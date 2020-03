5 meilleurs arcs de personnages (et 5 plus décevants)

Crazy Ex-Girlfriend a toujours été une série qui comprenait le concept selon lequel les gens grandissent et changent. Il n’y avait aucun personnage principal dans la série qui soit resté le même depuis leur introduction jusqu’à la conclusion. Peu importe ce qui se passait dans la vie de chaque personne, ils ont tous reçu une croissance de personnage sous une forme ou une autre au cours des quatre saisons de diffusion de la série.

Pendant ce temps, certains arcs de personnages décrivaient ces changements mieux que d’autres. Des plans de vengeance à la croissance des personnages et à l’amour-propre, la série avait tout pour plaire. Ce sont les arcs de personnages les meilleurs et les plus décevants de Crazy Ex-Girlfriend.

10 meilleurs: Rebecca, Valence et l’amitié de Heather

Alors que Rebecca, Heather et Valence n’ont peut-être pas commencé du meilleur pied, elles ont bâti une amitié solide et durable. Valence et Rebecca ont dépassé leurs problèmes depuis que Rebecca essayait de séparer Josh et Valence. Valence avait même joué un rôle dans l’organisation du mariage de Rebecca et Josh.

Heather et Valencia étaient également protectrices de Rebecca et l’ont soutenue pendant ses moments les plus sombres. Cependant, ils ont également encouragé Rebecca lors de ses meilleures expériences. Ils l’ont encouragée alors qu’elle écrivait des chansons. Rebecca a rendu la pareille, étant également là pour ses amis.

9 Décevant: Josh devient prêtre

Juste avant que Josh ne s’apprête à épouser Rebecca, il était submergé de doutes qu’ils n’étaient pas censés être ensemble. Savoir que Rebecca lui avait caché des choses n’était qu’une partie des problèmes auxquels Josh était confronté avant la cérémonie.

Bien qu’il se présente à son mariage, il s’en éloigne rapidement. Plus tard, Rebecca et ses amis apprennent que Josh avait décidé de devenir prêtre. Ce changement de vie dure pendant une courte période dans la troisième saison avant que Josh ne change de cap à nouveau.

8 Meilleur: Paula Lets Go

Rebecca ne pouvait pas réussir ses projets sans l’aide de sa meilleure amie, Paula. Travaillant en équipe, Rebecca et Paula ont fait tout leur possible pour insérer Rebecca dans la vie de Josh pour lui montrer que Rebecca était son chemin vers le bonheur, tout comme il l’était pour elle. Pendant “Paula doit se remettre, Josh!” Paula admet divers actes qu’elle avait faits pour assurer le succès de Rebecca avec Josh.

Dans une chanson intitulée “Après tout ce que j’ai fait pour vous (que vous n’avez pas demandé)”, Paula indique clairement qu’elle avait fait bien plus que ce que Rebecca croyait avoir. Alors que Paula s’éloigne des intrigues avec Rebecca, elle a une relation plus saine avec sa meilleure amie.

7 Décevant: les plans de vengeance de Rebecca

Après que Josh ait renoncé à leur mariage, Rebecca a déclaré qu’elle se vengerait de lui. Cependant, les plans de Rebecca ne sont pas ceux attendus. Bien que Rebecca envisage de poursuivre Josh, l’idée qu’elle aime est d’envoyer à Josh un petit gâteau avec ses excréments. Le concept avait été dégoûtant et Paula essaie de convaincre Rebecca de ne pas poursuivre le plan. Malheureusement, Rebecca n’écoute pas et l’envoie quand même.

Plus tard, la boîte est renvoyée à Rebecca, qui est bouleversée d’apprendre qu’elle n’a jamais été ouverte. Cependant, le désir de vengeance de Rebecca l’a amenée à demander de l’aide à Nathaniel. L’idée de Nathaniel consiste à blesser tous les membres de la famille de Josh. Heureusement, Rebecca se rend compte qu’ils vont trop loin et dit à Nathaniel de l’annuler.

6 Meilleur: Nathaniel

Après une conversation avec Heather, Nathaniel commence à essayer de traiter les gens mieux qu’il ne l’avait été. Le changement de comportement fonctionne pour lui de nombreuses façons, notamment en lui procurant des relations plus saines avec ses employés et Rebecca. “I’m Almost Over You” existe comme une parodie parallèle aux scénarios qui se produisent dans la vie de Nathaniel et Maya.

