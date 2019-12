5 fonctionnalités cachées de Google Maps qui rendent les vacances plus agréables – .

Que vous utilisiez Google Maps depuis des années ou que vous soyez récemment passé d'une autre application de cartographie et de navigation populaire comme Waze, il existe sans aucun doute un tas de fonctionnalités Google Maps que vous ne connaissez pas. L'application a peut-être commencé comme une solution simple pour la navigation gratuite, mais elle a grandi et évolué au fil des ans pour devenir une application de cartographie complète regorgeant de fonctionnalités. En fait, de nos jours, il semble que Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Google Maps presque chaque semaine.

Il est impossible de garder une trace de toutes les nouvelles fonctionnalités que Google ajoute à Maps et à vrai dire, il existe de nombreuses fonctionnalités qui ne vous intéresseraient probablement même pas si vous saviez qu'elles étaient là. Cela dit, il est également probable que certaines fonctionnalités que vous ne connaissez pas pourraient devenir vos nouvelles fonctions préférées. Avec de nombreuses personnes voyageant aujourd'hui, pendant le week-end et la semaine prochaine pour les vacances, nous avons pensé que ce serait le meilleur moment pour plonger dans certaines des fonctionnalités moins connues de Google Maps qui vous aideront à rendre votre voyage de vacances aussi fluide que possible. Que vous connaissiez déjà ces fonctionnalités ou non, elles sont toutes quelque peu cachées dans les paramètres de l'application, il n'est donc pas difficile de lire un rafraîchissement rapide. Après tout, ces excellentes fonctionnalités pourraient faire la différence entre un voyage de vacances sans stress et un cauchemar qui gâte vos vacances.

Partagez votre position

Si vous voyagez en famille et que vous ne restez pas tous et que vous ne conduisez pas ensemble, il y aura de nombreuses fois où les gens voudront savoir où vous êtes. Pendant que vous naviguez avec Google Maps, partager votre position avec une personne ou un groupe de personnes spécifique ne pourrait pas être plus simple.

Appuyez sur le bouton du menu hamburger pour ouvrir le menu Google Maps (l'icône à trois lignes dans la barre de recherche à gauche de "Rechercher ici") Appuyez sur «Partage de position» Choisissez le ou les contacts avec lesquels vous souhaitez partager ainsi qu'une durée Appuyez sur «Partager» et Google Maps commencera à partager votre position en temps réel avec chacun de vos contacts sélectionnés

Partagez votre ETA

Le partage de position est une fonctionnalité géniale de Google Maps, mais il existe une autre option que vous aimerez peut-être encore plus. Et si vous rencontrez des gens quelque part et que vous voulez qu'ils sachent à quelle heure vous attendre, mais que vous pourriez avoir des arrêts à faire en cours de route? Google Maps permet de garder facilement vos amis et votre famille informés de votre position et de votre heure d'arrivée prévue.

Une fois que vous avez commencé un voyage, balayez vers le haut depuis le bas de l'application pour ouvrir le menu de voyage (ou appuyez simplement sur la petite ligne en haut de la carte de menu de voyage réduite) Appuyez sur «Partager la progression du voyage» Choisissez le ou les contacts avec lesquels vous souhaitez partager

Maintenant, Google Maps fournira un accès à l'emplacement et des mises à jour ETA jusqu'à votre arrivée à destination.

Suivez votre itinéraire

Vous ne le réalisez peut-être même pas, mais Google Maps propose d'excellentes fonctionnalités d'intégration avec d'autres applications Google. Par exemple, il peut extraire automatiquement des données de Gmail si vous avez des confirmations de vols et d'hôtels, et même de votre calendrier si vous ajoutez des informations de localisation à vos entrées de calendrier. De cette façon, vous pouvez facilement voir une chronologie et naviguer d'un endroit à l'autre directement depuis l'application Google Maps.

Appuyez sur le menu hamburger Appuyez sur «Vos lieux» Glissez vers l'onglet «Réservations» Appuyez sur n'importe quel élément de la liste pour voir plus d'informations ou pour y naviguer

Créez vos propres cartes

La fonction de réservation est géniale pour suivre votre itinéraire si vous avez des e-mails de confirmation et des entrées d'agenda avec des informations de localisation. Mais que se passe-t-il si vous visitez une région et que vous souhaitez accéder à plusieurs arrêts différents? Par exemple, un hôtel, la maison de vos parents, quelques restaurants, un musée, etc. Avant de vous lancer dans votre voyage, vous pouvez réellement tracer tous ces points sur votre propre carte personnalisée, puis naviguer facilement vers chacun d'entre eux pendant votre voyage.

Sur un ordinateur de bureau ou portable, visitez le site Web de Google Maps

Cliquez sur le menu hamburger

Cliquez sur «Vos lieux»

Cliquez sur l'onglet "Cartes"

Cliquez sur "Voir toutes vos cartes"

Dans le nouvel onglet qui s'ouvre, cliquez sur «Créer une nouvelle carte»

Vous pouvez désormais rechercher des noms de lieux (hôtels, restaurants, etc.) ou des adresses et ajouter autant de points que vous le souhaitez sur votre carte. Donnez un nom à votre carte avant d'avoir terminé, et voici comment y accéder dans l'application Google Maps sur votre téléphone:

Appuyez sur le menu hamburger Appuyez sur «Vos lieux» Glissez vers l'onglet "Cartes" Appuyez sur la nouvelle carte que vous avez créée sur votre ordinateur

Faire des réservations de restaurant

Si vous voyagez pour les vacances mais que vous restez également quelques jours supplémentaires pour passer du temps en famille, vous devrez planifier plus que le dîner de Noël. Maintenant, vous pouvez faire des réservations de restaurant directement depuis Google Maps.

Recherchez un restaurant par son nom ou appuyez sur l'onglet «Explorer» pour voir les restaurants à proximité Avec un restaurant sélectionné, vous verrez de nouvelles options pour réserver une table ou rejoindre la liste d'attente si le restaurant prend en charge cette fonctionnalité

Source de l'image: Patrick Semansky / AP / Shutterstock