révèle qu’elle a toujours connu la vraie nature de Joe et qu’elle est comme lui, il est tout aussi choqué que les téléspectateurs. Dans la mode typique de You, cette intrigue est un peu moralement grise.

La grande révélation de Love montre clairement qu’elle et Joe sont compatibles et qu’elle peut le comprendre d’une manière que personne d’autre ne peut (bien que Penn Badgley puisse vous dire le contraire). Il semble que Joe ait enfin rencontré son match. Leurs deux actions sont terribles, mais cela signifie peut-être qu’ils se méritent l’un l’autre.

8 BECK: Apporte Joe A Donut

Pas n’importe quel beignet, mais exactement le genre que Joe aime. Peut-être que Beck est vraiment intuitive et observatrice, étant écrivain – mais cela ne semble pas l’aider quand elle est aveuglée par son amour pour Joe.

Ce simple acte de gentillesse démontre la tendresse de Beck et sa capacité à comprendre une personne. Elle devine essentiellement quel genre de personne Joe est basé sur leurs très rares interactions. Si Joe était une autre personne, peut-être que les choses auraient très bien fonctionné entre elles.

7 LOVE: Lies To Joe à propos de son passé

Il s’agit d’une épée à double tranchant. L’amour semble être très ouvert et honnête jusqu’à ce qu’elle révèle son vrai moi. Ses amis aident également Joe à la connaître. Cela contraste fortement avec les amis secrets et taciturnes de Beck et les insécurités de Beck.

Cacher cette partie d’elle-même à Joe quand elle sait qu’il a commis des crimes similaires suggère qu’elle ne fait pas confiance ou ne sait pas comment il va réagir. Bien sûr, la même chose devrait être dite pour Joe. Il soupçonne que Beck et Love cesseront de l’aimer ou penseront que ses actions sont mauvaises et immorales, même s’il pense qu’elles sont pour une bonne cause.

6 BECK: trompe Joe et ment à ce sujet

C’est peut-être la pire chose que Beck fasse à Joe, et cela en dit long sur son personnage. Non seulement elle aborde Joe avec insécurité, jalousie et accusation lorsqu’elle l’interroge sur ses actions et son nouveau partenaire, mais elle le trompe sur sa liaison avec le Dr Nicky.

Le questionnement intense révèle sa méfiance claire envers Joe, ainsi que son insécurité qu’elle ne sera jamais assez bonne pour le vrai amour. Beck elle-même dit à Joe que s’ils n’ont pas confiance, ils n’ont rien.

5 AMOUR: Cooks For Joe

L’amour veut absolument faire la connaissance de Joe quand elle le rencontre pour la première fois et l’emmène dans une quête à travers la ville pour trouver sa «bouchée parfaite». Dès le départ, elle veut savoir qui il est vraiment et ce qui va l’impressionner.

Plus tard, alors que leur relation progresse, Love lui laisse des friandises dans son casier de travail et prépare des repas pour lui. C’est fondamentalement sa langue d’amour, et cela montre qu’elle se soucie vraiment de Joe et veut le nourrir.

4 BECK: partage l’amour de Joe pour la lecture

Dès leur première rencontre, Beck et Joe trouvent une compréhension mutuelle dans leur amour des livres. En couple, ils passent du temps à lire ensemble et semblent nouer des liens avec des livres et des histoires. Il devient un thème courant dans la première saison de l’émission, avec un épisode dans un festival Charles Dickens.

Bien que Joe et Love soient semblables dans leur nature, ils ne partagent pas beaucoup d’intérêts. Mais Beck et Joe le font, et cela suggère un type de compréhension totalement différent l’un de l’autre et beaucoup plus de liens (jusqu’à présent, il ne semble pas que Joe soit trop intéressé à se lier avec l’amour sur leurs antécédents criminels similaires).

3 AMOUR: fait les premiers pas

Techniquement, Love ne ment pas à Joe à propos de qui elle est vraiment – elle ne lui dit simplement pas. Cependant, un mensonge par omission est toujours une sorte de mensonge. Avant d’apprendre la vérité sur le personnage de Love, elle semble être une personne très ouverte et honnête. Elle dit des choses sans détour et ne tourne pas autour du pot.

Comparée à la personnalité précaire et fermée de Beck, l’ouverture de Love semble être un changement de rythme frais et bienvenu pour Joe. Contrairement à Beck, Love sait exactement qui elle est et comment gérer elle-même et Joe. Cela laisse plus de place à Joe pour se développer seul et essayer de devenir une meilleure personne – un plan qui est finalement bâclé, mais c’est un pas dans la bonne direction.

2 BECK: n’a pas de rideaux, apparemment

Peut-être que Beck ne sait pas que Joe la regarde à travers les fenêtres de son appartement, mais elle est sûrement consciente qu’elle est exposée pour tout New York. Comme Joe l’indique dans sa voix off, Beck veut clairement de l’attention, et son manque de rideaux prouve certainement son point.

Cela fait de Beck une proie facile pour Joe. Avant de vraiment la connaître, il parvient à en savoir suffisamment sur elle pour se rapprocher d’elle plus tard et la manipuler. Avoir un accès si facile à sa vie le pousse à l’obsession et, éventuellement, à la violence. Il faut dire que ce n’est pas la faute de Beck et qu’elle mérite beaucoup mieux, mais son histoire peut apprendre aux téléspectateurs à être prudents sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie; ses fenêtres nues ne sont pas nécessairement une invitation au voyeurisme, mais elles attirent définitivement l’attention indésirable.

1 AMOUR: met beaucoup d’efforts dans la relation

Avant même qu’ils ne soient officiellement ensemble, Love est très attachée à sa relation avec Joe. Elle pousse pour qu’ils deviennent amis, et quand elle essaie de l’aider à trouver la «morsure parfaite» et à le comprendre, elle n’abandonne pas après un ou deux essais. Elle est déterminée à bien faire les choses avec lui.

Bien que Beck fasse également des efforts dans sa relation avec Joe, elle n’y investit pas autant que Love, en particulier dans les premières étapes. Beck et Joe semblent s’entendre (du moins c’est ce que pense Beck) dès le début, mais Love a du travail à faire, et elle est prête à le faire. Cela est constant tout au long de la deuxième saison de l’émission. L’amour n’abandonne jamais leur relation et commence rarement des disputes, alors que Beck cherchait une raison de saboter leur relation en raison de sa moindre estime de soi. Peut-être que cela signifie que Love et Joe se méritent, mais cela ne signifie certainement pas qu’ils sont de bonnes personnes.

