5 meilleurs et 5 pires films, selon IMDb

Emile Hirsch est un coup de cœur à Hollywood que nous connaissons tous d'au moins un de nos films préférés. Cet homme joue à la télévision depuis la fin des années 90, mais il s'est certainement fait un nom sur grand écran depuis les années 2000. Cet homme talentueux était récemment dans le tout nouveau film de Tarantino, et il a quatre autres projets en production.

Pour célébrer la polyvalence et les talents de cet acteur, nous avons fait une liste. Bien sûr, tous les films ne peuvent pas être un succès. Donc, au cas où vous rechercheriez ses meilleurs films, et ceux à éviter peut-être, ne cherchez pas plus loin. Voici les 5 meilleurs films d'Emile Hirsch, et les 5 pires, selon IMDb.

dix Le pire: ne vieillissez jamais (2019) – 5.8





C'est le deuxième film le plus récent d'Emile Hirsch, mais malheureusement, il est également dans son dernier 5. Ce drame occidental suit un entrepreneur de pompes funèbres irlandais qui profite lorsque des hors-la-loi prennent le contrôle d'une ville frontalière américaine. Cependant, sa famille est menacée alors que les décès continuent.

Emile Hirsch prend la tête aux côtés de John Cusack, mais il est clair que ces deux-là n'ont pas pu sauver ce film d'un 5.8 / 10 sur IMDb. Nous aimons tous un western plein d'action, donc nous sommes sûrs qu'il est toujours divertissant.

9 Meilleur: Twice Born (2012) – 7.4





Ce drame de guerre est la romance espagnole dont vous avez toujours eu besoin. Sorti à l'origine en Italie et en Espagne, ce film met en vedette Penelope Cruz et Emile Hirsch. L'histoire suit une mère qui amène son fils adolescent à Sarajevo, l'endroit où son père est décédé lors de la bataille de Bosnie.

Un 7.4 fait ce cinquième film de Hirsch, et nous savons que vous ne pouvez pas laisser passer une romance de guerre avec ces deux acteurs stellaires. De plus, il est temps d'élargir vos horizons et de jeter un œil à un film de guerre espagnol.

8 Pire: une soirée avec Beverly Luff Linn (2018) – 5.7





Cette comédie policière, comme beaucoup d'autres, a été victime d'un faible score sur IMDb. Aubrey Plaza joue le rôle principal et joue Lulu Danger. Son mariage insatisfaisant devient encore plus compliqué quand un homme de son passé vient en ville, et il est là pour interpréter "Une soirée avec Beverly Luff Linn; pour une seule nuit magique seulement".

Ouais, nous savons que ça sonne mal, et c'est en fait le cas. Cependant, Emile Hirsch est Shane Danger, et si vous aimez ces deux-là et une très mauvaise comédie, c'est parti. Sinon, c'est certainement celui que vous voudrez peut-être éviter.

7 Meilleur: Lone Survivor (2013) – 7,5





Nous connaissons tous ce drame de guerre biographique. Mark Wahlberg prend les devants et lui et son équipe se sont lancés dans une mission pour capturer un chef taliban en 2005. Cependant, ils doivent se battre pour survivre lorsqu'ils sont pris au piège dans une guerre intense. Emile Hirsch est l'un des membres de l'équipe, et honnêtement, ce film a plutôt bien fonctionné avec les critiques.

Il s'agit plutôt d'un film de guerre de propagande américaine, mais c'est une histoire qui mérite vraiment d'être racontée. De plus, c'est un film magnifique. Il a même marqué deux nominations aux Oscars, nous vous suggérons donc celui-ci si vous aimez Emile, les films de guerre et la bonté bourrée d'action.

6 Pire: All Nighter (2017) – 5.7





Il s'agit d'une autre comédie qui n'a pas vraiment impressionné les critiques. Avec Analeigh Tipton, Emile Hirsch et J.K. Simmons, le film suit un père bourreau de travail qui essaie de rendre visite à sa fille lors d'une escale, mais il s'avère qu'elle a disparu. Alors, naturellement, il fait équipe avec son ex-petit ami bizarre pour la retrouver.

