5 jeux mobiles en ligne pour vous amuser avec vos amis sans quitter la maison

Si vous voulez jouer avec vos amis en ligne sans quitter la maison, nous vous montrons des options d’applications pour le téléphone portable.

Si vous vous ennuyez et que vos amis vous manquent, une option idéale pour les avoir autour pourrait être des jeux mobiles.

Avec ces types de titres, il n’est pas nécessaire d’avoir le smartphone le plus puissant avec le processeur le plus puissant, ou le téléphone portable qui a les fonctionnalités les plus ambitieuses. C’est aussi simple que de chercher le jeu, de le télécharger et le tour est joué!

Call of Duty: Mobile

Nous ne pouvions pas laisser de côté ce jeu incroyable qui a non seulement battu des records dans des proportions bibliques dès la première semaine de son arrivée, mais est également une belle lettre d’amour pour ceux qui ont suivi de près la série Call of Duty Modern Warfare et Black Ops. . De plus, le fait saillant est qu’il peut être apprécié en multijoueur et dans Battle Royale.

C’est vraiment super amusant et la meilleure chose est que cela n’a aucun coût et cela est dû au modèle commercial free-to-play qu’il aura sur tous les téléphones portables; Cela signifie que les gens pourront télécharger le jeu gratuitement et ne paieront que lorsqu’ils voudront accéder à des cartes, des personnages ou des armes.

Ce système de micro-paiement sera connu des joueurs de Fortnite ou Apex Legends, car il est totalement similaire, il n’y aura donc aucun problème à s’y habituer.

De plus, le jeu est constamment mis à jour avec de nouvelles saisons pour offrir des événements, de nouveaux scénarios, des armes et bien d’autres détails que tout amateur de tireurs pourra apprécier et remercier.

Roulette photo

Au-delà des applications et des plates-formes pour passer des appels vidéo, nous avons besoin d’autres options pour maintenir la communication sociale et cela est possible avec Photo Roulette, un jeu mobile amusant et aussi “dangereux”.

Cette application expose les photos que les utilisateurs ont stockées dans leurs galeries. En d’autres termes, Photo Roulette lancera des images aléatoires de chaque utilisateur afin que d’autres amis puissent deviner de qui il s’agit.

Maintenant, ne vous inquiétez pas, car une image qui n’a pas votre consentement ne sera pas affichée. Lorsque vous démarrez le jeu avec Photo Roulette, l’application vous montrera un groupe d’images aléatoires de votre galerie afin que vous puissiez décider s’il est possible qu’elles soient montrées à vos amis ou non.

Si vous décidez de ne pas le faire, Photo Roulette sélectionnera un autre groupe que vous pourriez également refuser si vous considérez qu’il existe des images de nature privée. Lorsque l’application a fait une sélection d’images qui pourraient bien être montrées au public, le jeu commence.

Scrabble GO

Si vous êtes amateur de classique et de linguistique, ne manquez pas l’opportunité de jouer au Scrabble GO depuis votre téléphone portable en compagnie de vos amis.

L’objectif est le même que toujours: construire des mots sur une planche carrée de 15 × 15 pour gagner des points. Ce titre est désormais disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et l’App Store.

Scrabble GO propose une version du jeu de mots croisés classique avec le tableau officiel, les tuiles de lettres et les dictionnaires Scrabble. Vous pouvez jouer à des jeux individuels simples, puis tester votre vocabulaire dans l’un des différents modes compétitifs qu’il comprend.

Et non seulement vous pouvez jouer contre vos contacts Facebook ou contre vos amis et votre famille, mais il est également possible d’élargir votre réseau d’adversaires du Scrabble avec la nouvelle fonction Favoris, qui vous permet de rester facilement connecté et comprend une conversation avec des émoticônes et des phrases amusantes

Demandé

Asked est l’un des jeux mobiles les plus populaires aujourd’hui. La mécanique est très simple, puisqu’il suffit d’inviter un de vos amis à jouer avec vous dans un jeu qui dévoilera toute son ignorance.

Le jeu mobile se compose de différentes catégories et matières que vous devez avoir suivies au primaire. Il y a la géographie, l’histoire, le divertissement, l’art et bien d’autres. L’objectif est de répondre correctement pour battre votre adversaire.

Il y a même un chat interne où vous pouvez discuter du jeu et des jeux. C’est une façon excellente et amusante d’apprendre et d’acquérir autant de connaissances que possible.

Visite de Mario Kart

Tous les amoureux de Nintendo et, en particulier, de la franchise Mario Kart, savent parfaitement que nous avions déjà besoin d’un jeu mobile de la société dans nos vies. Bien que Nintendo ait initialement lancé le Super Mario Run, la réalité est qu’il ne s’est pas avéré être le succès attendu en raison de ses limites.

Maintenant, avec Mario Kart Tour, la société a décidé de se justifier en proposant un jeu de course mobile. Après quelques mois d’attente, la possibilité de jouer en multijoueur a finalement été ajoutée.

En mode multijoueur, il est possible d’affronter sept autres joueurs, qu’ils soient amis du jeu, joueurs proches ou du monde entier pour augmenter notre classement selon les règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or.

Lorsque vous êtes en compétition avec des amis ou d’autres personnes proches, les chambres vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de position de l’objet et plus encore.

