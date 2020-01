5 gadgets utiles pour améliorer votre santé et votre bien-être en 2020

En 2020, nous célébrons à la fois une nouvelle année et une nouvelle décennie, il n’y a donc pas de meilleur moment pour adopter un mode de vie sain et un avenir que maintenant. En fait, nous avons cinq bonnes affaires sur les gadgets qui vous aideront à améliorer votre santé et votre bien-être cette année.

UPRIGHT GO 2: Perfectionnez votre appareil d’entraînement de posture

Une excellente posture vous permet non seulement de mieux paraître, mais elle maintient également une bonne santé du cœur et du dos. Avec l’UPRIGHT GO 2, vous serez alerté immédiatement lorsque vous rompez une bonne posture, permettant à votre corps de s’habituer à rester assis et debout toute la journée. L’application compagnon vous donnera également un plan de posture personnalisé pour vous aider à suivre vos progrès au fil du temps.

PDSF: 99,95 $

Prix ​​de vente: 89 $

Smart Nora: Solution révolutionnaire de ronflement sans contact

Le ronflement se produit lorsque votre gorge se détend pendant le sommeil. Le Smart Nora est un appareil non intrusif qui détecte vos schémas respiratoires; une fois que le Smart Nora détecte les premiers signes de ronflement, il vibre doucement sous votre oreiller pour stimuler les muscles de votre gorge et arrêter votre ronflement sans vous réveiller ni vous gêner.

PDSF: 359 $

EyeQue VisionCheck

Vous voulez garder une trace de la santé de vos yeux sans un long voyage chez l’optométriste? Avec EyeQue VisionCheck, c’est possible. Cet appareil vous permet de tester votre propre santé oculaire dans le confort de votre maison, et vous pouvez utiliser vos résultats pour commander de nouvelles lunettes ou déterminer quand vous devez consulter votre ophtalmologiste.

PDSF: 69 $

Prix ​​de vente: 59,99 $

générateur d’ions négatifs ionbox

Une exposition à long terme au mauvais air peut entraîner des problèmes respiratoires à l’avenir, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu’il existe d’innombrables particules nocives dans leur propre maison. Le générateur d’ions négatifs ionbox produit des ions négatifs qui se fixent aux particules telles que la fumée, les bactéries, les allergènes et le pollen, les éliminant efficacement et vous donnant une bouffée d’air frais.

PDSF: 74,95 $

Prix ​​de vente: 59,99 $

FOCI: Focus-Boosting Wearable

Des pensées flottantes traversent nos têtes chaque jour, ce qui rend difficile de rester concentré sur la tâche à accomplir. Le FOCI est un appareil attaché à la taille qui surveille votre concentration en suivant vos schémas de respiration et vous avertit avec un orbe changeant de couleur dans l’application compagnon de FOCI. Avec le FOCI, vous pourrez travailler de manière plus productive une fois que vous réaliserez que vous avez été distrait.

PDSF: 119 $

Prix ​​de vente: 69 $

Les prix peuvent changer

