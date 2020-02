5 fonctionnalités intéressantes du Galaxy S20 J’espère qu’Apple vole pour l’iPhone 12 – .

Samsung vole des fonctionnalités et des designs d’Apple depuis près d’une décennie maintenant. Heck, Samsung a littéralement écrit le livre sur la façon de copier l’iPhone pixel par pixel. Il ne fait aucun doute que le géant de la technologie sud-coréen a suivi sa propre voie ces dernières années, mais c’est principalement le résultat de tous les procès de grande envergure avec lesquels Apple a dû gifler Samsung. C’est également une bonne chose, car les smartphones phares de Samsung étaient jadis des copieurs sans vergogne de l’iPhone et maintenant ce sont de superbes combinés qui ne ressemblent en rien à l’iPhone. En fait, Samsung est devenu si bon dans les conceptions de smartphones qu’il a déclenché un changement massif sur le marché des smartphones. Il y a seulement deux ans, pratiquement tous les fabricants de téléphones Android copiaient le design de l’iPhone X d’Apple – il suffit de regarder cette image qui montre 20 arnaques embarrassantes pour l’iPhone X. Maintenant, en 2020, toutes ces mêmes entreprises copient Samsung à la place.

Les tableaux ont bien tourné, mais ils ont également tourné différemment: c’est Apple qui devrait copier Samsung cette année pour son prochain iPhone 12. Nous savons déjà que la série inédite d’iPhone 12 arborera un nouveau design après trois années consécutives ans sans changements de conception significatifs. L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, est l’initié Apple le plus précis du marché, et il rapporte que les nouveaux modèles d’iPhone présenteront un look rafraîchi avec des bords métalliques plats comme le design de l’iPhone 5 que tout le monde aimait tant. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, cependant, on ne sait pas grand-chose pour le moment. Eh bien, si ce n’est pas trop tard dans le processus de développement, il y a quelques fonctionnalités de la série Galaxy S20 qui sont en précommande aujourd’hui, j’espère vraiment qu’Apple vole de Samsung à l’iPhone 12.

Des vitesses de charge plus rapides

2019 a marqué la première année où les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple sont livrés avec un chargeur qui pourrait utiliser pleinement la technologie de charge rapide. Avant la série iPhone 11, l’iPhone d’Apple prenait en charge la charge jusqu’à 18 W mais était livré avec un adaptateur secteur qui ne prenait en charge que la charge de 5 W. La bonne nouvelle est que ces jours sont derrière nous. Mais la mauvaise nouvelle est que la série iPhone 11 ne prend toujours en charge que le débit de charge jusqu’à 18 W.

Les produits phares Android ont largement dépassé la barre des 18 W. En fait, les fournisseurs Android travaillent actuellement sur une technologie de charge rapide atteignant 100W et au-delà. L’idée de pouvoir recharger votre smartphone du vide au plein est passionnante, mais il faudra beaucoup de temps avant qu’Apple ne se rapproche de ces chiffres sur l’iPhone. Je suis d’accord, mais j’espère vraiment qu’Apple s’approche au moins des vitesses de charge offertes par Samsung sur la série Galaxy S20. Les S20 et S20 + prennent en charge la charge de 25 W, mais le Galaxy S20 Ultra haut de gamme atteint 45 W. C’est 2,5 fois plus rapide que les iPhones d’Apple.

Conception tout écran

Celui-ci est un vœu pieux, mais j’aimerais voir Apple abandonner l’encoche sur l’iPhone 12. Je ne me dérange pas beaucoup, pour être honnête, mais il ne fait aucun doute qu’un design perforé comme celui sur La série Galaxy S20 de Samsung est beaucoup plus immersive que les iPhones d’Apple.

Face ID est formidable, et nous avons tous lu des rumeurs selon lesquelles Apple travaille à réduire ses capteurs TrueDepth afin qu’ils s’insèrent dans une lunette étroite au-dessus de l’écran. Je ne m’attends pas à ce que cela se produise en 2020, mais le cycle de conception d’iPhone de trois ans d’Apple m’inquiète un peu. Une encoche sur un smartphone phare en 2022 serait carrément gênante, donc les doigts croisés qu’Apple décide de nous surprendre avec et l’iPhone 12s ou l’iPhone 13 tout écran.

Affichage 120 Hz

Nous n’obtiendrons pas d’iPhone tout écran en 2020, mais il y a une nouvelle fonctionnalité de l’écran du Galaxy S20 que nous devrions voir passer à l’iPhone 12. Les nouveaux téléphones phares de Samsung seront les premiers combinés largement disponibles à proposer Écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quiconque a utilisé un modèle récent d’iPad Pro avec un écran Retina «ProMotion» à 120 Hz sait à quel point l’interface utilisateur est plus fluide avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. iOS est déjà si fluide sur les iPhones d’Apple à 60 Hz, mais l’expérience utilisateur atteint un tout nouveau niveau avec un écran à 120 Hz.

Zoom de la caméra

Le nouvel appareil photo de Samsung sur le Galaxy S20 Ultra est hors de ce monde. Sérieusement, ça m’a époustouflé. Il y a quelques fonctionnalités en particulier que j’espère qu’Apple vole pour l’iPhone 12, et le zoom est en haut de la liste.

Apple a été parmi les premiers fabricants de smartphones à proposer des téléphones phares avec un deuxième téléobjectif qui offre un zoom optique 2x. Le zoom 2x est génial, mais le téléobjectif du Galaxy S20 Ultra monte jusqu’à 10x, ce qui est incroyable. Ajoutez un zoom numérique et la fonction de zoom hybride de Samsung sur le S20 Ultra va jusqu’à 100x! Je doute qu’Apple fasse quelque chose comme ça sur l’iPhone 12, mais j’aimerais voir quelque chose de similaire sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max d’Apple.

Prise unique

Il existe de nombreuses fonctionnalités de l’appareil photo sur la série Galaxy S20, mais toutes ne sont pas aussi astucieuses que le zoom 100x de Samsung. Il y en a un autre que j’aimerais voir passer à l’iPhone 12, et Samsung appelle “Single Take”. Cette nouvelle fonctionnalité intéressante de l’appareil photo utilise l’IA et plusieurs objectifs pour capturer plusieurs photos et vidéos différentes à la fois, vous n’avez donc pas à vous soucier de changer de mode lorsque vous essayez rapidement de capturer un moment. Par exemple, un seul instantané peut vous procurer une photo en direct, une image recadrée et une photo grand angle à la fois.

Source de l’image: Mr.Mikla / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.