C'est une aventure grinçante de voyages internes, mais au moins cela vous fera probablement craquer. Ce n'est rien de spectaculaire et c'est l'un des pires films de Hirsch, mais c'est quand même un peu comique.

5 Meilleur: lait (2008) – 7,5





Ce drame biographique met en vedette Sean Penn, Josh Brolin et Emile Hirsch. Si vous avez même besoin de savoir autre chose, ce film raconte l'histoire de Harvey Milk, un activiste américain des droits des homosexuels qui s'est battu pour les droits des homosexuels et est devenu le premier élu élu ouvertement gay de Californie.

C'est certainement une histoire qui doit être racontée, et ce film est sain et merveilleux. Il a même remporté 2 Oscars, nous vous suggérons donc de consulter cette biographie dramatique. Le jeu et l'histoire sont phénoménaux, et ce film va certainement vous remonter le moral.

4 Pire: Vincent N Roxxy (2016) – 5,5





Vous avez probablement entendu parler de ce drame policier, mais il s'avère que c'est le deuxième film d'Emile Hirsch le moins bien noté. Un petit solitaire et un rockeur rebelle tentent de trouver l'amour en fuite à partir d'une tendance violente qui semble les suivre partout.

Emile est le leader, et il a Zoe Kravitz et Zoey Deutch comme co-stars. Ce casting est en fait irréel, mais ce film n'a tout simplement pas pu suivre. C'est une histoire intéressante, mais clairement, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour élever ce score au-dessus de 5,5.

3 Meilleur: Il était une fois … à Hollywood (2019) – 7.8





Il s'agit du nouveau film d'Emile Hirsch, et il a également été réalisé par le brillant Quentin Tarantino. Ce film met en vedette Brad Pitt, Margot Robbie et Leonardo DiCaprio, qui jouent tous des acteurs et des cascadeurs essayant de trouver la gloire dans l'âge d'or d'Hollywood.

Emile Hirsch joue Jay Sebring, et il est un personnage secondaire avec Austin Butler, Al Pacino et Timothy Olyphant. Ce film prend un tour de crime intéressant (ou tour de Tarantino) et est sérieusement un tour de montagnes russes magistral. Vous ne serez pas déçu, et le jeu est phénoménal pour chaque personnage dans chaque scène.

2 Pire: l'heure la plus sombre (2011) – 4,9





C'est, malheureusement, le film le moins bien noté de la liste. Cette action-aventure se déroule à Moscou, où cinq jeunes doivent lutter contre une race extraterrestre qui a attaqué la terre. Oui, cela semble super prévisible et médiocre, et c'est probablement pourquoi il n'a marqué qu'un 4.9 / 10 sur IMDb.

Avec Emile Hirsch comme homme principal, il ne pouvait clairement pas sauver ce film. Ce n'est rien de spécial, et honnêtement, nous ne pouvons même pas le recommander pour tout type de divertissement. Hé, tous les films ne peuvent pas être un succès, non?

1 Meilleur: Into the Wild (2007) – 8.1





C'est sans aucun doute le rôle le plus emblématique d'Emile Hirsch, et il le restera probablement pour toujours. Cette aventure biographique est basée sur le livre tristement célèbre et raconte l'histoire du diplômé universitaire et athlète, Christopher McCandless, qui abandonne tout ce qu'il a pour se lancer dans une aventure en Alaska. Il y fait de l'auto-stop et vit dans le désert, et en chemin, rencontre de nombreuses personnes influentes.

Réalisé par Sean Penn, Emile Hirsch est le rôle principal, et ce film vaut certainement votre temps. Nominé pour 2 Oscars, c'est le récit inspirant et captivant que chacun d'entre nous gagnerait à regarder. Ce film mérite certainement la première place sur cette liste.

