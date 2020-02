5 groupes inspirants qui font un changement positif dans notre communauté – .

Jennifer Carlson, directrice et cofondatrice d’Apprenti, accepte le prix pour la catégorie Geeks Give Back lors de l’événement . Awards 2019 à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Si vous cherchez à vous inspirer de la communauté technologique, ne cherchez pas plus loin que les finalistes du prix Geeks Give Back de cette année.

Maintenant dans sa quatrième année, cette catégorie de prix . reconnaît une organisation qui fait de la communauté un meilleur endroit. Les finalistes sont: Fledge, Future For Us, Unloop, UW Center for an Informed Public et Year Up. En savoir plus ci-dessous sur les finalistes de cette année.

Les anciens récipiendaires du prix Geeks Give Back comprennent la campagne Visualize No Malaria, lancée conjointement par la société mondiale de santé à but non lucratif PATH et la société de visualisation de données Tableau; le programme d’apprentissage Apprenti de la WTIA; et la Technology Access Foundation, qui offre des cours STEM aux élèves mal desservis de la région de Puget Sound.

Fledge

Michael «Luni» Libes, fondateur de l’incubateur Fledge, au Demo Day en juin 2016. (Photo de Rachel Román pour .)

Fondé en 2012, Fledge est un accélérateur de startups qui se concentre sur les entreprises à but lucratif axées sur la mission ou les startups «socialement conscientes». L’organisation basée à Seattle gère des programmes dans le monde entier où des entreprises, connues sous le nom de «Fledglings», participent à un programme accélérateur intensif de deux mois et reçoivent un investissement de 15 000 $ à 20 000 $ en échange de fonds propres basés sur les revenus.

Chaque accélérateur se termine par une «journée de démonstration» où les participants du monde entier partagent des histoires inspirantes sur leur entreprise axée sur la mission. Les anciens participants ont développé des solutions allant d’un réseau de magasins vétérinaires dans les régions rurales du Malawi à la pisciculture en Ouganda. Fledge a récemment annoncé avoir reçu un nombre record de demandes pour le programme d’accélérateurs 2020.

Dans leurs mots: “Fledge est un réseau mondial d’accélérateurs d’entreprises conscients et de fonds d’amorçage qui aident les entrepreneurs à créer des entreprises et des coopératives percutantes à grande échelle grâce à des programmes courts et intenses remplis d’éducation, d’orientation et d’une quantité massive de mentorat. »

L’avenir pour nous

Nathalie Molina Niño (à gauche), fondatrice de Brava Investments, une société de capital-risque qui finance des entreprises qui bénéficient aux femmes, est interviewée par Kavita Malling, une conseillère Future for Us, à l’assemblée Future for Us le 27 avril 2019 (Anthony Smith / Photographie de la respiration de l’âme)

Lancé au début de 2019, Future For Us est une plate-forme permettant aux femmes appartenant à des minorités de se connecter, de se guider et de se soutenir mutuellement pour construire l’avenir du travail. En plus de connecter les membres à un réseau de pairs, la plateforme se concentre sur l’avancement professionnel, la défense de l’équité salariale et la possibilité d’accéder à des postes de direction.

Fondée par Sage Ke’alohilani Quiamno et Aparna Rae, l’organisation a accueilli sa première conférence, L’Assemblée, en avril dernier. L’événement à guichets fermés a attiré près de 300 participants, conférenciers et bénévoles de tous les secteurs de la technologie ainsi que de la banque, de la vente au détail, de l’éducation, du gouvernement, de l’aérospatiale et des organismes sans but lucratif. Future For Us accueille également des événements mensuels et l’Assemblée reviendra en 2020.

Dans leurs mots: “Une plate-forme dédiée à l’avancement de la couleur des femmes au travail.”

Dérouler

Un événement Unloop au Washington Corrections Center for Women. (Photo de boucle)

Les co-fondateurs de Unloop, David Almeida et Lindsey Wilson, ont vu un problème et une opportunité. Le problème: près de la moitié des personnes libérées de prison seront arrêtées de nouveau, dont beaucoup ne peuvent pas trouver de travail rémunéré en raison de leur condamnation. En tant que chefs de produit dans les startups de Seattle, Almeida et Wilson connaissaient de première main la demande croissante de développeurs de logiciels avec des milliers de postes vacants dans la région de Seattle. L’étape suivante consistait à créer un pipeline pour connecter les deux.

