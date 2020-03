5 fonctionnalités cachées de Google Maps que vous ne trouverez pas dans Waze – .

Google Maps a complètement changé la façon dont les gens voyagent localement et loin de chez eux, et c’est toujours l’une des applications les plus populaires au monde à ce jour.

L’application est toujours aussi facile à utiliser maintenant qu’au début, mais une tonne de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au fil des ans pour améliorer encore l’expérience.

De nombreuses personnes utilisent simplement l’application pour la navigation de base et pour rechercher des points d’intérêt à proximité, mais l’application masque également de nombreuses fonctionnalités intéressantes dont les utilisateurs devraient profiter.

L’application Google Maps fait partie d’une petite poignée d’applications que pratiquement tout le monde utilise régulièrement. Mais c’est aussi une application qui cache tellement de fonctionnalités intéressantes que vous ne les rencontrerez peut-être jamais à moins que quelqu’un ne vous les indique. Cela a certainement du sens, car c’est une application que la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps à explorer. Au lieu de cela, les gens recherchent simplement une destination, accèdent à cette destination, puis ferment l’application une fois qu’ils sont arrivés. Si vous passez un peu de temps à fouiller dans Google Maps, vous constaterez que c’est une application formidable pour bien plus que simplement naviguer à pied ou en voiture. Il y a tellement de fonctionnalités géniales qui se cachent dans Google Maps, avec des fonctionnalités qui peuvent potentiellement vous simplifier la vie. Bien sûr, ces excellentes fonctionnalités ne vous faciliteront la vie que si vous savez qu’elles existent en premier lieu, c’est pourquoi nous essayons de partager de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu’elles sont ajoutées à Google Maps, ainsi que certaines fonctionnalités existantes que vous pourriez ne pas avoir savoir a propos.

Plus tôt cette semaine, nous vous avons parlé d’une nouvelle fonctionnalité fantastique de Google Maps qui s’est encore améliorée. Il s’agit de la fonctionnalité de réalité augmentée Live View qui recouvre votre environnement avec des informations importantes et même des instructions de marche étape par étape. C’est fantastique et vous devez absolument le vérifier une fois qu’il sera déployé sur votre appareil, si ce n’est pas déjà fait. Cette fonctionnalité astucieuse AR est disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iPhone, mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur cinq excellentes fonctionnalités cachées de Google Maps qui sont disponibles sur l’iPhone, et vous ne les trouverez nulle part dans Waze, qui est l’autre de Google application de cartographie populaire que les gens utilisent souvent à la place de Google Maps.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone avec Google Maps installé sur votre téléphone, vous savez probablement que l’application de cartographie extrêmement populaire de Google est toujours meilleure que l’application Maps intégrée d’Apple à bien des égards. Cependant, ce que vous ignorez peut-être, c’est qu’il existe d’excellentes fonctionnalités de Google Maps auxquelles vous pouvez accéder sur votre iPhone sans même ouvrir l’application.

De nombreux utilisateurs d’iPhone oublient tout sur la page du widget sur leurs appareils. À vrai dire, cependant, cela peut être incroyablement utile. Tout ce que vous devez faire pour y accéder est de glisser vers la droite sur votre écran d’accueil, votre écran de verrouillage ou votre écran de notifications. Vous trouverez une série de widgets sur cette page qui fournissent des raccourcis ainsi qu’un accès sans contact aux informations en temps réel. Et si Google Maps est installé sur votre iPhone, vous pouvez faire défiler vers le bas, appuyez sur le bouton “Modifier”, et vous verrez cela dans votre liste de widgets disponibles:

Les cinq widgets en haut de cette liste sont tous à votre disposition automatiquement lorsque vous installez Google Maps, et vous ne saviez probablement même pas qu’ils étaient là. De plus, ils offrent un accès rapide à des fonctionnalités formidables qui peuvent potentiellement vous simplifier la vie.

Google Directions

Le premier widget de la liste est le widget Google Directions, et c’est également le widget le plus basique disponible. Cela dit, c’est le seul widget Google Maps que j’utilise personnellement plus que les autres. Au lieu d’ouvrir l’application Google Maps sur l’écran par défaut et de tâtonner pour commencer votre voyage, appuyez sur le widget Google Directions pour accéder directement à l’écran de navigation avec votre position actuelle déjà définie comme point de départ. Tapez simplement votre destination et vous avez terminé.

Guides locaux Google

Le widget Google Maps Local figure ensuite sur la liste des widgets iOS de Google Maps. Il affichera l’adresse de votre position actuelle ainsi qu’une vignette tirée de Google Street View, et vous pouvez la toucher pour ouvrir votre position dans Google Maps. Cependant, si vous appuyez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit, le widget se développera pour révéler votre compte de critique ainsi que les endroits à proximité que vous pouvez consulter. Vous aimez taper sur un restaurant ou un autre type d’entreprise et voir des critiques utiles, alors pourquoi ne pas aider d’autres personnes en examinant les établissements que vous avez visités?

Google Traffic

Après le widget Google Directions, c’est mon deuxième widget iPhone préféré que Google Maps propose. Un rapide coup d’œil vous montre votre position actuelle sur une petite carte avec les fameuses lignes vertes, jaunes et rouges indiquant le trafic dans les environs. Vous verrez également une brève description des conditions de circulation à proximité – quelque chose comme «trafic modéré dans votre région» – et vous pouvez appuyer sur le widget pour ouvrir l’application Google Maps.

Départs Google Transit

Si vous vous rendez au travail ou à l’école, le widget Google Transit Departures sera votre nouveau meilleur ami. En un coup d’œil, vous pouvez voir les trois prochains bus qui doivent arriver à un arrêt à proximité, et il y a un deuxième onglet qui montre les trois prochains trains qui doivent arriver. Vous verrez également une note à côté de chaque bus ou train qui vous indique exactement combien de minutes il faudra avant son arrivée.

Google Travel Times

Enfin et surtout, le widget Google Travel Times est un autre widget susceptible d’être le meilleur ami d’un banlieusard. Un rapide coup d’œil vous montrera exactement combien de temps il vous faudra pour vous rendre de votre position actuelle à votre domicile et votre lieu de travail, et vous pouvez ajouter ou supprimer toutes les autres destinations de votre choix. Par exemple, je peux voir qu’il me faudrait près d’une heure et demie pour me rendre dans les bureaux de . à New York en ce moment, alors j’ai clairement pris la bonne décision de travailler à domicile aujourd’hui.