Cependant, cela a révélé les sentiments et le processus de réflexion de Nathaniel concernant la façon de gérer sa situation avec Rebecca. Comprendre que Nathaniel devait prendre du recul et donner à Rebecca l’espace pour être heureuse au lieu de la poursuivre égoïstement prouva combien Nathaniel avait changé depuis leur rencontre.

5 Décevant: la situation de vie de Josh

Il est devenu évident que plus la série se concentrait sur la vie de Josh, il était incapable d’avoir un sentiment d’indépendance. Il a échoué à vivre seul et avait besoin d’avoir d’autres personnes autour. À un moment donné, Josh emménage avec son ami Hector et la mère d’Hector. Bien que cela puisse avoir un sens à des fins temporaires, Josh a tendance à trop s’amuser.

Il emménage plus tard dans l’autre chambre de Rebecca, et leur amitié se développe en étant colocataires. Pendant “I’m In Love”, un an après que Rebecca se soit choisie, Josh est brièvement vue avec une autre femme avec qui il sort.

4 Meilleur: la croissance de Heather

Heather s’est d’abord identifiée comme étudiante. Plutôt que d’aller à l’école dans un but précis, Heather fréquentait depuis des années. Elle a suivi tous les cours que le collège avait à offrir. Heather est rejetée après avoir découvert qu’elle a suivi et réussi toutes ses classes, et il est temps de terminer ses études.

Après avoir terminé ses études, Heather s’est impliquée dans les affaires de Home Base, l’endroit où elle était barmaid. Elle rejoint la fin d’entreprise de l’entreprise, ce qui lui donne un nouvel ensemble de responsabilités à endurer.

3 Décevant: le grand changement de Greg

Lorsque Skylar Astin est apparu pour la première fois sur la scène sous le nom de Greg Serrano, Crazy Ex-Girlfriend a fait tout son possible pour montrer à Rebecca que Greg était une personne complètement différente. La série a utilisé la refonte pour montrer combien les gens peuvent changer lorsqu’ils ne se sont pas vus depuis longtemps.

Le développement de Greg s’est concentré sur lui comme étant sobre et en rétablissement tout en cherchant à diriger un restaurant italien. Ce sont des pas de géant pour Greg, autrefois amer. Pourtant, la plupart du développement du personnage de Greg se fait hors écran. Greg devient une meilleure personne sans que les téléspectateurs aient un aperçu intérieur des petites étapes qu’il a fallu à Greg pour s’améliorer.

2 Meilleur: Rebecca Bunch

Rebecca Bunch était prête à changer sa vie réussie à New York. Repérer Josh dans la rue était la première étape dans le choix de Rebecca de trouver le bonheur. Au fil du temps, Rebecca a désespérément essayé d’assurer un avenir avec Josh, comme s’il était la seule chose qui pourrait la rendre heureuse. Pourtant, le mariage raté déclenche une série d’événements qui amènent Rebecca à accepter une véritable aide. Après avoir reçu un nouveau diagnostic, le bon diagnostic, Rebecca sait ce qu’elle peut faire pour aller mieux.

Plus encore, elle s’efforce d’y parvenir. Rebecca prend la thérapie et les séances de groupe plus au sérieux qu’auparavant, et cela ouvre la porte à permettre à Rebecca de ressentir un vrai bonheur. Cela montre également qu’aucune autre personne ne détient la clé du bonheur de Rebecca; cela doit venir d’elle. Rebecca, trouvant l’amour avec elle-même, est la plus excellente histoire d’amour de Crazy Ex-Girlfriend.

1 Décevant: la fin de White Josh

White Josh a obtenu l’extrémité courte du bâton alors que Crazy Ex-Girlfriend a pris fin. Comme White Josh n’était déjà pas l’un des intérêts amoureux de Rebecca, il a été poussé derrière Josh, Greg et Nathaniel. Comme sa romance avec Daryl était terminée, White Josh a été poussé plus loin à l’arrière du groupe.

Bien qu’il ait ses moments quand chacun des hommes a un rendez-vous avec Rebecca, White Josh n’a pas de véritable fin pour lui-même. En fait, “I’m In Love” révèle que le sort de White Josh était assez sombre, surtout par rapport au reste de ses amis.