Depuis le lancement de sa première cohorte en 2016, Unloop a élargi ses programmes qui offrent de l’éducation, du soutien et des opportunités aux personnes actuellement et anciennement incarcérées. En partenariat avec les collèges communautaires, Unloop propose des programmes de formation d’un an dans les prisons de l’État de Washington couvrant non seulement le codage mais également les compétences générales, préparant les participants à une future carrière dans l’industrie de la technologie.

Les partenaires employeurs, tels que EnergySavvy et Moz, travaillent avec Unloop pour offrir des opportunités de stage et d’emploi après la sortie. Depuis l’année dernière, Unloop a diplômé plus de 80 participants.

Dans leurs mots: “Unloop ouvre la voie à une carrière dans le développement de logiciels pour les personnes marginalisées par une conviction.”

Centre UW pour un public averti

L’équipe interdisciplinaire qui dirige le nouveau Center for a Informed Public de l’Université de Washington, de gauche à droite: Ryan Calo, Chris Coward, Kate Starbird, Emma Spiro et Jevin West. (Photo de l’Université de Washington)

L’année dernière, l’Université de Washington a annoncé une nouvelle initiative appelée Center for an Informed Public (CIP), réunissant une équipe multidisciplinaire pour étudier les moyens par lesquels la société obtient ses informations à l’ère de la technologie. Un objectif clé de l’initiative est de la garder non partisane.

Dirigé par le directeur Jevin West, professeur agrégé à l’École de l’information, le CIP poursuit trois domaines d’enquête:

• Où commence la désinformation et comment se propage-t-elle?

• Comment cette désinformation est-elle convertie en croyances personnelles puis en actions?

• Quels types d’actions juridiques et politiques sont disponibles pour lutter contre la propagation de la désinformation et encourager les bons comportements?

Le CIP fait partie d’un domaine en pleine croissance qui traite de la désinformation et de la désinformation. West fait une comparaison avec une crise sanitaire, où les prestataires traitent à la fois ceux qui sont déjà infectés et administrent des vaccins pour prévenir la propagation de la maladie. Les chercheurs travaillent avec des entreprises technologiques, des éducateurs, des médias, des représentants du gouvernement et des bibliothèques pour mieux comprendre le problème et recueillir des données.

Dans leurs mots: «Notre mission est de résister à la désinformation stratégique, de promouvoir une société informée et de renforcer le discours démocratique.»

Jusqu’à l’année

Un événement à Seattle en octobre 2019 pour célébrer un nouveau partenariat d’une année avec les collèges de Seattle Central et South Seattle. Les invités comprenaient (de gauche à droite): Stephanie Gardner, ancienne directrice des relations externes de Year Up (deuxième à gauche); Chelsia Berry, doyenne associée du Seattle Central pour STEM-B; Heaven Hamilton, diplômé d’un an; La présidente du centre de Seattle, Sheila Edwards Lange; Karina Berry, diplômée Year Up. (Photo d’une année)

Fondé à l’origine à Boston en 2000, le programme de formation à but non lucratif Year Up a été lancé dans la région de Puget Sound en 2011. L’initiative nationale aide les étudiants à faible revenu à suivre des cours de technologie sans frais de scolarité et les relie à des stages. Les étudiants reçoivent également un soutien «complet», y compris le développement des compétences professionnelles et des services sociaux.

Après un partenariat avec le Bellevue College pendant de nombreuses années, Year Up a changé d’orientation l’année dernière grâce à un nouveau partenariat avec les Seattle Colleges, y compris les collèges de Seattle Central et South Seattle – des endroits plus faciles à atteindre pour les étudiants.

L’une des forces du programme Year Up réside dans ses liens avec des partenaires de l’industrie, notamment Amazon, Expeditors, Smartsheet, Salesforce, Microsoft et Expedia. Selon Year Up, 90% des diplômés ont un emploi ou s’inscrivent à des programmes d’éducation supplémentaires dans les quatre mois suivant la fin du programme.

Dans leurs mots: «La mission de Year Up est de combler le fossé des opportunités en veillant à ce que les jeunes adultes acquièrent les compétences, les expériences et le soutien qui leur permettront de réaliser leur potentiel grâce à des carrières et des études supérieures.»

